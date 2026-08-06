A apărut numărul de august al revistei Click!Sănătate!

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Ce mai poţi citi în numărul de august al revistei Click!Sănătate!

Dr. Alin Constantin: „Endometrioza nu înseamnă automat infertilitate“

Cum se acordă primul ajutor în urgenţele medicale

Crampele, mai frecvente vara. Cum le poţi preveni

Probleme de sănătate cauzate de lipsa vitaminei D

Medicamente care nu fac casă bună cu canicula

Afecţiuni care pot duce la îngrăşare

Iritabilitatea poate fi semnul unei boli

Ce arată valorile factorului reumatoid

Cele mai bune leacuri cu mac

Soluţii naturale pentru calmarea arsurilor solare

Efectele binefăcătoare ale trandafirului

Remedii pentru durerile de stomac

Mătasea de porumb, un diuretic natural eficient

Uleiul de iarba Sfântului Ion: beneficii terapeutice

Coama leului, ciuperca protectoare a creierului

Fructe care pot proteja contra cancerului

Iaurtul este ideal zilnic. Cum îl prepari acasă

Moduri eficiente de a pierde grăsimea abdominală

5 motive pentru care o femeie poate fi infidelă

Hemoroizii în sarcină: de la cauze la soluţii

Obiceiul de a mânca sănătos se formează în copilărie

Boli care cresc riscul de osteoporoză

Sfaturi pentru a păstra tinereţea mâinilor

Dependenţa de telefon are dezvăţ

Aşa întreţii vasele de inox!