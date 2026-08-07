Gabriela Cristea a renunțat la părul lung. Cum arată acum: „Simt că începe un capitol nou”

Gabriela Cristea a decis că este momentul pentru o schimbare de imagine. Vedeta a renunțat la o parte considerabilă din părul cu care și-a obișnuit urmăritorii în ultimii ani, iar întregul proces a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare.

Fosta prezentatoare TV s-a arătat relaxată pe parcursul transformării și le-a arătat urmăritorilor imagini atât înainte de tunsoare și vopsire, cât și după finalizarea coafurii. Gabriela Cristea a împărtășit fiecare etapă a schimbării și nu a ascuns cât de mult păr a fost tuns.

„În ultima vreme am simțit că, încet-încet, mă reconstruiesc. Am slăbit. Am avut grijă de sănătatea mea. Mi-am refăcut zâmbetul. Am început să investesc mai mult timp în mine, în pielea mea, în felul în care mă simt, nu doar în felul în care arăt.

Iar astăzi… a venit rândul părului. Poate pentru unii este doar o tunsoare. Pentru mine este încă un pas dintr-o schimbare care a început cu mult timp în urmă. După foarte mulți ani în care am avut părul până la mijloc, am simțit că este momentul să renunț la el și să las loc unei noi versiuni a mea”, a spus vedeta în clipul publicat pe rețelele sociale.

Gabriela Cristea s-a gândit și la reacția lui Tavi Clonda

În timpul transformării, Gabriela Cristea a glumit pe seama reacției pe care ar putea să o aibă soțul său, Tavi Clonda, atunci când o va vedea cu noua tunsoare.

„Să-i trimit lu' Tavi, nu? Vrei să leșine? Uite cât este: un făraș întreg cu vârf. Și acum începe coafarea. O să-i facem diverse coafuri. I-a făcut și un pic de volum aici”, a spus vedeta.

După tunsoare, Camelia Enciu i-a aranjat părul cu ajutorul plăcii, realizând o coafură lejeră, cu volum.

Rezultatul final a fost pe placul Gabrielei Cristea, care a mărturisit că noul look îi oferă un plus de prospețime.

„Nu este doar o tunsoare”

La finalul transformării, Gabriela Cristea s-a declarat încântată de schimbarea făcută.

„Îmi face o coafură sălbatică, așa. Și cam așa este rezultatul final. Mi se pare că mă și întinerește”, a spus aceasta.

Ulterior, vedeta a transmis și un mesaj urmăritorilor săi, explicând că schimbarea de look are pentru ea o semnificație aparte.

„Am făcut-o. Și nu… nu este doar o tunsoare. Uneori ai nevoie de un gest mic ca să simți că începe un capitol nou. Eu exact așa m-am simțit când m-am privit în oglindă”, a scris Gabriela Cristea.

Vedeta a slăbit 34 de kilograme

Schimbarea de look vine după o altă transformare importantă prin care a trecut Gabriela Cristea. Vedeta a reușit să slăbească 34 de kilograme și spune că se simte bine în pielea ei.

A decis să meargă la medic după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate. În urma investigațiilor, aceasta a intrat într-un proces de slăbire atent monitorizat de specialiști.

Gabriela Cristea urmează un tratament injectabil recomandat de medici, iar rezultatele sunt vizibile. După schimbarea stilului de viață și cea mai recentă transformare de imagine, vedeta spune că noua tunsoare marchează pentru ea începutul unui nou capitol.