 Cum se manifestă botulismul, boală care poate pune viaţa în pericol
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Cum se manifestă botulismul, boală care poate pune viaţa în pericol

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover
durere abdominala jpg

Afecțiune neurologică gravă cauzată de o toxină extrem de puternică produsă de o bacterie, botulismul poate pune viaţa în pericol dacă nu este tratat la timp. 

Agentul patogen implicat în apariţia botulismului este o bacterie numită Clostridium botulinum, care prosperă în condiții anaerobe, adică în absența oxigenului, la temperaturi ridicate. Neurotoxina produsă de această bacterie este una dintre cele mai agresive din câte există.

Forma alimentară, cea mai frecventă

Există mai multe tipuri de botulism.

- Botulismul alimentar, cea mai întâlnită formă a bolii, apare din cauza consumului de alimente contaminate cu toxina botulinică. Aceasta proliferează în alimentele gătite sau conservate necorespunzător acasă sau în comerţ. Alimentele fermentate şi conservele de legume, fructe, carne sau peşte preparate în condiţii improprii prezintă un risc mai mare de botulism. De asemenea, pot produce botulism alimentele lăsate la temperatura camerei prea mult înainte de a fi consumate.

- Botulismul infantil afectează copiii sub un an şi este cauzat de ingestia sporilor de Clostridium botulinum. O sursă frecventă este mierea contaminată. Şi praful şi solul sunt o sursă de îmbolnăvire.

- Botulismul lezional apare când sporii bacteriei Clostridium botulinum intră în corp printr-o rană şi produc toxina.

- Există şi botulism respirator (apare rar, în cazuri de expunere industrială sau bioterorism) şi botulism iatrogenic (cauzat de utilizarea greşită sau excesivă a toxinei botulinice în scopuri medicale sau estetice).

Ce simptome apar

Semnele şi simptomele botulismului variază în funcţie de formele bolii.

În botulismul alimentar, apar greaţă, vărsături, dureri abdominale, vedere dublă sau înceţoşată, dificultăţi de vorbirea sau înghiţire, slăbiciune musculară progresivă.

Botulismul infantil se manifestă prin constipaţie severă, lipsa poftei de mâncare, somnolenţă excesivă, slăbiciune generalizată, cu tonus muscular scăzut.

În botulismul lezional survin slăbiciunea musculară progresivă, dificultăţi de vorbire şi înghiţire şi paralizie, care progresează spre sistemul respirator.

Şi în botulismul iatrogentic şi în cel respirator apar slăbiciunea musculară generalizată şi dificultăţile de vorbire, îngiţire sau de respiraţie.

Tratamentul trebuie început cât mai repede

Botulismul este o urgenţă medicală, ceea ce înseamnă că apariţia simptomelor sugestive trebuie să fie urmată de o consultaţie. Intoxicaţia cu toxina botulinică poate paraliza muşchii esenţiali pentru înghiţire şi respiraţie, ceea ce duce la deces prin insuficienţă respiratorie.

Prezenţa toxinei botulinice în sânge, scaun sau în conţinutul alimentar regurgitat este pusă în evidenţă prin teste de laborator. Medicul mai poate recomanda şi teste neurologice, precum electromiografia. După ce este confirmat diagnosticul, opţiunile de tratament includ antitoxina botulinică, cu ajutorul căreia sunt reduse severitatea şi durata simptomelor, însă este nevoie să fie administrată devreme. Antitoxina are rolul de a neutraliza toxina circulantă, pentru ca aceasta să afecteze cât mai puţin nervii.

Terapia de susţinere (ventilaţie mecanică, sondă nazograstrică sau intravenoasă, reabilitarea fizică), curăţarea rănilor şi antibioticele pot face parte din tratamentul botulismului.

Evită borcanele cu capac bombat!

Există câteva măsuri care pot ajuta la prevenirea botulismului:

- evită consumul de conserve cu capac bombat sau deformat, semne care pot indica o posibilă contaminare cu Clostridium botulinum;

- nu trebuie consumate alimentele din conservă care au un miros neplăcut sau puternic;

- schimbarea culorii alimentelor şi prezenţa unui lichid tulbure pot arăta o posibilă contaminare.

- trebuie evitată prepaparea alimentelor cu mai mult de 2-3 ore înainte de consum în cazul în care nu se pot asigura condiţii de păstrare a acestora (4 - 8 grade Celsius);

- copiii mai mici de un an nu trebuie să consume miere;

- în cazul producerii unei răni, este nevoie de curățarea corespunzătoare a acesteia şi, după caz, de utilizarea antibioticelor.

6 AUGUST Dr Nicoleta Tascan bolile inimii preventie jpg
75% dintre bolile de inimă pot fi prevenite. Cardiolog: „Cei mai mulți factori de risc țin de stilul nostru de viață” adevarul.ro

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia a primit medalia de aur www.fanatik.ro
image
Refinanţare sau renegociere cu banca? Cea mai avantajoasă tactică pentru a-ţi scădea ratele observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
pepene rosu shutterstock jpeg
Pepenele roșu și glicemia: cât poți mânca și cu ce alimente este bine să-l combini Sănătate!
unt jpg
Untul poate afecta sănătatea inimii? Ce spun specialiștii despre unul dintre cele mai folosite alimente Sănătate!
test ciupitura mana deshidratare jpg
Trucul simplu prin care afli dacă eşti deshidratat. Medicul explică Sănătate!
dementa jpg
Factori care expun riscului de demență. Colesterolul crescut şi depresia, printre ei Sănătate!
sotron jpg
5 jocuri ale copilăriei din care generațiile de astăzi încă au ce învăța Sănătate!
image png
Pofta de dulce: ce încearcă să-ți spună organismul și de ce apare atât de des. Cele mai frecvente 5 cauze explicate de specialiști Sănătate!
Design fără titlu (5) png
Video„Limonada de deparazitare” face furori pe internet. Medicii avertizează că nu înlocuiește tratamentul Sănătate!
Dr Mihail Pautov, foto Facebook jpg
VideoCum a slăbit Mihail Pautov 10 kilograme după ce a aflat că are prediabet: „Fără diete absurde” Sănătate!
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net