 Cum este, de fapt, viața într-un sat pescăresc din Grecia: „Toată povestea asta durează aproximativ 24 de ore”
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Cum este, de fapt, viața într-un sat pescăresc din Grecia: „Toată povestea asta durează aproximativ 24 de ore”

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Viața într-un sat pescăresc din Grecia pare desprinsă dintr-o carte poștală, însă realitatea este cu totul alta. Un român care locuiește de mai mult timp în Grecia a povestit, cu mult umor, cum arată, de fapt, traiul în mijlocul naturii și de ce spune că, odată ajuns acolo, nu tu alegi natura, ci ea te adoptă.

Cum este, de fapt, viața într-un sat pescăresc din Grecia / foto: colaj Facebook
Cum este, de fapt, viața într-un sat pescăresc din Grecia / foto: colaj Facebook

Într-o postare publicată pe pagina de Facebook „Pensionar în Elada”, acesta descrie experiențele trăite într-un sat pescăresc, unde pisicile, furnicile, insectele și chiar vulpile fac parte din viața de zi cu zi. La început, totul pare perfect: marea, liniștea și peisajele spectaculoase îi dau impresia că a ajuns în paradis. Însă, după numai o zi, românul spune că a descoperit cine sunt adevărații stăpâni ai locului.

„Astăzi vreau să vă povestesc cum am descoperit că în Grecia nu tu alegi natura, ci natura te adoptă. După cum am amintit în treacăt, am stat câteva luni în Grecia profundă. Un sat pescăresc înconjurat de pomi, mare, nisip și liniște. Dimineața îți bei cafeaua privind marea turcoaz.

În jur, portocalii încărcați de fructe par niște brazi de Crăciun, trandafirii și leandrul înfloresc fără să-i bage nimeni în seamă, frunzele foșnesc ușor, iar valurile și păsărelele, seara, îți șoptesc că ai ajuns în paradis.

Toată povestea asta durează aproximativ 24 de ore. După aceea, afli că paradisul are administrație proprie, iar șefe sunt pisicile.

Simt imediat mirosul de «fraier nou». Vin pe rând, extrem de politicoase. Torc discret, se freacă de picioarele tale, te privesc cu ochi mari și inocenți. Le mângâi. Le spui că sunt frumoase. Greșeală de începător. Din clipa aceea ai semnat contractul de adopție.

A doua zi dimineață nu mai ieși la cafea. Ești convocat. La ușă se aude un cor de miorlăituri și zgârieturi care seamănă izbitor cu un ultimatum sindical. Împarți micul dejun cu ele. Crezi că ai rezolvat problema. Nu. Ai deschis restaurantul”.

Lupta cu furnicile și insectele nu lipsește

După ce a fost „adoptat” de pisici, românul spune că a urmat confruntarea cu furnicile, cicadele și țânțarii. Deși a încercat toate soluțiile găsite pe internet, nimic nu a funcționat, iar salvarea a venit chiar de la localnici.

„În aceeași zi fugi la primul magazin și cumperi hrană uscată la kilogram. De acum înainte ai clienți fideli. Dacă sunt mulțumite, își aduc și cunoștințele și primești și cadouri. O jumătate de șopârlă, o insectă cât pumnul sau alte delicatese vânate special pentru tine. Gestul contează. Te consolezi cu ideea că măcar nu ai șoareci.

Nu ai șoareci. Ai furnici. O armată disciplinată, organizată și probabil absolventă de academie militară. Construiesc autostrăzi prin bucătărie, baie și sufragerie. Le urmărești cu respect.

Încerci toate sfaturile de pe internet: lămâie, oțet, var, zaț de cafea... Nimic. Furnicile citesc probabil aceleași articole și vin pregătite.

Până la urmă intervin prietenii greci. În loc să vină cu o sticlă de vin, îți aduc solemn o punguță cu acid boric. Acela este momentul în care înțelegi că ai fost acceptat oficial în comunitate. Peste zi nu mai auzi valurile. Ești acompaniat de un concert neîntrerupt al cicadelor. La început pare exotic. După câteva săptămâni începi să bănuiești că repetă aceeași melodie de milioane de ani.

Seara se lasă liniștea. Pentru exact două minute. Aprinzi lumina pe terasă și toate insectele din prefectură primesc notificare pe telefon: «Bufet deschis!».

Se transformă în adevărate drone sinucigașe care se izbesc de pereți, de geamuri și, dacă au suficient elan, direct de fruntea ta. Când se retrag ele, intră în schimbul de noapte țânțarii. Mici, mari, rapizi, invizibili și cu o experiență impresionantă în operațiuni speciale.

Te dai cu creme, bagi în priză aparate, aprinzi spirale și produci atâta fum încât începi să te uiți cu teamă spre pompierul din deal, cel care supraveghează permanent riscul de incendii. Să nu creadă omul că ai dat foc satului doar ca să scapi de un țânțar”.

Ce a învățat după lunile petrecute în Grecia

La finalul postării, românul spune că frumusețea Greciei nu înseamnă doar mare albastră și apusuri spectaculoase, ci și conviețuirea cu animalele și natura. În opinia sa, tocmai aceste experiențe fac viața de acolo atât de specială.

„În rest, viața este minunată. Te plimbi în deplină siguranță, cu condiția să înțelegi limbajul câinilor din curți. Ei îți comunică foarte clar pe unde ai voie să treci și la ce oră este programată trecerea familiei de mistreți spre locul de cină.

Iar dacă seara ridici privirea spre acoperiș, o găsești aproape întotdeauna pe vulpea cartierului. Se uită la tine curioasă. O alungi. Pleacă. După cinci minute revine. Nu pentru că îi este foame. Ci pentru că, într-un sat liniștit, tu ai devenit divertismentul sezonului.

Și uite așa am învățat că viața în Grecia profundă nu înseamnă doar mare albastră, portocali și apusuri spectaculoase. Înseamnă să negociezi zilnic cu pisicile, să porți război cu furnicile, să supraviețuiești insectelor, să respecți programul mistreților și să saluți vulpea ca pe un vecin.

Iar eu, fost orășean convertit la viața tihnită dintr-un sat pescăresc, am ajuns la o concluzie simplă: în natură nu ești niciodată singur.

Ai impresia că te-ai mutat în paradis, dar, de fapt, ai fost repartizat într-o asociație de proprietari în care președinte este pisica, administrator furnica, paznic câinele, iar vulpea se ocupă de relațiile cu publicul”.

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