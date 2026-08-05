Efectele consumului zilnic de pepene asupra rinichilor. Ce spun specialiștii

Pepenele este unul dintre cele mai populare fructe ale verii, mai ales printre români. Nu doar că este gustos, însă studiile arată că este și benefic pentru funcțiile rinichilor dar și a ficatului și vezicii urinare.

Compoziția pepenelui verde contribuie la hidratare, la reglarea tensiunii arteriale și la aportul de antioxidanți, aspecte importante pentru sănătatea rinichilor și starea generală de bine. Pentru majoritatea adulților sănătoși, consumul zilnic de pepene verde poate fi sigur și nutritiv, atunci când este inclus într-o dietă echilibrată, potrivit Very Well Health.

Cu toate acestea, persoanele cu boală renală cronică în stadiu avansat ar trebui să se consulte cu medicul înainte de a consuma pepene verde zilnic, deoarece acesta poate reprezenta un risc pentru sănătate în cazul rinichilor afectați.

Ce se întâmplă dacă mâncăm zilnic pepene roșu

Consumul zilnic de pepene roșu poate susține funcționarea rinichilor datorită conținutului foarte ridicat de apă, între 90 și 92%. Alimentele bogate în apă contribuie la hidratarea generală a organismului.

Pepenele acționează și ca un diuretic natural, ajutând la menținerea echilibrului de lichide și electroliți. Cercetările arată că o hidratare corectă poate reduce riscul de formare a pietrelor la rinichi și încetinirea declinului funcției renale la persoanele cu boală cronică de rinichi sau cu risc de afectare renală.

Pepenele roșu poate contribui și la scăderea tensiunii arteriale, reducând astfel stresul asupra rinichilor.

O analiză recentă arată că suplimentarea cu pepene roșu poate reduce semnificativ tensiunea sistolică. Cum hipertensiunea afectează vasele microscopice implicate în filtrarea renală, menținerea unei tensiuni mai scăzute poate proteja indirect funcția rinichilor.

Pericolele pentru rinichii deja bolnavi

Pepenele roșu nu este considerat un fruct cu un conținut ridicat de potasiu, însă există situații în care consumul frecvent poate favoriza hiperkalemia, adică acumularea periculoasă de potasiu în sânge.

Persoanele cu boală cronică de rinichi în stadii moderate sau avansate, precum și cele aflate în dializă, ar trebui să discute cu medicul înainte de a consuma pepene roșu zilnic. În aceste cazuri, aportul de potasiu trebuie adesea limitat, deoarece rinichii deteriorați nu îl pot elimina eficient. Hiperkalemia se poate manifesta prin slăbiciune musculară, aritmii și, în cazuri severe, stop cardiac.

Atenție și la persoanele care iau medicamente ce cresc nivelul de potasiu, în special dacă există deja o afectare renală.

Pentru pacienții cu restricții de lichide, frecvente în boala renală avansată și dializă: pepenele poate ridica o altă problemă. Fiind alcătuit în proporție de până la 92% apă, contribuie semnificativ la aportul total de lichide, ceea ce poate îngreuna respectarea limitelor prescrise.

Cum alegi un pepene sănătos

Deși nu există o metodă care garantează succesul în proporție de 100%, combinarea mai multor criterii te poate ajuta să eviți pepenii fără gust și să pleci acasă cu unul care merită fiecare kilogram cumpărat, scriu cei de la seriouseats.com.

Pentru a alege un pepene bine copt, urmărește câteva semne clare, distinctive. Coaja trebuie să fie mată, nu lucioasă, iar forma uniformă indică o dezvoltare corectă. Pata galbenă de pe coajă arată că fructul a stat suficient pe pământ și s‑a îndulcit natural. Pânzele maronii nu sunt defecte, ci semn că pepenele este dulce.

Dacă are codiță, aceasta ar trebui să fie uscată și brună, semn că s‑a desprins natural când era copt. La soiurile dungate, contrastul clar al dungilor indică maturitatea.

Alege pepenele care este mai greu decât pare pentru dimensiunea lui- greutatea arată un conținut ridicat de apă și o pulpă suculentă. La testul sunetului, un pepene sănătos are rezonanță clară, nu sunet înfundat.

Dacă îl cumperi tăiat, caută o pulpă intens colorată, fermă, eventual cu mici cristale de zahăr. Pepenele nu se mai îndulcește după recoltare, așa că alegerea din piață este decisivă.