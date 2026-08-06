Seceta a scos din nou la iveală Podul lui Constantin cel Mare. E una dintre cele mai spectaculoase construcții inginerești ale Imperiului Roman

Retragerea apelor Dunării are consecințe severe asupra mai multor state europene. Însă, pe lângă problemele economice și politice cauzate de secetă și caniculă, există și unele consecințe neașteptate. Podul lui Constantin cel Mare, una dintre cele mai spectaculoase realizări ale ingineriei romane, a ieșit din nou la suprafață.

Acest pod a fost construit peste Dunăre și este vechi de aproximativ 1.700 de ani. Seceta oferă arheologilor români și bulgari o oportunitate nesperată de a examina cu mai multă atenție acest pod incredibil construit de împăratul Constantin cel Mare, potrivit adevarul.ro.

La începutul acestei luni, pe data de 4 august, o echipă de la Muzeul Istoric Regional din Plevna a efectuat o misiune de documentare în apropiere de satul bulgar Ghighen. Arheologii au ajuns în zona fostului oraș roman Ulpia Oescus.

Podul a ieșit la suprafață din cauza secetei

Au fost realizate fotografii aeriene și s-au folosit drone pentru a cartografia fundațiile podului.

„Pentru arheologi, aceste momente sunt extrem de valoroase, deoarece natura dezvăluie pentru scurt timp un obiect care, în cea mai mare parte a timpului, rămâne ascuns sub apele Dunării. Ne oferă o ocazie rară de a-l observa, documenta și studia în mediul său natural”, a transmis Pavel Popov, reprezentant al Muzeului Istoric Regional din Plevna.

Podul a fost inaugurat pe data de 5 iulie 328 d.Hr. și lega orașul Ulpia Oescus, din Bulgaria de azi, de Sucidava.

Cum se explică debitul scăzut al Dunării

Podul avea o lungime totală de 2.437 de metri, iar nu mai puțin de 1.137 de metri treceau peste Dunăre. Cu toate acestea, podul nu a fost folosit decât vreme de aproximativ patru decenii.

Motivul pentru care debitul Dunării este atât de scăzut ține de apele colectate în țări precum Germania, Austria, Slovacia, Ungaria și Serbia. Seceta și canicula din aceste zone au redus drastic volumul de apă, lucru ce a condus la problemele de pe Dunăre.