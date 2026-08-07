141 de localități din România au restricții la consumul de apă. Care sunt cele mai afectate zone

141 de localități din numeroase județe ale țării au restricții la consumul de apă, pe fondul secetei severe care afectează principalele bazine hidrografice din România, a transmis Ana‑Maria Agiu, purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale Apele Române (ANAR).

Care sunt cele mai afectate zone

Seceta extremă din această vară pune o presiune majoră pe resursele de apă, cu impact puternic asupra bazinelor hidrografice din Crișana, Oltenia, Muntenia și Moldova, potrivit Antena 3.

„ În ceea ce privește seceta la nivel național, vorbim despre un regim deficitar atât în bazinul Crișanei, Olteniei, Munteniei, Moldovei. De altfel, în bazinul Crișanei, se înregistrează sectoare de râuri, care prezintă fenomene de secare și debite minime sub cel necesar, în mai multe zone ale țării”, a precizat Ana-Maria Agiu, purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale a Apelor Române (ANAR).

Situația punctuală în țară este următoarea:

sunt în total 80 de localități, dintre care majoritatea se regăsesc în județele Neamț, Bihor, Bacău, Galați, Vaslui și Maramureș, unde există restricții în alimentarea cu apă în sistem centralizat.

alte 61 de localități sunt impuse restricții în alimentarea cu apă din puțuri și fântâni.

„Vorbim despre județul Neamț – 26 de localități, Bihor -15 localități, Bacău – 10 localități, Galați – 8 localități, Vaslui – 8 localități, Maramureș – 7 localități. În ceea ce privește impunerea de restricții în localitățile care nu beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă, respectiv se alimentează din puțuri și fântâni, avem la nivel național 61 de localități din trei județe: Botoșani – 55 de localități, Gorj – 3 localități, Iași – 3 localități”, a mai declarat Ana Maria Agiu, pentru Antena3.

Podul care a ieșit la suprafață din cauza secetei

Retragerea apelor Dunării are consecințe severe asupra mai multor state europene. Însă, pe lângă problemele economice și politice cauzate de secetă și caniculă, există și unele consecințe neașteptate. Podul lui Constantin cel Mare, una dintre cele mai spectaculoase realizări ale ingineriei romane, a ieșit din nou la suprafață.

Acest pod a fost construit peste Dunăre și este vechi de aproximativ 1.700 de ani. Seceta oferă arheologilor români și bulgari o oportunitate nesperată de a examina cu mai multă atenție acest pod incredibil construit de împăratul Constantin cel Mare, potrivit adevarul.ro.

La începutul acestei luni, pe data de 4 august, o echipă de la Muzeul Istoric Regional din Plevna a efectuat o misiune de documentare în apropiere de satul bulgar Ghighen. Arheologii au ajuns în zona fostului oraș roman Ulpia Oescus.

Cum se explică debitul scăzut al Dunării

Podul avea o lungime totală de 2.437 de metri, iar nu mai puțin de 1.137 de metri treceau peste Dunăre. Cu toate acestea, podul nu a fost folosit decât vreme de aproximativ patru decenii.

Motivul pentru care debitul Dunării este atât de scăzut ține de apele colectate în țări precum Germania, Austria, Slovacia, Ungaria și Serbia. Seceta și canicula din aceste zone au redus drastic volumul de apă, lucru ce a condus la problemele de pe Dunăre.