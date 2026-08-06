Meghan Markle, pusă la punct de „rivala” ei, Martha Stewart! Ce nu s-a putut abține să facă Ducesa de Sussex

Meghan Markle se află din nou în centrul atenției, după ce faimoasa Martha Stewart a comentat fără menajamente noua direcție profesională a Ducesei de Sussex.

Vedeta americană, considerată una dintre cele mai influente personalități din domeniul lifestyle și al artelor culinare, a pus sub semnul întrebării autenticitatea transformării lui Meghan într-un guru al gospodăriei și al gătitului.

Într-un interviu acordat publicației „People”, Martha Stewart a dezvăluit că s-a întâlnit recent cu Meghan Markle la o cină organizată în California, la scurt timp după ce soția Prințului Harry revenise dintr-o vizită în Marea Britanie alături de soț și de cei doi copii ai lor.

„Am luat cina cu Meghan Markle în urmă cu câteva seri. Eram amândouă invitate la o petrecere în California. Tocmai se întorsese de la Palat. Nu am vorbit prea mult, doar am schimbat câteva cuvinte, dar știu că discuta despre acest subiect...”, a băgat zâzanie Stewart. Cu alte cuvinte, Meg se lăuda că a fost invitată de Regele Charles la palat, lucru care i-a lăsat „rivalei” sale un gust amar.

Întrebată ce părere are despre faptul că Meghan și-a lansat propriul show culinar și un brand de lifestyle, Martha Stewart a oferit un răspuns care a fost interpretat drept o critică directă. „Dacă ești actriță, este greu să faci apoi tranziția către statutul de prințesă și, după aceea, să devii expertă în gospodărie și să prezinți o emisiune de acest gen. Nu pare o evoluție firească”, a spus celebra autoare de cărți de bucate. Auci!

Comentariile sale vin în contextul în care Meghan Markle încearcă să își construiască o nouă imagine publică în Statele Unite. După ce ea și Prințul Harry au renunțat la îndatoririle regale în 2020, cuplul s-a implicat în numeroase proiecte media și de afaceri.

În primăvara anului trecut, Meghan a lansat brandul de lifestyle As Ever, dedicat produselor pentru casă, gătit și ospitalitate. Inițiativa a venit la doar câteva săptămâni după premiera serialului său de pe Netflix, „With Love, Meghan”, în care împărtășește rețete, sfaturi pentru organizarea meselor și idei de decor. Cu alte cuvinte, țintește la „coroana” Marthei, cunoscută pentru calitățile ei de gospodină ireproșabilă. A început războiul între cele două?

Nu este pentru prima dată când Martha Stewart își exprimă rezervele față de noua direcție aleasă de Meghan. În vara anului 2025, ea declara că speră ca Ducesa de Sussex „să știe despre ce vorbește”, subliniind că autenticitatea este esențială în acest domeniu.

„Pentru mine, autenticitatea înseamnă totul. Este extrem de important să fii autentic și să cunoști foarte bine subiectul despre care vorbești”, afirma Stewart la acel moment.

foto - Profimedia