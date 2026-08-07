 „O victorie pentru orice părinte îngrijorat”. Suma pe care Meta trebuie să o plătească pentru prejudiciile aduse sănătății mintale a copiilor
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

„O victorie pentru orice părinte îngrijorat”. Suma pe care Meta trebuie să o plătească pentru prejudiciile aduse sănătății mintale a copiilor

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

instanță din New Mexico a obligat compania Meta, societatea-mamă a Facebook, să vireze 567 de milioane de dolari într-un fond destinat compensării efectelor negative asupra sănătății mintale generate de platformele gigantului rețelelor sociale.

Meta trebuie să plătească despăgubiri/sursă foto: arhivă
Meta trebuie să plătească despăgubiri/sursă foto: arhivă

Meta, obligată să plătească alte 567 de milioane de dolari

Hotărârea pronunțată joi face parte din cea de-a doua fază a unui proces istoric pe care gigantul rețelelor sociale l-a pierdut în luna martie.

La acea vreme, un juriu a constatat că societatea a prejudiciat în mod conștient sănătatea mintală a copiilor și a ascuns informațiile pe care le deținea cu privire la exploatarea sexuală a copiilor pe platformele sale, impunându-i pedeapsa maximă: o amendă de 375 de milioane de dolari, potrivit The Guardian.

Hotărârea de joi se adaugă la acea amendă, ridicând suma totală de care Meta este responsabilă la 942 de milioane de dolari.

Procesul din martie a fost primul în care Meta a fost găsită responsabilă pentru faptele comise pe platforma sa și a urmat unei anchete realizate de The Guardian în 2023, care a dezvăluit modul în care Facebook și Instagram deveniseră piețe pentru traficul sexual de copii.

Mai mulți foști moderatori ai Meta au declarat pentru „The Guardian” că au existat cazuri în care au semnalat conținut dăunător legat de ademenirea copiilor, dar aceste cazuri nu au fost transmise mai sus.

Cum va continua procesul

În cea de-a doua fază a procesului, care a început în luna mai, procurorii au solicitat judecătorului să impună schimbări fundamentale la Meta, menite să limiteze funcțiile care creează dependență, să îmbunătățească verificarea vârstei și să prevină exploatarea sexuală a copiilor prin setări implicite de confidențialitate și o supraveghere mai strictă.

De asemenea, judecătorul a dispus și alte modificări, printre care obligarea Facebook și Instagram să creeze bannere și ecrane informative care să explice în mod clar funcțiile de protecție, bunele practici și instrumentele disponibile pentru combaterea comentariilor inadecvate.

Aceste modificări, precum și o campanie de sensibilizare în New Mexico, vor fi supuse evaluării de către autoritățile statale.

Instanța a precizat că legile federale privind confidențialitatea copiilor împiedică Meta să aplice instrumente de verificare a vârstei copiilor sub 13 ani. De asemenea, instanța a subliniat că impunerea verificării vârstei copiilor doar pentru Meta și nu și pentru alte companii de social media ar fi „inequitabilă și excesiv de prejudiciabilă” pentru companie.

În schimb, instanța a dispus ca Meta să continue să-și îmbunătățească instrumentele de verificare a vârstei în New Mexico, care includ utilizarea inteligenței artificiale pentru a determina vârsta utilizatorilor pe baza unor indicii precum cine sunt prietenii lor și ce tipuri de conținut postează și consumă. De asemenea, Meta trebuie să încerce să dezvolte un „model de predicție dedicat utilizatorilor cu vârsta sub 13 ani” în următorii doi ani.

Schimbările pe care ar trebui să le facă Meta

În plus, Meta ar trebui să solicite dovezi privind vârsta utilizatorilor de Instagram și Facebook din New Mexico pe care îi estimează a avea sub 13 ani. Dacă stabilește că un utilizator are sub 13 ani sau sub 18 ani, fără a putea însă estima o vârstă specifică, Meta trebuie să trateze utilizatorul ca având sub 13 ani sau sub 18 ani până când acesta își verifică vârsta.

Compania trebuie, de asemenea, să colaboreze cu școlile sau cu o organizație specializată în siguranța copiilor pentru a crea un portal de raportare prin care personalul școlar să poată semnala utilizatorii care ar putea avea sub 13 ani.

De asemenea, trebuie să șteargă informațiile personale pe care le-a colectat despre utilizatorii cu vârsta sub 13 ani. Instanța a dispus, de asemenea, ca Meta să prezinte, de două ori pe an, un raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește respectarea măsurilor de remediere.

Procurorul general al statului New Mexico, Raúl Torrez, a salutat hotărârea.

„Acest caz a avut întotdeauna ca scop protejarea copiilor, apărarea familiilor și asigurarea faptului că una dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume nu poate profita fără consecințe de pe urma unor practici care pun în pericol tinerii”, a declarat Torrez într-un comunicat.

„Decizia de astăzi reprezintă o victorie pentru fiecare părinte care și-a făcut griji cu privire la impactul rețelelor sociale asupra copilului său și pentru fiecare copil care merită să crească într-un mediu online mai sigur”.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat joi, într-o declarație adresată ziarului „The Guardian”, că compania „nu este de acord cu hotărârea” și intenționează să o conteste.

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
#Analize Adevărul
Țara în care românii au cele mai mari salarii. Aproape jumătate câștigă peste 3.000 de euro pe lună adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Scandal înainte de lansarea „Casa Verde Baterii”. Cum ar fi fost umflate prețurile bateriilor prin REPowerEU. Ce spun firmele autorizate adevarul.ro

Parteneri

image
Transfer tare pentru Craiova! Înlocuitorul lui Badelj este un fundaș internațional camerunez. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Se caută de urgenţă electricieni şi zidari. Ţara în care se plătesc salarii şi de 7.000 de euro observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite playtech.ro
image
Campionatele Europene de înot Paris 2026 LIVE. Șase sportivi, eliminați din cursa pentru medalii dintr-un motiv uluitor! Când intră, de fapt, David Popovici în bazin www.fanatik.ro
image
O influenceră spune că Adreea Sasu e în PERICOL! Trage un semnal de alarmă despre Philip Plein: 'Fugi! Le arată tuturor că ești www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
image png
VideoUn cutremur cu magnitudinea de 7.4 a zguduit Columbia. Cel puțin 20 de persoane au decedat după ce mai multe clădiri s-au prăbușit Internațional
image png
Nicușor Dan a atacat la CCR noua lege ANI. Sesizarea vizează amendamentul referitor la obligația partenerilor demnitarilor de a-și declara averile Național
Canterbury Marea britanie jpg
Țara în care românii câștigă cele mai mari salarii. La ce sumă ajung în fiecare lună Internațional
stonehenge seceta colaj profimedia jpg
Seceta schimbă total fața Europei! Locurile turistice, de nerecunoscut Internațional
image png
Insula unde locuitorii nu își încuie casele sau mașinile. Care este motivul surprinzător Internațional
Design fără titlu (5) png
Se deschide un nou tronson din Autostrada Transilvania. Câți kilometri vor fi inaugurați marți, 11 august Național
17 aprilie: S a înfiinţat Banca Naţională a României jpeg
BNR se așteaptă la o scădere puternică a inflației în trimestrul al treilea. Economia rămâne, însă, în dificultate Național
robinet istock jpg
Probleme cu apa caldă în București: peste 5.374 de blocuri din Capitală sunt afectate. Care este sectorul cu cele mai multe probleme Național
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net