Cum a reușit să treacă solista Valentina Ionescu Șerban peste drama morții tatălui. În ce colț din lume s-a retras: „Să-l plâng unde nu mă știe nimeni”

Solista Valentina Șerban Ionescu a trecut printr-o adevărată dramă la începutul anului, când și-a pierdut tatăl. Înainte de pomana de șase luni, cântăreața a plecat la Istanbul pentru a-și pune ordine în gânduri și sentimente.



1/7 Valentina Șerban Ionescu, la Istanbul foto: arhivă personală

Valentina Ionescu Șerban își revine cu greu după ce și-a pierdut tatăl. Ion (zis și Nelu) a plecat dintre noi pe data de 12 februarie, la vârsta de 82 de ani. Solista a suferit o dramă pentru că era foarte atașată de părintele ei.

Zilele trecute, chiar înainte de pomana de șase luni, Valentina a plecat la Istanbul pentru a-și mai alina cât de cât suferința pricinuită de pierderea tatălui.

Cântăreața de muzică populară s-a bucurat în tihnă de frumusețile orașului situat pe Bosfor, vizitând pe rând: Zona Istorică Sultanahmet Moscheea Sfânta Sofia (Hagia Sophia), Moscheea Albastră (Sultanahmet), Palatul Topkapi, Podul Galata, Turnul Galata, Marele Bazar, Bazarul de Mirodenii. Croaziera pe Bosfor a fost, însă, de vis.

„Adevărul este că peste moartea unui părinte nu se trece niciodată. Oamenii încearcă să te consoleze, însă dorul rămâne neschimbat. Pe 1 august, chiar de ziua lui taticu, am simțit nevoia să pun pe Facebook o fotografie cu el de anul trecut.

Ori de câte ori îi privesc chipul, simt o durere fizică în piept și o strângere de inimă. Acel mesaj a fost strigătul meu de dor, modul meu de a-i spune că rămâne neschimbat în gândurile mele”, a povestit solista cu lacrimi în ochi, pentru Click!

„De când a murit tăticu, s-a rupt ceva în mine”

„Am plecat la Istanbul tocmai pentru că aveam nevoie să mă desprind de rutină, să-mi plâng părintele în liniște, pe străzi unde nu mă cunoaște nimeni.

Plimbările pe Bosfor și măreția acelui loc nu mi-au șters suferința, dar m-au ajutat să respir. Privind apusul acolo, am înțeles că tata va trăi mereu prin mine/noi, prin valorile insuflate și prin succesul meu, în tot ceea ce reușesc!

Durerea este imensă în toată familia. Mi-e un dor cumplit și mi se rupe inima de mila mamei, care îl plânge zilnic, fără oprire. Singura mângâiere este că îl visez des: îl simt aproape, mă veghează și asta îmi dă putere să merg mai departe.

De când a murit taticu, s-a rupt ceva în mine! M-am trezit privind viața cu alți ochi. Am înțeles că suntem extrem de fragili și că trebuie să fim fericiți, mulțumiți și înțelepți. Nu trebuie să ne mai irosim timpul rămas (pe care nu îl cunoaștem), în situații, prietenii sau cu oameni nepotriviți. Simt ca trebuie să luăm viața mai ușor!”, a mai mărturisit Valentina Ionescu Șerban, în exclusivitate pentru Click!

Cântăreața Valentina Ionescu Șerban a trecut și printr-un divorț dureros, cu ceva timp în urmă. Ea a divorțat de bărbatul care i-a fost alături timp de 17 ani și care i-a dăruit și un fiu.