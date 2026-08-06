Consumi prea multe proteine? O analiză amplă arată efectele asupra sănătății și longevității

Reducerea consumului de proteine ar putea avea beneficii importante pentru sănătate și chiar pentru longevitate, potrivit unei analize care a inclus peste 350 de studii. Cercetătorii susțin că limitarea aportului de proteine poate îmbunătăți metabolismul, reduce deteriorarea celulară și contribui la funcționarea normală a celulelor.

Rezultatele au fost publicate de cercetători de la University of Wisconsin-Madison și sunt prezentate într-un raport al jurnalului Cell Press Blue citat de Science Daily.

Reducerea proteinelor poate îmbunătăți metabolismul

Potrivit cercetătorilor, deși proteinele sunt esențiale pentru dezvoltarea și menținerea masei musculare, majoritatea oamenilor au un stil de viață relativ sedentar și consumă mai multe proteine decât au nevoie.

Dudley Lamming, autorul studiului, explică faptul că excesul de proteine poate avea efecte negative asupra sănătății, în timp ce reducerea acestora poate reprezenta o alternativă mai ușor de urmat decât restricția calorică severă.

Oamenii de știință știau deja că reducerea numărului de calorii poate contribui la prelungirea duratei de viață, însă o astfel de dietă este dificil de menținut pe termen lung. În schimb, limitarea consumului de proteine pare să ofere beneficii similare, fiind mai ușor de aplicat.

Studiile clinice analizate au arătat că persoanele care au redus aportul de proteine au slăbit și și-au îmbunătățit nivelul glicemiei, chiar și atunci când numărul total de calorii consumate a rămas același.

Hormonul care se activează atunci când consumul de proteine scade

Analiza a identificat un rol important al hormonului FGF21, ale cărui niveluri cresc atunci când aportul de proteine este redus.

Potrivit cercetătorilor, acest hormon stimulează consumul de energie, contribuie la reglarea nivelului de zahăr din sânge și poate reduce inflamația din organism.

De asemenea, studiul a analizat efectele unor aminoacizi precum metionina, izoleucina și valina.

Consumul excesiv al acestor aminoacizi poate activa mecanisme biologice care stimulează creșterea celulară. Totuși, dacă aceste procese rămân hiperactive pentru perioade îndelungate, pot favoriza apariția obezității, inflamației și a altor afecțiuni asociate procesului de îmbătrânire.

Cine are nevoie de un aport mai mare de proteine

Autorii studiului atrag atenția că necesarul de proteine diferă de la o persoană la alta și că recomandările nu pot fi aceleași pentru toată lumea.

Femeile însărcinate, persoanele în vârstă și sportivii de performanță au nevoie de un aport mai ridicat de proteine. În cazul sportivilor, activitatea fizică intensă permite organismului să utilizeze proteinele pentru dezvoltarea și menținerea masei musculare.

Cercetătorii susțin că recomandările privind consumul de proteine ar trebui personalizate, în funcție de vârstă și de nivelul de activitate fizică al fiecărei persoane.

Potrivit autorilor, ghidurile alimentare adaptate fiecărui individ ar putea oferi rezultate mai bune decât recomandările generale privind consumul de proteine.