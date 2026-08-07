 Cum va fi vremea în weekendul 8-9 august. În ce regiuni va fi caniculă și unde va ploua
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Cum va fi vremea în weekendul 8-9 august. În ce regiuni va fi caniculă și unde va ploua

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Valul de căldură începe să se tempereze ușor în acest weekend, însă sudul țării rămâne în continuare sub influența caniculei. Meteorologii anunță furtuni în mai multe regiuni și au emis două avertizări cod galben pentru ziua de sâmbătă

Caniculă în acest weekend/sursă foto: arhivă
Caniculă în acest weekend/sursă foto: arhivă

Prognoza ANM

Valul de căldură se restrânge spre sudul și vestul extrem al României, fără a dispărea complet. Canicula și disconfortul termic ridicat vor persista local în Oltenia, Muntenia, zona continentală a Dobrogei și izolat în Banat.

Temperaturile maxime vor varia între 25°C în nordul Moldovei și 36°C în Lunca Dunării, iar minimele vor coborî până la 10°C în depresiunile din estul Transilvaniei, respectiv 24°C pe litoral, unde noaptea va rămâne tropicală, potrivit meteorologilor.

Cum va fi vremea pe 8 august

Pentru intervalul 8 august, ora 10:00 – 21:00, ANM a emis un cod galben de caniculă pentru Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, precum și sud‑vestul și centrul Munteniei. În aceste zone, maximele vor urca la 35–36°C, iar indicele temperatură‑umezeală (ITU) va atinge sau depăși pragul critic de 80 de unități.

Prognoza meteorologilor/sursă foto: ANM
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Prognoza meteorologilor/sursă foto: ANM

După-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică va crește: cer temporar noros la munte, local în centrul, sudul și estul țării și izolat în rest. Vor apărea averse, descărcări electrice și, pe alocuri, grindină. În zonele de deal și de munte, cantitățile de apă pot depăși 20–25 l/mp.

Un al doilea cod galben, de această dată pentru furtuni, valabil între 12:00 și 21:00, vizează cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local zonele montane.

Sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h, izolat peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte se pot acumula 15–20 l/mp, iar la munte local 30–50 l/mp. În sudul Moldovei, Dobrogea și estul Munteniei vor fi intensificări ale vântului de 40–60 km/h.

Vremea în București și pe litoral

Capitala rămâne sub influența valului de căldură. Maxima va fi de aproximativ 34°C, cu disconfort termic accentuat. Spre după-amiază și seară sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, iar vântul va avea rafale de 40–50 km/h.

Zi potrivită pentru plajă, cu maxime de 27–30°C și temperaturi ale apei mării de 24–26°C. Vânt moderat, cu intensificări temporare, cer variabil și probabilitate redusă pentru fenomene severe.

Prognoza la munte

Dimineața vremea va fi plăcută, însă după prânz instabilitatea atmosferică se accentuează. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină izolat. Cantitățile de apă pot ajunge la 30–50 l/mp, iar rafalele de vânt pot depăși 80 km/h.

Vremea duminică, 9 august

Duminică, vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă valul de căldură continuă să piardă din intensitate. Disconfortul termic se menține în sud și, pe alocuri, în vest, unde ITU va atinge sau depăși pragul critic.

Maximele vor fi cuprinse între 26 și 34°C, iar minimele între 7°C în depresiunile din estul Transilvaniei și 23°C pe litoral.

În Capitală, va fi cer variabil, cu averse în special la munte și izolat în sud. Cantitățile de apă pot depăși 10–15 l/mp. Vânt slab și moderat, cu intensificări în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, unde rafalele vor ajunge la 45–50 km/h.

Maxima va fi în jur de 33°C, iar minima între 16 și 19°C. Cer variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și posibile ploi de scurtă durată.

La mare, turiștii vor avea parte de temperaturi de 27–29°C, apă caldă de 24–25°C, vânt cu intensificări trecătoare și condiții bune pentru plajă.

La munte, vor fi maxime de 18–24°C, iar după-amiaza revin aversele și descărcările electrice pe arii restrânse. Fenomenele vor fi mai puțin extinse decât sâmbătă, însă vremea poate deveni instabilă rapid în zonele înalte.

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