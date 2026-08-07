Ioana Țiriac, vacanță de lux pe Riviera Franceză. Cât costă o noapte de cazare în hotelul ales de fiica lui Ion Țiriac

Ioana Țiriac, fiica miliardarului Ion Țiriac, și-a petrecut vacanța de vară într-una dintre cele mai exclusiviste destinații de pe Riviera Franceză. Tânăra a ales celebrul Saint-Tropez, unde s-a cazat la un hotel de lux recunoscut pentru arhitectura impresionantă, serviciile premium și peisajele spectaculoase.

Imaginile publicate de Ioana Țiriac pe rețelele de socializare au atras imediat atenția urmăritorilor. Fotografiile surprind atmosfera elegantă a complexului, piscina cu vedere asupra împrejurimilor și decorul rafinat al proprietății.

Ioana Țiriac a ales unul dintre cele mai exclusiviste hoteluri din Saint-Tropez

Pentru vacanța sa, Ioana Țiriac a ales să se cazeze la Chateau de la Messardiere, unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de pe Riviera Franceză.

Construit în secolul al XIX-lea, domeniul impresionează prin arhitectura de inspirație romantică, cu turnuri rotunde, arcade și cupole care îi oferă aspectul unui castel. Proprietatea face parte din prestigiosul lanț hotelier Airelles și este considerată una dintre cele mai exclusiviste unități de cazare din Saint-Tropez.

Hotelul este înconjurat de grădini întinse și oferă priveliști spectaculoase asupra Mării Mediterane. De-a lungul timpului, acesta a devenit o destinație preferată de celebrități și oameni de afaceri din întreaga lume.

În fotografiile publicate din vacanță, pe Instagram, Ioana Țiriac apare lângă piscina impresionantă a hotelului, purtând o rochie neagră mulată. Imaginile au fost însoțite și de un mesaj care a atras numeroase reacții din partea urmăritorilor.

„Măreția se câștigă în rundele pe care nu le vede nimeni!”, a scris Ioana Țiriac.

Cât costă o noapte de cazare

Un sejur într-o astfel de locație presupune costuri pe măsură. Potrivit tarifelor practicate de hotel, o noapte de cazare începe de la aproximativ 950 de euro în extrasezon.

În perioada de vârf a verii, când Saint-Tropez este una dintre cele mai căutate destinații turistice din Europa, prețurile cresc considerabil. În lunile iunie, iulie și august, o cameră poate depăși 1.700 de euro pentru o singură noapte.

Pentru suitele premium sau camerele dotate cu facilități speciale, tarifele pot ajunge chiar și la 2.500 de euro pe noapte.

Hotelul are statutul de „palace”

Costurile ridicate sunt explicate și de statutul proprietății. Chateau de la Messardiere este încadrat în categoria „palace”, o distincție acordată doar celor mai exclusiviste hoteluri din Franța, considerată superioară clasificării obișnuite de cinci stele.

Această recunoaștere certifică standardele ridicate privind serviciile, confortul și experiența oferite oaspeților.

Interesul pentru această proprietate este foarte mare, iar camerele sunt rezervate cu multe luni înainte. În plin sezon estival, disponibilitatea este extrem de redusă, motiv pentru care cei care își doresc o vacanță aici trebuie să își planifice sejurul din timp.