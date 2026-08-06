Ceaiul verde, aliatul neașteptat al ficatului. Cum poate reduce inflamația și acumularea de grăsime

Ficatul este unul dintre cele mai importante organe ale corpului, având rolul de a filtra toxinele și de a participa la numeroase procese esențiale pentru funcționarea organismului. Deși există numeroase produse promovate drept „detoxifiante”, specialiștii spun că un stil de viață echilibrat și alimentația sănătoasă rămân cele mai eficiente metode pentru menținerea sănătății ficatului.

Printre băuturile care ar putea avea efecte benefice se numără ceaiul verde. Cercetările sugerează că acesta poate contribui la reducerea inflamației și a acumulării de grăsime în ficat, însă nu poate înlocui obiceiurile sănătoase de zi cu zi, scrie eatingwell.com.

Ceaiul verde poate reduce acumularea de grăsime în ficat

Una dintre cele mai frecvente afecțiuni hepatice este boala ficatului gras asociată disfuncției metabolice (MASLD), cunoscută anterior drept boala ficatului gras non-alcoolic. Aceasta se caracterizează prin acumularea excesivă de grăsime în ficat și poate evolua, în timp, către afecțiuni grave.

Potrivit dieteticianului Jackie Bridson, principalul antioxidant din ceaiul verde, epigalocatechin galatul (EGCG), poate ajuta organismul să proceseze mai eficient grăsimile și zahărul. Unele cercetări au asociat consumul regulat de ceai verde cu un risc mai mic de afecțiuni hepatice și cu o reducere a grăsimii din ficat.

Un studiu citat de specialiști a arătat că o dietă mediteraneană „verde”, care includea trei-patru căni de ceai verde pe zi și alte alimente bogate în polifenoli, a dus la o reducere mai accentuată a grăsimii hepatice comparativ cu dieta mediteraneană clasică. Totuși, cercetătorii precizează că sunt necesare studii suplimentare pentru a stabili cât din acest efect se datorează exclusiv ceaiului verde.

Poate combate inflamația și susține sănătatea intestinului

Specialiștii explică faptul că polifenolii din ceaiul verde au proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, iar aceste substanțe pot proteja celulele ficatului împotriva stresului oxidativ.

Potrivit dieteticianului Caroline Thomason Bunn, catechinele din ceaiul verde pot contribui la reducerea inflamației și la întărirea mecanismelor antioxidante naturale ale organismului.

În același timp, ceaiul verde poate influența pozitiv microbiomul intestinal. Dieteticianul Andy De Santis afirmă că polifenolii favorizează dezvoltarea bacteriilor benefice din intestin și limitează proliferarea celor dăunătoare.

Acest aspect este important deoarece sângele care pleacă din tractul digestiv ajunge direct la ficat, iar produșii rezultați din dezechilibrele florei intestinale pot afecta acest organ. Totuși, cercetările privind relația directă dintre ceaiul verde și conexiunea intestin-ficat sunt încă limitate.

Nu înlocuiește un stil de viață sănătos

Unele studii au observat că persoanele care consumă zilnic ceai verde pot avea valori mai mici ale enzimelor hepatice, precum AST, ALT și ALP, indicatori utilizați pentru evaluarea sănătății ficatului.

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că băutura trebuie privită doar ca un sprijin pentru sănătate și nu ca un tratament.

Pentru protejarea ficatului, experții recomandă limitarea consumului de zahăr adăugat, adoptarea unei alimentații bogate în legume, fructe, cereale integrale, leguminoase, nuci și proteine slabe, practicarea regulată a exercițiilor fizice și evitarea sau reducerea consumului de alcool.

De asemenea, aceștia avertizează că suplimentele cu extract concentrat de ceai verde nu au aceleași efecte ca băutura și, în doze foarte mari, au fost asociate în unele cazuri cu afectarea ficatului.

Concluzia specialiștilor este că ficatul își îndeplinește foarte eficient funcțiile atunci când este susținut de un stil de viață sănătos. Consumul regulat de ceai verde poate reprezenta un plus pentru sănătatea acestui organ, însă beneficiile sale sunt complementare unei alimentații echilibrate și mișcării regulate.