 Monica Dascălu, de nerecunoscut la 48 de ani. Cum arată după ce a slăbit 10 kilograme. „Nu mă simt bine în această perioadă”
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Monica Dascălu, de nerecunoscut la 48 de ani. Cum arată după ce a slăbit 10 kilograme. „Nu mă simt bine în această perioadă”

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Monica Dascălu și-a surprins din nou admiratorii cu cele mai recente fotografii publicate pe rețelele de socializare. Prezentatoarea Știrilor PRO TV s-a afișat într-un peisaj de poveste, iar fanii au remarcat imediat că arată într-o formă fizică excelentă. La 48 de ani, vedeta pare mai tânără ca niciodată.

Monica Dascălu impresionează cu silueta sa / foto: Instagram
Monica Dascălu impresionează cu silueta sa / foto: Instagram

Monica Dascălu a publicat mai multe imagini realizate în mijlocul naturii, pe malul unui râu, într-o zonă rurală. Îmbrăcată lejer, în colanți și un tricou cu imprimeu inspirat din desene animate, prezentatoarea a afișat un look natural și o siluetă care a atras imediat atenția urmăritorilor.

Mulți dintre admiratorii săi au remarcat că vedeta pare vizibil întinerită și într-o formă fizică de invidiat. Transformarea vine după ce, anul trecut, Monica Dascălu a dezvăluit că a reușit să slăbească 10 kilograme.

Cum a reușit să slăbească 10 kilograme

În iunie 2025, Monica Dascălu a povestit în emisiunea „La Măruță” că a apelat la ajutorul nutriționistei Carmen Barcan pentru a reveni la greutatea dorită și pentru a-și recăpăta energia.

„Am avut o perioadă în care am fost destul de obosită și nu mă mai uitam la mine. Îmi dădeam seama că nu mă odihnesc bine, că eu le dădeam copiilor mei niște sfaturi, să se odihnească, să se joace, să mănânce, iar eu nu mă puteam uita la mine. Atunci am zis că am nevoie de un specialist, care să mă ghideze.

Întâlnirea cu Carmen a fost una care mi-a arătat că, în orice domeniu, când tu ca persoană ajungi și nu te descurci, trebuie să ceri ajutor. M-am dus și i-am zis: Nu mă simt bine în această perioadă, am de dat 10 kilograme jos”, mărturisea prezentatoarea.

Monica Dascălu le-a arătat fanilor ce se află în spatele pupitrului de știri

Nu cu mult timp în urmă, Monica Dascălu și-a surprins urmăritorii de pe TikTok după ce a publicat un videoclip filmat în culisele Știrilor PRO TV. Prezentatoarea le-a oferit fanilor o imagine din spatele camerelor de filmat și a dezvăluit ce obiecte păstrează mereu aproape în timpul jurnalelor.

„Haideți să vedeți ce este în spatele pupitrului. Aici este bucătăria noastră cu adevărat. Este locul la care apelăm destul de des în pauzele dintre știri”, a mărturisit ea.

Monica Dascălu a explicat că în culise are întotdeauna la îndemână o sticlă cu apă, o cană de cafea, un pix pe care îl folosește inclusiv în cazul unor probleme tehnice cu prompterul, dar și șervețele, fixativ și telefonul mobil. Prezentatoarea a dezvăluit că folosește chiar și un pai special pentru a bea apă fără să își strice machiajul sau gloss-ul înainte de a intra în direct.

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