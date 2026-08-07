Momente de panică pentru Carmen Șerban. Mașina vedetei a căzut în craterul din zona Eroilor: „M-am speriat foarte tare”

Artista Carmen Șerban a trecut prin momente de panică, după ce a căzut cu mașina în craterul apărut în zona Eroilor. Cântăreața a povestit că a trecut cu ambele roți din partea stângă prin crater și că, pentru câteva momente, a crezut că mașina i s‑a distrus.

Sperietură de proporții pentru Carmen Șerban

Surparea carosabilului s‑a produs joi după‑amiază pe Bulevardul Eroilor din București, unde asfaltul s‑a prăbușit brusc, formând un crater adânc chiar pe una dintre cele mai circulate artere ale Capitalei.

În urma surpării, autoturismul artistei Carmen Șerban a fost avariat, însă, din fericire, nu au existat victime. Cântăreața a povestit că a trecut cu ambele roți din partea stângă prin crater și că, pentru câteva momente, a crezut că mașina i s‑a distrus.

„Am căzut în groapa asta… nu mă întrebați cum am ieșit că nu știu. M-am întors pe sens invers ca să filmez groapa după ce am trecut prin ea. Am trecut cu ambele roți de pe partea stângă și am crezut că mi s-a zdrobit mașina. A căzut mașina și am ieșit într-o secundă… trage stânga rău, acum. Trebuie s-o duc în service. Din fericire eu sunt bine și o să merg în seara asta la un mecanic să verific mașina pe dedesubt. M-am speriat foarte tare, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că e doar atât”, a scris artista pe Facebook.

Lucrări în zona Eroilor

Reprezentații Primăriei Capitalei au postat un mesaj pe Facebook în care atenționează șoferii legat de lucrările care au loc în zona Bulevardului Eroilor 3. Groapa din mijlocul drumului, unde s-a scurs apa care a spălat substraturile, are loc pe canalul de serviciu Apa Nova.

Autoritățile au intervenit imediat și au solicitat verificări din partea companiei Apa Nova pentru a stabili cauza incidentului, iar circulația în zonă a fost restricționată pe durata lucrărilor.

Polițiștii rutieri le-a recomandat șoferilor să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în siguranță, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților aflați în teren.

Totodată, pietonilor li se transmite să urmeze instrucțiunile polițiștilor rutieri, să traverseze doar prin locurile special amenajate și numai la culoarea verde a semaforului, după ce s‑au asigurat temeinic și au observat că șoferii le-au înțeles intenția de a traversa.