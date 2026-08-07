De ce este bine să ții bananele lângă alte fructe. Secretul care grăbește coacerea

Dacă bananele se coc prea repede, acestea pot fi folosite pentru deserturi, pot fi congelate sau pot fi transformate în alte preparate. Însă puțini știu că o banană poate avea un efect important și asupra fructelor aflate în apropiere, grăbind procesul lor de coacere.

Fenomenul are legătură cu etilena, un gaz produs în mod natural de plante, considerat „hormonul coacerii fructelor”. Bananele, la fel ca alte fructe precum merele, perele sau avocado, produc etilenă, iar acest gaz poate influența modul în care se maturizează fructele din jur.

Cum se transformă fructele atunci când se coc

Pe măsură ce fructele cresc, acestea acumulează apă și substanțe nutritive necesare formării pulpei și semințelor. În primele etape de dezvoltare, fructele sunt mai tari și mai puțin atractive pentru consumatori.

După maturizarea semințelor, fructele trec prin schimbări importante. Devind mai moi, mai dulci și își schimbă culoarea. Aceste transformări apar prin degradarea clorofilei și formarea unor pigmenți care dau nuanțe de roșu, violet, albastru, galben sau portocaliu.

Textura fructelor este influențată de pereții celulari, formați în principal din polizaharide precum celuloza, hemiceluloza și pectina. Pe măsură ce aceste structuri sunt degradate de enzime, fructul devine mai moale.

În același timp, amidonul din interiorul fructului este transformat în zaharuri simple, precum zaharoza, glucoza și fructoza. Acesta este motivul pentru care bananele verzi au un gust mai puțin dulce, iar cele coapte devin tot mai dulci.

Ce este etilena și cum influențează fructele

Etilena este un gaz produs de plante, cu rol important în procesul de coacere. Unele fructe, numite climacterice, produc o cantitate mai mare de etilenă odată cu maturarea și răspund la acest gaz accelerându-și procesul de coacere.

În această categorie intră fructe precum banana, avocado, mărul, pepenele galben, kiwi, piersica și roșiile.

Există și fructe non-climacterice, precum căpșunile, strugurii și citricele, care nu au același vârf de producție a etilenei în timpul coacerii. Totuși, și acestea pot fi influențate de o sursă externă de etilenă, cum este o banană aflată în proces de maturare, potrivit messergroup.com.

Dacă un fruct necopt este pus într-o pungă de hârtie alături de o banană coaptă, etilena eliberată de aceasta poate accelera maturarea celuilalt fruct. Metoda este folosită inclusiv în gospodării pentru fructe precum avocado sau alte produse care au nevoie de timp pentru a deveni moi și aromate.

De ce un fruct stricat poate afecta celelalte fructe

Proverbul „un măr stricat strică tot coșul cu mere” are la bază un fenomen real. Un fruct alterat poate elibera cantități mai mari de etilenă, iar acest gaz poate accelera coacerea fructelor aflate în apropiere.

La nivel comercial, etilena este folosită pentru coacerea controlată a unor fructe precum bananele, roșiile sau perele. Acestea sunt recoltate înainte de coacerea completă, pentru a putea fi transportate mai ușor, iar ulterior sunt supuse unor condiții controlate de temperatură, umiditate și concentrație de etilenă.

Procesul de coacere poate fi încetinit prin păstrarea fructelor la temperaturi scăzute, prin controlul atmosferei din jurul lor sau prin reducerea acțiunii etilenei.

Pentru consumatorii obișnuiți, folosirea unei banane pentru a grăbi coacerea altor fructe este o metodă simplă, care se bazează pe același mecanism natural. Procesul funcționează cel mai bine la temperatura camerei, în jur de 20 de grade Celsius, deoarece temperaturile scăzute pot încetini activitatea enzimelor implicate în coacere.