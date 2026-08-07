Anamaria Prodan dă din casă! Ce relație are cu tatăl lui Ronald Gavril

Anamaria Prodan nu ascunde faptul că are o relație foarte bună cu familia lui Ronald Gavril. Impresara a vorbit deschis despre tatăl iubitului ei și a dezvăluit ce au în comun, dar și ce i-a spus boxerul după una dintre primele lor certuri.

Anamaria Prodan și Ronald Gavril formează unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi vorbesc deschis despre relația lor și nu ezită să împărtășească detalii din viața de familie. Invitați în podcastul Minodorei, impresara și boxerul au făcut dezvăluiri despre părinții lui Ronald, dar și despre secretul care stă la baza relației lor.

În timpul discuției, Anamaria Prodan a povestit că are multe lucruri în comun cu tatăl lui Ronald Gavril și a dezvăluit ce i-a spus iubitul ei după una dintre certurile lor.

„Tatăl lui, ca să vezi, e tot Săgetător ca mine. Și știi ce mi-a zis Ron? «Eu nu sunt impresionat când te enervezi tu, când ești rea»”.

Anamaria Prodan: „Știi cum e socrul meu?”

Ronald Gavril a explicat că îl admiră foarte mult pe tatăl său și a povestit că acesta și-a cumpărat recent o mașină, la vârsta de 73 de ani.

„Am avut și norocul ăsta, că tata e la fel. Și atunci am înțeles perfect. Sunt cel mai mândru de tata. Are 73 de ani. De câteva luni și-a cumpărat și o mașină. Toată viața lui a fost șofer, dar după 50 de ani, la 55, cred că n-a mai condus.

Și acum, de câteva luni, să-și cumpere omul, la 73 de ani, o mașină, să vină cu mașina la piață, la Bacău”.

Impresara a vorbit și despre stilul de viață al tatălui boxerului.

„Știi cum e socrul meu? Merge pe bicicletă de o viață. Se duce de acasă, de la el, la fermă pe bicicletă. Are 2-3 kilometri în fiecare zi. Își cară totul pe bicicletă, e forță”.

În cadrul podcastului, Minodora l-a întrebat pe Ronald dacă mai are frați.

Ce nu ar accepta niciodată în relație

Cei doi au vorbit și despre valorile care le țin relația unită. Întrebați care ar fi motivul pentru care s-ar despărți, răspunsurile au fost clare.

Minodora: „Care ar putea să fie motivul pentru care ați renunța unul la celălalt?”

Anamaria Prodan: „Habar n-am. Nu m-am gândit niciodată”.

Ronald Gavril: „Dacă n-ar fi existat respect”.

Anamaria Prodan: „Dacă n-ar fi respect. Noi am discutat foarte mult că Ron, chiar dacă este mai mic decât mine, e foarte matur. Viața l-a maturizat foarte tare pe el. Și cred că respectul, de multe ori, e mai presus decât îndrăgosteala aia, așa, de început”.

Întrebați dacă ar putea trece peste o infidelitate, amândoi au răspuns fără ezitare.

Minodora: „Ați trece și peste infidelitate?”

Anamaria Prodan: „Nu, niciodată. Eu n-aș mai putea”.

Ronald Gavril: „Nu”.

Anamaria Prodan, în pelerinaj prin Moldova

În aceste zile, Anamaria Prodan se află într-un periplu pe la mănăstirile din nordul Moldovei, alături de sora și cumnatul ei. Impresara a vizitat mai multe lăcașuri de cult, printre care Voroneț, Nechit și Sihăstria Râșcă.

„Sunt plecată cu sora și cumnatul meu într-un periplu pe la mănăstirile din Moldova. Am fost la Voroneț, la Nechit unde merg eu mereu, dar și la Sihăstria Râșcă”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Click!

În timpul vizitei la Mănăstirea Nechit, impresara s-a întâlnit, în mod surprinzător, cu Ilie Năstase și soția acestuia, Ioana Simion, aflați și ei în pelerinaj.