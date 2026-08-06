Când începe programul FIV 2026 pentru cuplurile infertile şi femeile singure şi cum poate fi accesat

Înscrierile în Programul de susţinere a cuplurilor şi a femeilor singure pentru creşterea natalităţii (FIV), ediţia 2026, încep pe 17 august 2026, ora 10:00, şi se vor desfăşura până la data de 15 noiembrie anul acesta.

Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei https://up-comunitate.ro, care va fi activă din 17 august, ora 10.00, informează Ministerul Muncii.

La programul FIV 2026 pot aplica cuplurile căsătorite/necăsătorite sau femeile singure care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 4 din normele metodologice de aplicare, respectiv:

a) cel puţin unul dintre cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să fie cetăţean român şi să aibă domiciliul în România;

b) cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să aibă calitatea de asiguraţi/asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;

c) prin cererea prevăzută în anexa nr. 1, solicitanta/solicitanţii se angajează ca procedurile medicale de specialitate recomandate să se desfăşoare într-o unitate sanitară, publică sau privată, de pe teritoriul României, parteneră a Programului, acreditată să desfăşoare acest tip de activităţi;

d) vârsta femeii solicitante să fie cuprinsă între 24 şi 42 de ani împliniţi la data depunerii cererii de înscriere în Program.

Aceste condiţii trebuie întrunite cumulativ, informează news.ro.

"Nu pot depune dosar de înscriere persoanele care, în anul în curs, au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorităţi/instituţii publice", au precizat oficialii ministerului.

Beneficiarii Programului FIV 2026 se pot înscrie în noua sesiune numai după finalizarea procesului de decontare aferent procedurii realizate cu voucherele acordate în cadrul ediţiei anterioare.

Decontul trebuie să fie înregistrat şi validat în platforma digitală. Pe întreaga perioadă de implementare a Programului, respectiv 2026-2030, acelaşi beneficiar eligibil poate beneficia de sprijin financiar de maximum 3 ori.

Ce trebuie să cuprindă dosarul de înscriere

cerere de înscriere - anexa nr. 1;

declaraţie pe propria răspundere - anexa nr. 1a;

document de indicaţie FIV - anexa nr. 1b, eliberat de un medic cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducerea umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere, emis cu maximum 60 de zile anterior depunerii în platforma digitală, dar nu mai devreme de data afilierii la Program a unităţii sanitare;

acord individual privind prelucrarea datelor cu caracter personal - anexa nr. 1c;

copii ale cărţilor de identitate ale solicitanţilor, certificate "conform cu originalul" şi semnate de către aceştia;

adeverinţe din care să rezulte calitatea de asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate în termenul de valabilitate care reiese din cuprinsul acestora şi eliberate de casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul.

Anexele se semnează fie prin semnătură olografă, fie prin semnătură electronică calificată. În cazul cuplului, căsătorit/necăsătorit, anexa 1a şi anexa 1c vor fi completate şi semnate separat de fiecare membru al cuplului.

Ce primesc beneficiarii

Prin program, beneficiarii - cupluri infertile, căsătorite sau nu, precum şi femei singure cu vârsta între 24 şi 42 de ani - vor primi două vouchere digitale în valoare totală de 15.000 lei: 5.000 lei pentru achiziţia de medicamente specifice şi 10.000 lei pentru proceduri medicale de fertilizare în vitro. Anual vor beneficia de sprijin 10.000 de beneficiari.

Programul are ca obiectiv sprijinirea familiilor sau femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea, o problemă medicală care afectează aproximativ 10-15% dintre cuplurile de vârstă reproductivă din România.