Contestația i-a schimbat soarta Patriciei. Ce notă a obținut învățătoarea care primise inițial 4,90 la titularizare: „Am început să tremur”

Examenul de titularizare a venit la pachet cu emoții intense pentru o tânără învățătoare din Sibiu. Inițial, ea a primit nota de 4,90. Însă, după ce a depus contestație, a avut parte de o surpriză la care nici nu mai spera.

În vârstă de numai 21 de ani, Patricia Cristina Pandrea este o tânără învățătoare din Sibiu care a trecut prin momente dificile după examenul de titularizare. Inițial, ea a primit nota de 4,90. Convinsă că merita o notă mai mare, tânăra învățătoare a depus contestație. Iar, în urma recorectării, ea a primit nota de 8,70.

„Când am văzut nota, am zis că nu se poate așa ceva, că nu are cum să fie adevărat. M-am corectat la sânge și trebuia să am o notă mai mare decât cea pe care am avut-o. Mi-am dat seama că lucrarea mea nu a fost corectată în adevăratul sens al cuvântului”, a spus tânăra, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

A primit nota finală de 8,70

După ce a văzut nota inițială, tânăra s-a gândit chiar să renunțe la carieră și să se orienteze către un alt loc de muncă. Pandrea s-a pregătit pentru această carieră încă din copilărie, iar rezultatul de la examenul de titularizare a fost unul care a șocat-o pe tânără.

„Mă gândeam să mă înscriu la altă facultate, pentru că, deși asta a fost ce mi-am dorit dintotdeauna să fac, de când eram la grădiniță, am fost atât de dezamăgită și demoralizată încât am crezut că locul meu nu mai e aici, în învățământ”, a mai spus aceasta. ”

„Am început să tremur”

Considerând că merita o notă mai mare, tânăra a decis să depună contestație. Iar, în urma recorectării, ea a primit nota de 8,70. Practic, este vorba despre o creștere de 3,80 de puncte.

„Am început să tremur. Nu mă puteam opri. Eram ca o frunză în vânt. Și tot așa am început să plâng, doar că de data aceasta, de fericire. M-a trecut din iad în rai”, a spus tânăra, conform sursei citate.

Nota finală i-a schimbat complet situația tinerei, care nu a putut crede ce s-a întâmplat