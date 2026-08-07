 Botezatu a analizat ținutele lui Nicușor Dan. Ce spune despre aparițiile președintelui
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Botezatu a analizat ținutele lui Nicușor Dan. Ce spune despre aparițiile președintelui

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cătălin Botezatu este cunoscut pentru opiniile sale directe, indiferent că vorbește despre lumea mondenă sau despre scena politică. De această dată, creatorul de modă și-a spus părerea despre imaginea publică a președintelui Nicușor Dan și despre importanța vestimentației pentru un șef de stat.

Botezatu a analizat ținutele lui Nicușor Dan / foto: colaj Click!
Botezatu a analizat ținutele lui Nicușor Dan / foto: colaj Click!

Cătălin Botezatu și-a spus părerea despre imaginea publică a președintelui Nicușor Dan și despre importanța vestimentației pentru un lider de stat. Creatorul de modă este de părere că aparițiile oficialilor nu țin doar de gusturile personale, ci trebuie să respecte reguli clare de protocol.

„Nu putem să ne dăm cu părerea despre președinte, ci despre stilistul președintelui”

Potrivit acestuia, responsabilitatea pentru eventualele greșeli vestimentare revine, în primul rând, echipei care se ocupă de imaginea demnitarilor. Botezatu consideră că Nicușor Dan are un stil vestimentar potrivit și spune că persoanele aflate în cele mai înalte funcții ale statului ar trebui să se lase pe mâna specialiștilor.

„Nu putem să ne dăm cu părerea despre președinte, ci despre stilistul președintelui. Dacă președintele și soția lui gafează nu sunt ei de vină ci stilistul lor. Dacă ei țin morțiș să se îmbrace într-un anumit fel și să încalce eticheta atunci e grav pentru că atât timp cât ești președinte sau prim-ministru nu ai voie să faci ce vrei, nu mai ești de capul tău.

Te lași pe mâinile celor care au grijă de tine și de imaginea ta, inclusiv din punct de vedere stilistic.

Nicușor Dan se îmbracă corect, nu pot să spun că a gafat din punct de vedere vestimentar. Eu respect președinții, prim-miniștrii, pe toți, pentru că n-am coloratură politică. Cel mai important este ca liderii noștri să ia decizii corecte pentru noi, populația, dar în rest mă abțin să fac comentarii, deși chiar aș fi în măsură, spre deosebire de alții”, a declar designerul pentru viva.ro.

Scandal cu Eli Lăslean

Recent, Eli Lăslean l-a acuzat pe Cătălin Botezatu că a lansat colecția „Ellis Collection by Cătălin Botezatu”, denumire despre care susține că se suprapune peste brandul ELLIS, creat de ea în urmă cu peste 35 de ani. Creatoarea de modă a anunțat că își va apăra drepturile în instanță și i-a transmis designerului o scrisoare deschisă.

Botezatu a respins acuzațiile și a susținut că există deja un brand de blănuri cu denumirea „Elis”, înregistrat de mai mulți ani în Arad. De asemenea, el a afirmat că Eli Lăslean încearcă să revină în atenția publicului prin acest conflict.

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Adrian Rădulescu, interviu despre transformarea lui David Popovici: „Cele 8 kg de masă activă l-au făcut să înoate mai repede!” Ce spune de cantonamentul cu Pan Zhanle şi recordurile mondiale ţintite www.fanatik.ro
image
Se caută de urgenţă electricieni şi zidari. Ţara în care se plătesc salarii şi de 7.000 de euro observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
Design fără titlu (7) png
Corina Caragea, vacanță spectaculoasă în Ibiza. Ce spune despre celebra insulă: „Poți să dansezi până dimineața sau să te culci la 10” Vedete românești
Schimbările pe care numerologul și specialistul Carmen Harra le vede pe viitor
#Exclusiv Click!
Schimbările pe care numerologul Carmen Harra le vede în viitorul apropiat: „2026 continuă să fie un an de transformări uriașe” Vedete românești
Design fără titlu (6) png
Răzvan Fodor a mers pentru prima dată la Untold. Ce l-a impresionat cel mai mult: „Trebuie să fii acolo” Vedete românești
banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
Rod Stewart Foto Shutterstock
Probleme de sănătate pentru Rod Stewart. Ce mesaje a primit de la fani după ce a ajuns la spital Vedete internaționale
Tily Niculae a fost la Untold să-l vadă pe Sting
#Exclusiv Click!
Tily Niculae a fost la Untold să-l vadă pe Sting. De ce spune actrița că nu este un om al festivalurilor Vedete românești
Monica Anghel și fiul ei , Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea
#Exclusiv Click!
Monica Anghel și fiul ei, Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea Vedete românești
image png
Alexandra Stan a născut! Artista a devenit mamă pentru prima dată Vedete românești
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net