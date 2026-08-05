 Ce să mănânci dimineața dacă vrei să slăbești. Idei de mic dejun recomandate de specialiști
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Ce să mănânci dimineața dacă vrei să slăbești. Idei de mic dejun recomandate de specialiști

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Dacă obiectivul tău este să slăbești într-un mod sănătos, prima masă a zilei poate avea un rol important. Potrivit nutriționiștilor, un mic dejun echilibrat trebuie să conțină proteine, fibre și alți nutrienți care ajută la menținerea senzației de sațietate și oferă energie pentru întreaga dimineață.

Ce să mănânci la micul dejun / Foto: Arhivă
Ce să mănânci la micul dejun / Foto: Arhivă

Specialista Lauren Harris-Pincus spune că micul dejun reprezintă o parte esențială din filosofia sa alimentară. În același timp, Karen Ansel atrage atenția că nu toate mesele de dimineață sunt la fel de benefice, scrie prevention.com.

Ea recomandă evitarea produselor bogate în zahăr și carbohidrați foarte procesați, deoarece acestea pot provoca creșteri rapide ale glicemiei, urmate de senzația de foame înainte de prânz.

Fructele, legumele și ouăle, printre cele mai bune alegeri

Nutriționista Jessica Cording recomandă ca micul dejun să fie și momentul în care sunt introduse mai multe fructe și legume în alimentația zilnică.

La rândul său, Jennifer Pallian spune că ouăle reprezintă una dintre cele mai bune opțiuni pentru prima masă a zilei. Acestea conțin proteine de calitate și pot contribui la prelungirea senzației de sațietate.

Potrivit acesteia, un studiu a arătat că persoanele care au consumat ouă la micul dejun, în cadrul unei diete cu aport caloric redus, au obținut o scădere mai mare în greutate și a indicelui de masă corporală decât cele care au ales un covrig cu același număr de calorii.

Idei de mic dejun recomandate pentru slăbit

Printre preparatele recomandate de dieteticieni se numără sandvișul cu ou și brânză pe muffin integral, care poate fi pregătit din timp și păstrat la congelator.

O altă variantă este smoothie-ul cu mere, iaurt grecesc și fulgi de ovăz, bogat în proteine și cereale integrale. Fructele pot fi schimbate în funcție de sezon.

Pentru cei care preferă preparatele consistente, specialiștii recomandă Dutch Baby cu ciuperci, bacon și brânză cheddar, servit alături de ouă pentru un aport mai mare de proteine.

Bolul cu smoothie de afine poate fi îmbogățit cu pudră proteică și completat cu fructe proaspete, granola și migdale feliate.

O altă propunere este reprezentată de vafele sărate cu porumb și salată de roșii cu verdețuri, peste care poate fi adăugat un ou prăjit sau o porție de pudră proteică fără aromă.

Ouăle în stil turcesc, servite cu iaurt grecesc și condimentate cu mărar, usturoi, ardei Aleppo și semințe de chimion, reprezintă o altă variantă bogată în proteine.

Brioșele cu ou, spanac și brânză de capră pot fi pregătite pentru mai multe zile și adaptate cu diferite legume și tipuri de brânză.

Pentru cei care preferă preparatele dulci, clătitele cu unt de arahide și banane reprezintă o alternativă rapidă, pregătită cu banane coapte, unt de arahide, vanilie și pudră de cacao.

O altă idee sunt tacos-urile cu ouă preparate la tavă, o soluție practică pentru întreaga familie, servite cu salsa de tomatillo.

Lista este completată de budinca de chia cu portocale roșii și lapte de cocos, care poate fi pregătită din timp și păstrată la frigider pentru mai multe zile.

Ce spun specialiștii despre un mic dejun echilibrat

Potrivit dieteticienilor, cheia unui mic dejun care poate susține procesul de slăbire este echilibrul dintre proteine, fibre și alți nutrienți importanți.

Proteinele contribuie la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp, în timp ce fibrele din fructe, legume și cereale integrale pot ajuta la controlul apetitului pe parcursul zilei.

Specialiștii recomandă evitarea preparatelor bogate în zahăr și carbohidrați rafinați și alegerea unor combinații care includ alimente cât mai puțin procesate. Un astfel de mic dejun poate reprezenta un sprijin pentru persoanele care urmăresc să piardă în greutate în cadrul unui stil de viață echilibrat.

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