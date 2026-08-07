Cum se manifestă botulismul, boală care poate pune viaţa în pericol

Afecțiune neurologică gravă cauzată de o toxină extrem de puternică produsă de o bacterie, botulismul poate pune viaţa în pericol dacă nu este tratat la timp.

Agentul patogen implicat în apariţia botulismului este o bacterie numită Clostridium botulinum, care prosperă în condiții anaerobe, adică în absența oxigenului, la temperaturi ridicate. Neurotoxina produsă de această bacterie este una dintre cele mai agresive din câte există.

Forma alimentară, cea mai frecventă

Există mai multe tipuri de botulism.

- Botulismul alimentar, cea mai întâlnită formă a bolii, apare din cauza consumului de alimente contaminate cu toxina botulinică. Aceasta proliferează în alimentele gătite sau conservate necorespunzător acasă sau în comerţ. Alimentele fermentate şi conservele de legume, fructe, carne sau peşte preparate în condiţii improprii prezintă un risc mai mare de botulism. De asemenea, pot produce botulism alimentele lăsate la temperatura camerei prea mult înainte de a fi consumate.

- Botulismul infantil afectează copiii sub un an şi este cauzat de ingestia sporilor de Clostridium botulinum. O sursă frecventă este mierea contaminată. Şi praful şi solul sunt o sursă de îmbolnăvire.

- Botulismul lezional apare când sporii bacteriei Clostridium botulinum intră în corp printr-o rană şi produc toxina.

- Există şi botulism respirator (apare rar, în cazuri de expunere industrială sau bioterorism) şi botulism iatrogenic (cauzat de utilizarea greşită sau excesivă a toxinei botulinice în scopuri medicale sau estetice).

Ce simptome apar

Semnele şi simptomele botulismului variază în funcţie de formele bolii.

În botulismul alimentar, apar greaţă, vărsături, dureri abdominale, vedere dublă sau înceţoşată, dificultăţi de vorbirea sau înghiţire, slăbiciune musculară progresivă.

Botulismul infantil se manifestă prin constipaţie severă, lipsa poftei de mâncare, somnolenţă excesivă, slăbiciune generalizată, cu tonus muscular scăzut.

În botulismul lezional survin slăbiciunea musculară progresivă, dificultăţi de vorbire şi înghiţire şi paralizie, care progresează spre sistemul respirator.

Şi în botulismul iatrogentic şi în cel respirator apar slăbiciunea musculară generalizată şi dificultăţile de vorbire, îngiţire sau de respiraţie.

Tratamentul trebuie început cât mai repede

Botulismul este o urgenţă medicală, ceea ce înseamnă că apariţia simptomelor sugestive trebuie să fie urmată de o consultaţie. Intoxicaţia cu toxina botulinică poate paraliza muşchii esenţiali pentru înghiţire şi respiraţie, ceea ce duce la deces prin insuficienţă respiratorie.

Prezenţa toxinei botulinice în sânge, scaun sau în conţinutul alimentar regurgitat este pusă în evidenţă prin teste de laborator. Medicul mai poate recomanda şi teste neurologice, precum electromiografia. După ce este confirmat diagnosticul, opţiunile de tratament includ antitoxina botulinică, cu ajutorul căreia sunt reduse severitatea şi durata simptomelor, însă este nevoie să fie administrată devreme. Antitoxina are rolul de a neutraliza toxina circulantă, pentru ca aceasta să afecteze cât mai puţin nervii.

Terapia de susţinere (ventilaţie mecanică, sondă nazograstrică sau intravenoasă, reabilitarea fizică), curăţarea rănilor şi antibioticele pot face parte din tratamentul botulismului.

Evită borcanele cu capac bombat!

Există câteva măsuri care pot ajuta la prevenirea botulismului:

- evită consumul de conserve cu capac bombat sau deformat, semne care pot indica o posibilă contaminare cu Clostridium botulinum;

- nu trebuie consumate alimentele din conservă care au un miros neplăcut sau puternic;

- schimbarea culorii alimentelor şi prezenţa unui lichid tulbure pot arăta o posibilă contaminare.

- trebuie evitată prepaparea alimentelor cu mai mult de 2-3 ore înainte de consum în cazul în care nu se pot asigura condiţii de păstrare a acestora (4 - 8 grade Celsius);

- copiii mai mici de un an nu trebuie să consume miere;

- în cazul producerii unei răni, este nevoie de curățarea corespunzătoare a acesteia şi, după caz, de utilizarea antibioticelor.