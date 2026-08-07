Adu-ți copilul la Voinești, la Family Farm Fest, festivalul unde joaca n-are ecrane!

Family Farm Fest, festivalul unde joaca n-are ecrane, iar părinții redevin copii se lansează pe 5 septembrie la Voinesti, jud. Dâmbovița și își așteaptă vizitatorii la prima ediție, în inima livezilor de mere pentru un răsfăț de toamnă departe de agitația marilor orașe.

1/3 Vor avea loc activități tradiționale de toamnă

Sâmbătă, 5 septembrie 2026, începând cu ora 09:00, A Frame Ținutul Mărului (Voinești, județul Dâmbovița) devine cadrul perfect al unei povești colorate de toamnǎ: piscina senzorială uriașă cu boabe de porumb, jocurile clasice ale copilăriei, la scarǎ mare, faimosul concurs de pescuit mere din găleți cu apă, photo cornere de poveste, atelierul de arhitectură „Satul Reciclat”, colțul de lectură și relaxare, show de magie interactiv (alături de Verdini), o zonă creativă și cool, unde întreaga familie își poate personaliza propriile pălării de festival.

Scenografie spectaculoasă și jocuri gigant: Semnătura creativă uAu! Parties & Ținutul Mărului

Pentru a transforma poiana de lângă lac într-un tărâm interactiv supradimensionat, festivalul beneficiază de conceptele de design premium și logistica uAu! Parties. Depășind ideea de „loc de joacă” clasic, brandul a creat decoruri impresionante care aduc la viață jocurile copilăriei, completate perfect de activitățile tradiționale de toamnă ale gazdelor:

● Piscina senzorială uriașă cu boabe de porumb: O instalație spectaculoasă unde copiii se pot scufunda la propriu într-o mare de boabe de porumb, completată de tractoare și utilaje agricole.

● „Tărâmul uAu!” – Jocurile clasice ale copilăriei, la scarǎ mare: celebrul joc de X și O, o tablǎ de șah supradimensionatǎ și multe alte structuri fabricate custom de uAu! Parties , ce îi vor surprinde pe participanți!

● Concurăm și ne distrǎm!: Faimosul concurs de pescuit mere din găleți cu apă (Apple bobbing) – o tradiție savuroasă asigurată de gazdele de la Ținutul Mărului –, alături de concursuri de țopăit pe mingii săltărețe, ambele gândite pentru a stimula spiritul de echipă în familie.

Ateliere creative și experiențe de poveste alături de parteneri

Magia Family Farm Fest este întregită de un ecosistem de colaboratori care aduc experiențe unice pentru vizitatori:

● Photo cornere de poveste (by VLAdiLA): Spațiul festivalului va fi îmbogățit cu zone fotografice spectaculoase. Cu ajutorul pieselor de mobilier rafinate și al tapetului premium semnate de VLAdiLA, familiile vor avea decorul perfect pentru a imortaliza amintirile zilei.

● Atelierul de arhitectură „Satul Reciclat” (by Little Layers): Cei mici devin urbaniști și creează macheta unui sat sustenabil, folosind materiale reciclate. (Mai mult, brandul VLAdiLA se alătură și aici, oferind micilor arhitecți mostre de tapet pentru creațiile lor).

● Colțul de lectură și relaxare (by Minilama): Un spațiu extrem de confortabil amenajat în poiana de lângă lac, creat special pentru a aduce lectura mai aproape de copii și a le cultiva dragostea pentru cărți.

● Show de magie interactiv (alături de Verdini): Spectacole live de iluzionism care vor uimi de la mic la mare!

● The Hat Bar (by Pălărioții): O zonă creativă și cool, unde întreaga familie își poate personaliza propriile pălării de festival.

Piațeta Taste & Take: Aventura gusturilor curate și secretele naturii

Experiența din festival este completată de Piațeta Taste & Take, o zonă unde producători naționali și locali de top devin mentori și ghizi pentru cei mici. Sub îndrumarea specialiștilor de la Artesana, copiii vor descoperi ce înseamnă lactatele curate și vor experimenta activitatea practică de muls vaca. Fascinația continuă alături de Stupina lui David, unde participanții vor asista live la extracția mierii dintr-un stup real de albine.

În plus, cei mici vor deveni adevărați „detectivi ai hranei sănătoase”: vor învăța jucăuș să citească corect o etichetă și să identifice ingredientele cu adevărat benefice pentru corpul lor. Totul va fi dublat de o aventură senzorială a degustărilor, care va aduce laolaltă textura inconfundabilă a pâinii calde de la Brutăria Imaluc, prospețimea absolută a sucurilor de afine presate la rece semnate de MerryBerry, și savoarea mezelurilor traditionale de La Bunicul Matei.

Iar pentru părinți, zona de Food Corner & Specialty Coffee garantează un răsfăț culinar complet la umbra din poianǎ.

Conceput de Alexandra Avramescu (event planner și co-fondator uAu! Parties) și Teodora Preoteasa (PR Specialist și gazda de la Ținutul Mărului), evenimentul a fost gândit din perspectiva de părinte: o zi completă de joacă liberă, aer curat, experiențe senzoriale și conexiune autentică, departe de telefoane și ecrane.

„Ne-am dorit un format care să implice absolut toți membrii familiei. Încurajăm experiențele de conectare, jocul și joaca autentică. Este ocazia perfectă ca și cei mari să lase grijile deoparte, să uite de ecrane și să fie din nou copii, măcar pentru o zi, alături de cei mici.” – declară Teodora Preoteasa, gazda de la Ținutul Mărului.

„Am adus know-how-ul de scenografie uAu! Parties în aer liber, creând instalații palpabile unde copiii interacționează direct cu decorul, nu doar îl privesc. Am creat exact acel spațiu sigur și superb amenajat pe care ni-l doream ca mămici, unde joaca e simplă, dar cu adevărat 'uAu!'” – declară Alexandra Avramescu, co-fondator uAu! Parties.

Locurile sunt limitate pentru a asigura confortul și bucuria fiecărei familii prezente.

● Când: Sâmbătă, 5 septembrie 2026 | Orele 09:00 – 20:00

● Unde: Ținutul Mărului, Voinești (Jud. Dâmbovița)

● Bilete: Tarifele pornesc de la 189 lei . Copiii sub 2 ani beneficiază de acces gratuit, iar pentru familii sunt disponibile pachete avantajoase.

Regăsește bucuria simplă a toamnei alături de cei dragi la Family Farm Fest!