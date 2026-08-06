 Dieta cu ciorbă recomandată de Mihaela Bilic. Cum poți pierde peste 30 de kilograme fără să te înfometezi
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Dieta cu ciorbă recomandată de Mihaela Bilic. Cum poți pierde peste 30 de kilograme fără să te înfometezi

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Curele de slăbire sunt adesea asociate cu restricții severe, meniuri complicate și porții insuficiente. Medicul nutriționist Mihaela Bilic propune însă o abordare diferită, bazată pe un preparat tradițional prezent în aproape orice bucătărie românească: ciorba. Potrivit specialistului, consumul a două porții de ciorbă pe zi poate ajuta la reducerea greutății fără senzația permanentă de foame, dacă este integrat într-un regim alimentar echilibrat.

Cum poți pierde peste 30 de kilograme fără să te înfometezi
Cum poți pierde peste 30 de kilograme fără să te înfometezi

Mihaela Bilic susține că această metodă poate contribui chiar la o scădere de peste 30 de kilograme în aproximativ șase luni. Secretul nu constă într-un aliment „minune”, ci în faptul că ciorba oferă un volum mare de hrană cu un aport caloric redus.

De ce ciorba poate deveni un aliat în procesul de slăbire

Potrivit medicului nutriționist, principalul avantaj al ciorbei este conținutul ridicat de apă.

Stomacul reacționează în primul rând la cantitatea de alimente consumată, nu la numărul de calorii. Două sau trei polonice de ciorbă umplu rapid stomacul și transmit creierului senzația de sațietate.

Deși pare o masă consistentă, aproximativ 90% dintr-o ciorbă este apă, iar ingredientele solide ocupă un volum relativ redus. Astfel, organismul primește senzația de „plin”, fără un aport caloric foarte mare.

„Paradoxul ciorbei”, explicat de Mihaela Bilic

Medicul vorbește despre ceea ce numește „paradoxul ciorbei”.

Potrivit explicațiilor sale, acest preparat rămâne în stomac de aproximativ două ori mai mult decât un fel principal obișnuit. Drept urmare, senzația de sațietate durează mai mult, iar tentația de a consuma gustări între mese scade considerabil.

Acest mecanism poate contribui la reducerea aportului total de calorii pe parcursul zilei.

Cum arată dieta recomandată de Mihaela Bilic

Regimul alimentar propus este unul simplu.

Dimineața poate fi consumată o cafea cu lapte, iar pe parcursul zilei două porții consistente de ciorbă.

Specialistul subliniază că această metodă nu presupune suplimente alimentare, produse speciale sau meniuri costisitoare. Totuși, rezultatele depind de menținerea unui deficit caloric și de evitarea gustărilor bogate în zahăr, produse de patiserie și alimente bogate în grăsimi.

Ce tipuri de ciorbă sunt recomandate

Nu orice ciorbă este potrivită într-un regim de slăbire.

Cele mai indicate sunt variantele preparate cu multe legume și carne slabă, precum:

  • piept de pui;
  • carne de curcan;
  • carne de vită slabă;
  • ciorbă de legume;
  • ciorbă de fasole;
  • ciorbă de linte;
  • ciorbă de ciuperci.

În schimb, este recomandată limitarea ciorbelor preparate cu multă smântână, rântaș, cantități mari de ulei sau afumături, deoarece acestea cresc semnificativ aportul caloric.

De ce funcționează această metodă

Eficiența dietei este explicată prin combinația dintre apă, fibre și proteine.

Apa contribuie la umplerea stomacului, fibrele încetinesc digestia, iar proteinele prelungesc senzația de sațietate.

În plus, consumul unei ciorbe presupune un ritm mai lent al mesei, ceea ce oferă creierului timpul necesar pentru a primi semnalul că organismul este sătul.

Numeroase cercetări din domeniul nutriției au arătat că alimentele cu densitate calorică redusă și volum mare pot contribui la controlul greutății prin reducerea consumului total de energie.

Poți slăbi fără să simți foamea

Mihaela Bilic consideră că acesta este unul dintre cele mai importante avantaje ale regimului bazat pe ciorbă.

Spre deosebire de dietele restrictive, care obligă la porții foarte mici, acest plan alimentar permite consumul unei cantități generoase de hrană.

Volumul mare al preparatului oferă atât confort fizic, cât și psihologic, făcând dieta mai ușor de urmat pe termen lung.

Nicio dietă nu poate înlocui un stil de viață sănătos

Chiar dacă dieta cu ciorbă poate fi o metodă eficientă de control al greutății, specialiștii atrag atenția că rezultatele apar doar atunci când alimentația este însoțită de un stil de viață echilibrat.

Activitatea fizică regulată, somnul suficient și reducerea consumului de dulciuri, băuturi îndulcite și alimente ultraprocesate rămân esențiale pentru menținerea unei greutăți sănătoase.

În același timp, persoanele diagnosticate cu diabet, boli digestive, afecțiuni renale sau alte probleme medicale ar trebui să consulte medicul înainte de a începe orice regim alimentar restrictiv.

Un preparat tradițional care poate susține slăbirea

Ciorba rămâne unul dintre cele mai apreciate preparate din bucătăria românească și, atunci când este gătită corect, poate deveni un aliat valoros în procesul de slăbire.

Preparată cu multe legume, carne slabă și cantități reduse de grăsimi, aceasta oferă vitamine, minerale, fibre și proteine, contribuind totodată la hidratarea organismului.

Mesajul transmis de Mihaela Bilic este clar: nu există alimente miraculoase care topesc kilogramele peste noapte, însă alegerea unor preparate sățioase și cu puține calorii poate face diferența în timp. Două porții de ciorbă pe zi pot reprezenta o soluție simplă și accesibilă pentru persoanele care vor să slăbească fără să se înfometeze, dacă această strategie este integrată într-un stil de viață sănătos și echilibrat.

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