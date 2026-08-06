 Orașul european unde o bere costă sub un euro. Clasamentul celor mai ieftine destinații din 2026
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Orașul european unde o bere costă sub un euro. Clasamentul celor mai ieftine destinații din 2026

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Mulți oameni apreciază o bere rece la final de zi, mai ales în perioada de vară, când temperaturile din termometre ajung la valori extreme. Iar un studiu realizat de către experții de la Deutsche Bank și-a propus să afle care este orașul de pe glob unde se găsește cea mai ieftină bere din lume.

Cele mai ieftine beri se găsesc în China
Cele mai ieftine beri se găsesc în China

Studiul efectuat de Deutsche Bank poartă numele de „Mapping the World’s Prices 2026”, iar experții au dorit să găsească orașul unde se găsește cea mai ieftină bere din lume. În plus, studiul a identificat și orașul aflat exact la polul opus, unde berea este cea mai scumpă.

Atunci când vine vorba despre locul unde berea este cel mai ieftină, mulți dintre noi ne vom gândi că va fi vorba despre un oraș dintr-o țară faimoasă pentru producția de bere, cum ar fi Germania sau Irlanda. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel.

Este orașul cu cea mai ieftină bere din lume

Experții de la Deutsche Bank au aflat că orașul cu cea mai ieftină bere din lume este, de fapt, Shanghai, în China! Prețul berii în acest oraș este de numai 78 de cenți, în medie. Pe locul doi se află Beijing, unde berea costă 82 de cenți, în timp ce pe locul trei se află Frankfurt, din Germania, cu 99 de cenți.

La polul opus se află Melbourne, unde berea are un preț mediu la sticlă de 4,5 euro. Pentru a putea crea acest top, experții au evidențiat prețurile medii pentru o sticlă de 0,5 litri de bere, conform Daily Mail.

Cum stau lucrurile în restul Europei

În ce privește restul Europei, prețuri mici mai găsim și în regiunea Algarve, în Portugalia. Aici, o bere costă, în medie, undeva în jur de 3,07 euro. Însă, poate în mod surprinzător, două orașe din China domină clasamentul, la nivel global.

La polul opus se află Melbourne, în Australia, unde prețul mediu al unei sticle de 0,5 litri de bere este de tocmai 4,5 euro.

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