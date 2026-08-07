Crina Matei își dorește o vară prelungită. Urmează vacanța pentru vedetă și fiica ei, Charlotte

Crina Matei (54 de ani) se simte, în sfârșit pregătită de vacanță și nu acceptă că mai este doar o lună de vară. Cunoscuta actriță a muncit mult și la teatru și cu muzica și nu a avut timp de răgaz.

1/6 Crina Matei își dorește o vară prelungită

„Am intrat atât de târziu în vară încât vreau să cred că mai sunt cel puțin 3 luni"

Se pare însă că de-abia de acum încolo va urma o vacanță și pentru ea. Pe timp de vară, vedeta se tratează și hidratează doar cu pepene și asta îi dă o stare de bine.

„Nu pot să cred că a mai rămas doar o lună de vară. Am intrat atât de târziu în vară încât vreau să cred că mai sunt cel puțin 3 luni și să știi că, uite, septembrie, de foarte multe ori a fost tot lună de vară. Anul trecut nu a fost așa dar anul asta vreau să fie și septembrie și octombrie și noiembrie și decembrie și să ningă doar de Crăciun, pe 24 spre 25. Pe urmă, până de Revelion să fie doar cald și să mai ningă în noaptea de Revelion. Nu am fost încă în vacanță până acum, urmează să plecăm în vacanță. Vara optez doar pentru dietă cu pepene!”, ne-a declarat Crina Matei care de când e mama și a adoptat o fetiță frumoasă preferă să nu vorbească despre fiica ei în interviuri și să își țină viața de familie departe de lumina reflectoarelor.

Pe plan profesional, Crina Matei lucrează acum la mai multe proiecte pe care le are în derulare.

„Stagiunea s-a încheiat destul de târziu, pe 9 iulie a fost ultimul spectacol al acestei stagiuni și de la finalul lunii august ne întoarcem la repetiții și vă așteptăm la teatru, din toamnă. Eu nu am luat pauză. Am luat concediu de la teatru dar am alte proiecte în derulare pe care le pregătesc și la care lucrez în zona aceasta”, am mai aflat de la Crina Matei.

„Charlotte are unsprezece perechi de nași, iar fiecare dintre ei ocupă un loc aparte în inima noastră”

Crina Matei își laudă nașele alese pentru fiica sa, care sunt una mai frumoasă decât cealaltă, în total, micuța ei Charlotte, de aproape 5 ani, având nici mai mult nici mai puțin de 11 perechi de nași.

„În această imagine se află o parte dintre nașele Charlottei. O parte din oamenii care, în ziua botezului, au ales să-i fie familie pentru o viață. În total, Charlotte are unsprezece perechi de nași, iar fiecare dintre ei ocupă un loc aparte în inima noastră. Au fost acolo încă de la început. Au ținut-o în brațe, au însoțit-o cu dragoste și au rămas aproape, transformând o promisiune rostită la botez într-o prezență reală, constantă și plină de afecțiune.

Alături de noi este și Cati, fina mea, pe care am botezat-o acum 24 de ani. Iar privind această fotografie, nu pot să nu mă gândesc cât de frumos trece iubirea dintr-o generație în alta și cum legăturile adevărate se construiesc în timp.

Mă simt recunoscătoare, fericită și norocoasă că Charlotte crește înconjurată de oameni atât de frumoși. Oameni care au ales să fie prezenți, să iubească și să dăruiască Iubire și Lumină.

Vă mulțumesc tuturor. Celor din această fotografie și tuturor nașilor Charlottei. Pentru că, dincolo de orice titlu, îi dăruiți cel mai prețios lucru pe care îl poate primi un copil: certitudinea că este iubită”, a mărturisit Crina Matei în mediul online.