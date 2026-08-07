Botezatu a analizat ținutele lui Nicușor Dan. Ce spune despre aparițiile președintelui

Cătălin Botezatu este cunoscut pentru opiniile sale directe, indiferent că vorbește despre lumea mondenă sau despre scena politică. De această dată, creatorul de modă și-a spus părerea despre imaginea publică a președintelui Nicușor Dan și despre importanța vestimentației pentru un șef de stat.

Cătălin Botezatu și-a spus părerea despre imaginea publică a președintelui Nicușor Dan și despre importanța vestimentației pentru un lider de stat. Creatorul de modă este de părere că aparițiile oficialilor nu țin doar de gusturile personale, ci trebuie să respecte reguli clare de protocol.

„Nu putem să ne dăm cu părerea despre președinte, ci despre stilistul președintelui”

Potrivit acestuia, responsabilitatea pentru eventualele greșeli vestimentare revine, în primul rând, echipei care se ocupă de imaginea demnitarilor. Botezatu consideră că Nicușor Dan are un stil vestimentar potrivit și spune că persoanele aflate în cele mai înalte funcții ale statului ar trebui să se lase pe mâna specialiștilor.

„Nu putem să ne dăm cu părerea despre președinte, ci despre stilistul președintelui. Dacă președintele și soția lui gafează nu sunt ei de vină ci stilistul lor. Dacă ei țin morțiș să se îmbrace într-un anumit fel și să încalce eticheta atunci e grav pentru că atât timp cât ești președinte sau prim-ministru nu ai voie să faci ce vrei, nu mai ești de capul tău.

Te lași pe mâinile celor care au grijă de tine și de imaginea ta, inclusiv din punct de vedere stilistic.

Nicușor Dan se îmbracă corect, nu pot să spun că a gafat din punct de vedere vestimentar. Eu respect președinții, prim-miniștrii, pe toți, pentru că n-am coloratură politică. Cel mai important este ca liderii noștri să ia decizii corecte pentru noi, populația, dar în rest mă abțin să fac comentarii, deși chiar aș fi în măsură, spre deosebire de alții”, a declar designerul pentru viva.ro.

Scandal cu Eli Lăslean

Recent, Eli Lăslean l-a acuzat pe Cătălin Botezatu că a lansat colecția „Ellis Collection by Cătălin Botezatu”, denumire despre care susține că se suprapune peste brandul ELLIS, creat de ea în urmă cu peste 35 de ani. Creatoarea de modă a anunțat că își va apăra drepturile în instanță și i-a transmis designerului o scrisoare deschisă.

Botezatu a respins acuzațiile și a susținut că există deja un brand de blănuri cu denumirea „Elis”, înregistrat de mai mulți ani în Arad. De asemenea, el a afirmat că Eli Lăslean încearcă să revină în atenția publicului prin acest conflict.