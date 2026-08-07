Influencerița Sydney Towle a murit la numai 26 de ani. Lupta cu o boală cruntă

Sydney Towle, o influenceriță cu peste un milion de urmăritori pe TikTok a murit la vârsta de doar 26 de ani în urma unei lupte cu o boală cruntă. Ea împărtășea cu fanii ei experiența pe care o avea trăind cu o formă rară și agresivă de cancer.

Anunțul tragic a fost făcut chiar de către familia tinerei, pe rețelele de socializare. Sydney Towle avea numai 26 de ani și peste un milion de urmăritori pe TikTok. Din păcate, tânăra și-a pierdut viața din cauza complicațiilor cauzate de cancerul la căile biliare. Boala se extinsese și în alte zone din corp, iar tânăra nu a mai reușit să facă față durerilor.

„Sydney s-a stins liniștită noaptea trecută, după o luptă de aproape trei ani cu colangiocarcinomul”, a spus chiar fratele tinerei, Austin, într-un mesaj postat pe TikTok.

Pe parcursul ultimilor trei ani, Sydney și-a documentat lupta împotriva bolii de care suferea. Ea efectua ședințe de chimioterapie și împărtășea cu urmăritorii ei atât bucuriile, cât și dificultățile prin care trecea. Sydney locuia în New York și avea numai 26 de ani la momentul decesului.

Suferea de o boală gravă

Un mesaj emoționant a fost postat și de mama lui Sydney, care a mulțumit tuturor fanilor din mediul online care i-au sprijinit fiica în ultimii ani.

„A luptat cu adevărat din greu, iar noi suntem atât de mândri de ea. Vă mulțumim tuturor pentru sprijinul vostru de-a lungul anilor”, a spus Elizabeth Marrow, potrivit New York Post.

Pe parcursul scurtei cariere de influencer, Sydney și-a dorit să crească gradul de conștientizare în privința formelor rare de cancer. În plus, ea a susținut drepturile pacienților de a-și face vocile auzite și de a lupta pentru nevoile lor medicale.

Avea peste un milion de urmăritori pe TikTok

Chiar cu numai câteva zile în urmă, fratele lui Sydney anunța publicul despre faptul că sora sa fusese transferată la un centru de îngrijiri paliative.

„Sydney a fost mutată într-un centru de îngrijiri paliative și este înconjurată de prieteni și familia ei”, scria Austin la începutul lunii, pe data de 4 august.

Sydney a primit diagnosticul de cancer la căi biliare în 2022, când avea numai 23 de ani. Boala este una rară, care apare de obicei la adulți mult mai în vârstă. După ce a primit această veste, Sydney a devenit activă pe TikTok, unde a împărtășit experiența pe care o avea trăind cu această boală.