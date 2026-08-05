 Dr. Cătălin Cîrstoiu: "Alăptarea este unul dintre cele mai importante gesturi pentru sănătatea copilului și a mamei"
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Dr. Cătălin Cîrstoiu: "Alăptarea este unul dintre cele mai importante gesturi pentru sănătatea copilului și a mamei"

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În fiecare an, între 1 și 7 august, este celebrată Săptămâna Mondială a Alăptării, este o inițiativă globală menită să promoveze importanța alăptării pentru sănătatea mamelor și copiilor.

Cu această ocazie, la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) a fost organizat “Primii pași în alăptare”, un eveniment dedicat gravidelor, proaspetelor mame, tăticilor și tinerilor medici din specialitățile Obstetrică- Ginecologie și Neonatologie.

În anul 2025, la SUUB au fost 1.615 nou-născuți normo-ponderali și 234 de prematuri. În primele 6 luni ale acestui an ( 01.01.2026- 30.06.2026) au fost 804 nou-născuți și 116 prematuri. 95 % dintre nou-născuții de la Spitalul Universitar de Urgență București sunt alăptați la sân, mamele care au contraindicații medicale de alăptare reprezentând procentul de 5%.

Manager SUUB: Prof. Univ. Dr. Cătălin Cîrstoiu: ”Sănătatea unui copil începe încă din primele clipe de viață, iar alăptarea reprezintă unul dintre cele mai importante gesturi pentru sănătatea copilului și a mamei. La Spitalul Universitar de Urgență București ne asumăm nu doar rolul de a oferi îngrijiri medicale de înaltă calitate, ci și responsabilitatea de a educa și de a sprijini viitorii părinți”.

Alăptarea are beneficii importante

Doamna Prof. Univ. Dr. Monica Cîrstoiu, șef Clinica Obstetrică- Ginecologie de la SUUB explică importanța alăptării atât pentru copil, cât și pentru mamă: „Alăptarea este unul dintre cele mai importante gesturi de iubire și de grijă pe care o mamă îl poate oferi copilului său încă din primele clipe de viață. Laptele matern oferă nou-născutului toți nutrienții necesari, îl protejează împotriva infecțiilor și contribuie la dezvoltarea neurologică, reducând totodată riscul unor afecțiuni precum obezitatea, diabetul sau alergiile, mai târziu în viață. Pentru mamă, alăptarea favorizează recuperarea după naștere, reduce riscul de cancer de sân și de ovar și consolidează legătura emoțională cu copilul. De aceea, încurajăm fiecare mamă să alăpteze și îi oferim sprijinul necesar pentru ca acest început să fie unul cât mai bun”.

Adriana Dan, medic-șef secție Neontologie: ”Într-o lume atât de tehnologizată, alăptarea a devenit un proces din ce în ce mai dificil. Conform UNICEF, mai puțin de jumătate din mamele din întreaga lume reușesc să își alăpteze exclusiv copiii. Este responsabilitatea noastră, în maternitate, să oferim suportul practic și informațional care să facă mămicile să înțeleagă ca laptele matern este un dar neprețuit pentru bebeluș, o protecție împotriva îmbolnăvirilor, un substrat pentru o creștere și o dezvoltare optime și o dovadă de

dragoste fără cuvinte! La Spitalul Universitar de Urgență București, alăptarea nu este numai o recomandare medicală, ci este o parte integrantă a culturii de îngrijire a nou-născutului cu scopul de a oferi fiecărui copil cel mai bun start în viață”.

Tema Săptămânii Mondiale a Alăptării (1–7 august) din acest an este: „Breastfeeding for a Sustainable Start in Life: Strengthen What Works”.

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