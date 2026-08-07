 Cum a reușit să treacă solista Valentina Ionescu Șerban peste drama morții tatălui. În ce colț din lume s-a retras: „Să-l plâng unde nu mă știe nimeni”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cum a reușit să treacă solista Valentina Ionescu Șerban peste drama morții tatălui. În ce colț din lume s-a retras: „Să-l plâng unde nu mă știe nimeni”

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Solista Valentina Șerban Ionescu a trecut printr-o adevărată dramă la începutul anului, când și-a pierdut tatăl. Înainte de pomana de șase luni, cântăreața a plecat la Istanbul pentru a-și pune ordine în gânduri și sentimente. 

Valentina Șerban Ionescu, la Istanbul foto: arhivă personală
1/7
Valentina Șerban Ionescu, la Istanbul foto: arhivă personală

Valentina Ionescu Șerban își revine cu greu după ce și-a pierdut tatăl. Ion (zis și Nelu) a plecat dintre noi pe data de 12 februarie, la vârsta de 82 de ani. Solista a suferit o dramă pentru că era foarte atașată de părintele ei. 

Zilele trecute, chiar înainte de pomana de șase luni, Valentina a plecat la Istanbul pentru a-și mai alina cât de cât suferința pricinuită de pierderea tatălui. 

Cântăreața de muzică populară s-a bucurat în tihnă de frumusețile orașului situat pe Bosfor, vizitând pe rând: Zona Istorică Sultanahmet Moscheea Sfânta Sofia (Hagia Sophia), Moscheea Albastră (Sultanahmet), Palatul Topkapi, Podul Galata, Turnul Galata, Marele Bazar, Bazarul de Mirodenii. Croaziera pe Bosfor a fost, însă, de vis.

„Adevărul este că peste moartea unui părinte nu se trece niciodată. Oamenii încearcă să te consoleze, însă dorul rămâne neschimbat. Pe 1 august, chiar de ziua lui taticu, am simțit nevoia să pun pe Facebook o fotografie cu el de anul trecut. 

Ori de câte ori îi privesc chipul, simt o durere fizică în piept și o strângere de inimă. Acel mesaj a fost strigătul meu de dor, modul meu de a-i spune că rămâne neschimbat în gândurile mele”, a povestit solista cu lacrimi în ochi, pentru Click!

„De când a murit tăticu, s-a rupt ceva în mine”

„Am plecat la Istanbul tocmai pentru că aveam nevoie să mă desprind de rutină, să-mi plâng părintele în liniște, pe străzi unde nu mă cunoaște nimeni. 

Plimbările pe Bosfor și măreția acelui loc nu mi-au șters suferința, dar m-au ajutat să respir. Privind apusul acolo, am înțeles că tata va trăi mereu prin mine/noi, prin valorile insuflate și prin succesul meu, în tot ceea ce reușesc! 

Durerea este imensă în toată familia. Mi-e un dor cumplit și mi se rupe inima de mila mamei, care îl plânge zilnic, fără oprire. Singura mângâiere este că îl visez des: îl simt aproape, mă veghează și asta îmi dă putere să merg mai departe.

De când a murit taticu, s-a rupt ceva în mine! M-am trezit privind viața cu alți ochi. Am înțeles că suntem extrem de fragili și că trebuie să fim fericiți, mulțumiți și înțelepți. Nu trebuie să ne mai irosim timpul rămas (pe care nu îl cunoaștem), în situații, prietenii sau cu oameni nepotriviți. Simt ca trebuie să luăm viața mai ușor!”, a mai mărturisit Valentina Ionescu Șerban, în exclusivitate pentru Click!

Cântăreața Valentina Ionescu Șerban a trecut și printr-un divorț dureros, cu ceva timp în urmă. Ea a divorțat de bărbatul care i-a fost alături timp de 17 ani și care i-a dăruit și un fiu. 

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia a primit medalia de aur www.fanatik.ro
image
Refinanţare sau renegociere cu banca? Cea mai avantajoasă tactică pentru a-ţi scădea ratele observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
bula brad pitt jpg
Brad Pitt, dezvăluiri neașteptate. Actorul a început din nou să consume alcool, după 7 ani Vedete internaționale
Banner Biu Marquetti
#Exclusiv Click!
Cubaneza Biu Marquetti, ex-Mandinga, locuiește într-un hotel din Delta Dunării: „Nu mai plătesc chirie.” În cât timp a învățat limba română Vedete românești
image png
Statuia care a stârnit controverse în Bușteni. „Poate că am greșit, noi am vrut să facem ceva pe placul turiștilor” Vedete românești
Design fără titlu (7) png
Corina Caragea, vacanță spectaculoasă în Ibiza. Ce spune despre celebra insulă: „Poți să dansezi până dimineața sau să te culci la 10” Vedete românești
Schimbările pe care numerologul și specialistul Carmen Harra le vede pe viitor
#Exclusiv Click!
Schimbările pe care numerologul Carmen Harra le vede în viitorul apropiat: „2026 continuă să fie un an de transformări uriașe” Vedete românești
Design fără titlu (6) png
Răzvan Fodor a mers pentru prima dată la Untold. Ce l-a impresionat cel mai mult: „Trebuie să fii acolo” Vedete românești
banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
Rod Stewart Foto Shutterstock
Probleme de sănătate pentru Rod Stewart. Ce mesaje a primit de la fani după ce a ajuns la spital Vedete internaționale
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net