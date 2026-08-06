8 remedii naturale pentru tiroidă. Ce funcționează cu adevărat și ce trebuie evitat

Tiroida este una dintre cele mai importante glande endocrine din organism, având un rol esențial în reglarea metabolismului, nivelului de energie, temperaturii corpului și funcționării mai multor organe. Atunci când activitatea sa este afectată, pot apărea probleme precum oboseala cronică, fluctuațiile de greutate, tulburările hormonale sau dificultățile de concentrare.

În ultimii ani, interesul pentru plantele medicinale care ar putea sprijini funcționarea tiroidei a crescut considerabil. Deși unele dintre acestea sunt investigate în studii științifice și sunt folosite de secole în medicina tradițională, experții avertizează că niciuna nu poate înlocui tratamentul recomandat de medicul endocrinolog.

De ce este atât de importantă sănătatea tiroidei

Glanda tiroidă produce hormonii care controlează numeroase procese din organism, de la ritmul metabolismului până la funcționarea inimii și a sistemului nervos. Afecțiunile precum hipotiroidismul, hipertiroidismul sau tiroidita autoimună se numără printre cele mai frecvente boli endocrine la nivel mondial.

Din acest motiv, cercetătorii analizează constant potențialul unor plante medicinale care ar putea completa tratamentele clasice și ar putea contribui la reducerea anumitor simptome.

Ashwagandha, una dintre cele mai studiate plante pentru tiroidă

Ashwagandha este printre cele mai cercetate plante atunci când vine vorba despre sănătatea tiroidei.

Un studiu realizat pe animale în 2019 sugerează că extractul de ashwagandha ar putea sprijini funcția tiroidei prin reducerea stresului oxidativ și îmbunătățirea nivelurilor hormonale.

Cu toate acestea, cercetările efectuate pe oameni sunt încă limitate, iar utilizarea plantei poate provoca reacții adverse precum tulburări digestive, somnolență sau diaree.

Ghimbirul poate avea efecte benefice în hipotiroidism

Cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatoare și antioxidante, ghimbirul este analizat și în contextul afecțiunilor tiroidiene.

Unele cercetări indică faptul că suplimentele pe bază de ghimbir ar putea contribui la îmbunătățirea profilului lipidic și la controlul greutății la persoanele cu hipotiroidism.

Totuși, rezultatele studiilor nu sunt suficiente pentru concluzii clare, iar consumul în cantități mari poate provoca arsuri gastrice sau iritații digestive.

Atriplex halimus, planta folosită în medicina tradițională

Atriplex halimus este utilizată de mult timp în medicina tradițională din Algeria pentru diferite afecțiuni ale tiroidei.

Studiile preliminare efectuate pe animale sugerează că planta ar putea avea efecte atât în hipotiroidism, cât și în hipertiroidism, însă lipsesc cercetările clinice care să confirme eficiența și siguranța la oameni.

Chimenul negru, analizat pentru tiroidita autoimună

Nigella sativa, cunoscută și sub denumirea de chimen negru, este investigată pentru posibile beneficii în cazul tiroiditei autoimune.

Unele studii au observat scăderi ușoare ale anticorpilor tiroidieni și modificări ale valorilor TSH, însă dovezile existente sunt încă limitate și se bazează pe cercetări desfășurate pe perioade scurte.

Specialiștii atrag atenția că această plantă poate provoca reacții alergice și poate interacționa cu medicamentele anticoagulante.

Bunium incrassatum, promițătoare doar în studiile pe animale

O altă plantă analizată este Bunium incrassatum.

În cercetările efectuate pe animale, aceasta a demonstrat un potențial de regenerare a țesutului tiroidian afectat. Totuși, nu există suficiente studii care să demonstreze că efectele se reproduc și la oameni, iar profilul de siguranță nu este pe deplin cunoscut.

Saussurea costus, utilizată în medicina tradițională

Saussurea costus conține flavonoide și alți compuși antioxidanți, motiv pentru care este folosită în medicina tradițională în diverse afecțiuni.

Cu toate acestea, există foarte puține dovezi științifice care să confirme eficiența plantei în tratarea bolilor tiroidei. De asemenea, au fost raportate reacții alergice, iar utilizarea în timpul sarcinii nu este recomandată din cauza lipsei datelor privind siguranța.

Agarwood, cercetat în laborator pentru cancerul tiroidian

Agarwood (Aquilaria malaccensis) este menționat în medicina tradițională asiatică pentru posibile efecte asupra cancerului tiroidian.

Studiile de laborator au arătat că unii compuși ai plantei pot influența dezvoltarea celulelor canceroase. Totuși, acest lucru nu înseamnă că planta reprezintă un tratament eficient pentru cancer la oameni.

Bugleweed, planta analizată pentru hipertiroidism

Bugleweed (Lycopus spp.) este una dintre plantele studiate pentru capacitatea sa de a reduce activitatea glandei tiroide.

Cercetările de laborator indică faptul că aceasta ar putea diminua producția hormonilor tiroidieni, însă studiile clinice sunt încă insuficiente pentru recomandări medicale clare.

Medicii avertizează: plantele nu înlocuiesc tratamentul prescris

Deși multe dintre aceste plante sunt promovate drept remedii naturale pentru tiroidă, endocrinologii atrag atenția că dovezile științifice sunt încă limitate.

În plus, unele plante pot influența nivelul hormonilor tiroidieni, pot interacționa cu medicamentele sau chiar pot agrava anumite afecțiuni dacă sunt administrate fără recomandarea unui specialist.

Specialiștii avertizează și asupra consumului excesiv de extracte concentrate din anumite plante. De exemplu, consumul de extracte concentrate de țelină în doze mari a fost asociat cu apariția hipertiroidismului în unele studii.

Când este recomandat să consulți medicul

Persoanele care suferă de hipotiroidism, hipertiroidism sau alte afecțiuni endocrine nu ar trebui să înceapă administrarea suplimentelor pe bază de plante fără avizul medicului.

Remediile naturale pot avea un rol complementar în anumite situații, însă tratamentul medicamentos, monitorizarea analizelor și recomandările endocrinologului rămân esențiale pentru menținerea unei funcționări normale a glandei tiroide.