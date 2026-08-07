„O victorie pentru orice părinte îngrijorat”. Suma pe care Meta trebuie să o plătească pentru prejudiciile aduse sănătății mintale a copiilor

O instanță din New Mexico a obligat compania Meta, societatea-mamă a Facebook, să vireze 567 de milioane de dolari într-un fond destinat compensării efectelor negative asupra sănătății mintale generate de platformele gigantului rețelelor sociale.

Meta, obligată să plătească alte 567 de milioane de dolari

Hotărârea pronunțată joi face parte din cea de-a doua fază a unui proces istoric pe care gigantul rețelelor sociale l-a pierdut în luna martie.

La acea vreme, un juriu a constatat că societatea a prejudiciat în mod conștient sănătatea mintală a copiilor și a ascuns informațiile pe care le deținea cu privire la exploatarea sexuală a copiilor pe platformele sale, impunându-i pedeapsa maximă: o amendă de 375 de milioane de dolari, potrivit The Guardian.

Hotărârea de joi se adaugă la acea amendă, ridicând suma totală de care Meta este responsabilă la 942 de milioane de dolari.

Procesul din martie a fost primul în care Meta a fost găsită responsabilă pentru faptele comise pe platforma sa și a urmat unei anchete realizate de The Guardian în 2023, care a dezvăluit modul în care Facebook și Instagram deveniseră piețe pentru traficul sexual de copii.

Mai mulți foști moderatori ai Meta au declarat pentru „The Guardian” că au existat cazuri în care au semnalat conținut dăunător legat de ademenirea copiilor, dar aceste cazuri nu au fost transmise mai sus.

Cum va continua procesul

În cea de-a doua fază a procesului, care a început în luna mai, procurorii au solicitat judecătorului să impună schimbări fundamentale la Meta, menite să limiteze funcțiile care creează dependență, să îmbunătățească verificarea vârstei și să prevină exploatarea sexuală a copiilor prin setări implicite de confidențialitate și o supraveghere mai strictă.

De asemenea, judecătorul a dispus și alte modificări, printre care obligarea Facebook și Instagram să creeze bannere și ecrane informative care să explice în mod clar funcțiile de protecție, bunele practici și instrumentele disponibile pentru combaterea comentariilor inadecvate.

Aceste modificări, precum și o campanie de sensibilizare în New Mexico, vor fi supuse evaluării de către autoritățile statale.

Instanța a precizat că legile federale privind confidențialitatea copiilor împiedică Meta să aplice instrumente de verificare a vârstei copiilor sub 13 ani. De asemenea, instanța a subliniat că impunerea verificării vârstei copiilor doar pentru Meta și nu și pentru alte companii de social media ar fi „inequitabilă și excesiv de prejudiciabilă” pentru companie.

În schimb, instanța a dispus ca Meta să continue să-și îmbunătățească instrumentele de verificare a vârstei în New Mexico, care includ utilizarea inteligenței artificiale pentru a determina vârsta utilizatorilor pe baza unor indicii precum cine sunt prietenii lor și ce tipuri de conținut postează și consumă. De asemenea, Meta trebuie să încerce să dezvolte un „model de predicție dedicat utilizatorilor cu vârsta sub 13 ani” în următorii doi ani.

Schimbările pe care ar trebui să le facă Meta

În plus, Meta ar trebui să solicite dovezi privind vârsta utilizatorilor de Instagram și Facebook din New Mexico pe care îi estimează a avea sub 13 ani. Dacă stabilește că un utilizator are sub 13 ani sau sub 18 ani, fără a putea însă estima o vârstă specifică, Meta trebuie să trateze utilizatorul ca având sub 13 ani sau sub 18 ani până când acesta își verifică vârsta.

Compania trebuie, de asemenea, să colaboreze cu școlile sau cu o organizație specializată în siguranța copiilor pentru a crea un portal de raportare prin care personalul școlar să poată semnala utilizatorii care ar putea avea sub 13 ani.

De asemenea, trebuie să șteargă informațiile personale pe care le-a colectat despre utilizatorii cu vârsta sub 13 ani. Instanța a dispus, de asemenea, ca Meta să prezinte, de două ori pe an, un raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește respectarea măsurilor de remediere.

Procurorul general al statului New Mexico, Raúl Torrez, a salutat hotărârea.

„Acest caz a avut întotdeauna ca scop protejarea copiilor, apărarea familiilor și asigurarea faptului că una dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume nu poate profita fără consecințe de pe urma unor practici care pun în pericol tinerii”, a declarat Torrez într-un comunicat.

„Decizia de astăzi reprezintă o victorie pentru fiecare părinte care și-a făcut griji cu privire la impactul rețelelor sociale asupra copilului său și pentru fiecare copil care merită să crească într-un mediu online mai sigur”.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat joi, într-o declarație adresată ziarului „The Guardian”, că compania „nu este de acord cu hotărârea” și intenționează să o conteste.