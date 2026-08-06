Tartă rapidă cu vinete. Îți salvează seara!

În serile în care timpul se încăpățânează să fugă mai repede decât ai vrea, există rețete precum tarta din aluat foitaj, cu vinete, care îți aduc liniște și un strop de bucurie fără să stai ore întregi în bucătărie.

Tarta rapidă din aluat foitaj și vinete este exact genul de secret culinar care se pregătește într-o clipă. Are acel parfum cald de vară care te face să simți că ai grijă de tine. Este o combinație simplă, dar seducătoare, perfectă pentru cei care știu că rafinamentul nu are nevoie de efort, ci de puțină inspirație.

Ingrediente pentru patru porții

1 foaie aluat foietaj

1 vânătă

2 roșii

1 ceapă roșie

100 ml cașcaval

sare

piper

busuioc

15 ml ulei

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Mod de preparare

Speli vânăta și o tai felii subțiri, pe care le sărezi, le lași 10 minute să iasă amăreala, apoi le ștergi cu prosoape de hârtie. Le ungi cu ulei și le condimentezi cu sare și piper, după gust. Le așezi într-o tavă tapetată și le coci la 220 °C, 20 de minute, până când încep să se înmoaie. Le scoți.

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Pui într-o tavă tapetată aluatul decongelat, așezi cașcavalul ras deasupra, felii de vinete și roșiile descojite și tocate. Dai tarta la cuptor, la 180 °C, 20-30 de minute, până când se rumenește. O servești cu ceapa roșie tocată și frunze de busuioc.

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