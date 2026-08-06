Cât de des trebuie udate mușcatele pe timp de vară. Așa vor trece cu bine peste temperaturile extreme

Temperaturile din această perioadă ajung la valori extreme, așa că devine important să știm precis cum să avem grijă de plantele din balcon. Din fericire, mușcatele și petuniile pot rezista cu bine în fața caniculei.

Plante precum mușcatele și petuniile pot rezista cu bine în fața temperaturilor extreme din timpul verii, dar trebuie să știm precis cum să le udăm. Cei mai mulți români apelează la mușcate atunci când își doresc să-și decoreze balcoanele. Aceste plante sunt rezistente, au un aspect superb și nu au nevoie de prea mult efort din partea oamenilor pentru a se dezvolta armonios.

Însă, în timpul verii, trebuie să știm cum să udăm corect aceste plante, pentru ca ele să poată să treacă cu bine peste perioada caniculară. Dacă ne numărăm printre românii care au acasă mușcate, trebuie să știm că ele au nevoie de mai multă apă decât în mod obișnuit.

Cum trebuie udate corect mușcatele

Practic, atunci când ne confruntăm cu problema caniculei, poate fi nevoie să udăm mușcatele de 3-4 ori pe săptămână. În unele cazuri extreme, poate fi nevoie să udăm florile chiar mai des decât atât.

Înainte de a turna apa, trebuie să verificăm precis cum arată solul din ghiveci. Dacă pământul este uscat chiar și la câțiva centimetri adâncime, înseamnă că este clar nevoie de apă.

Cât de des trebuie udate plantele

Mușcatele nu rezistă în fața excesului de apă, așa că este important să nu le udăm în exces. De asemenea, experții mai spun că plantele ar trebui udate cât mai devreme dimineața sau seara târziu, pentru ca apa să nu se evapore din cauza căldurii de la prânz.

În plus, apa trebuie turnată direct la rădăcină, nu pe frunzele plantei. Dacă trecem printr-o perioadă foarte caldă, nu este exclus să fie nevoie ca mușcatele și petuniile să fie udate zilnic.