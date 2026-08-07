 Problemele cu care se confruntă legumicultorii din România: „Vând două tone doar ca să plătesc apa”
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Problemele cu care se confruntă legumicultorii din România: „Vând două tone doar ca să plătesc apa”

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Anul 2026 le-a adus legumicultorilor recolte bogate, însă bucuria unei producții bune s-a transformat rapid într-o mare dezamăgire. Deși culturile s-au dezvoltat bine, iar bolile și dăunătorii nu au creat probleme majore, fermierii spun că piața este blocată, iar prețurile au ajuns la un nivel atât de scăzut încât, în multe cazuri, nici măcar recoltarea nu mai este rentabilă.

Probleme pentru legumicultori / Foto: Istock
Probleme pentru legumicultori / Foto: Istock

Potrivit producătorilor, toate legumele se vând la prețuri foarte mici. Varza a ajuns la 70 de bani kilogramul, tomatele se vând cu aproximativ 1,5 lei kilogramul, castraveții costă între 30 și 50 de bani kilogramul, iar vinetele au ajuns la doar un leu kilogramul.

Gabriel Vanghelie, legumicultor care cultivă aproape patru hectare cu ardei, varză, vinete, conopidă și roșii, spune că doar costurile pentru irigații ajung, în această perioadă caniculară, la aproape 2.000 de lei la fiecare câteva zile.

„Anul ăsta nu a mers nimic, nu mai poți să zici că ai dat greș cu o cultură anume. Până acum tot am vândut foarte jos. Vânăta e un leu la en-gros, eu trebuie să vând două tone de vinete doar să acopăr combustibilul pentru udat la grădină, pentru trei zile. Nu mai pun la socoteală recoltatul și ce am cheltuit până acum”, a declarat fermierul pentru Adevărul.

Vânzările au scăzut cu până la 70%, spune un producător

Gabriel Vanghelie spune că nu și-a mărit suprafața cultivată față de anii trecuți, ci a plantat aproximativ aceeași cantitate de legume pe care reușea să o valorifice în mod obișnuit. Produce pentru magazine mici din Sibiu, vinde și în piața producătorilor, iar surplusul ajungea, de regulă, în piața en-gros din Doba.

În acest an însă, situația s-a schimbat radical.

Am pus cam cât vindeam de obicei, să-mi ajungă să asigur cererea și, dacă rămânea puțin mai mult, mai vindeam și aici, la Doba, în piața en-gros. Dar acum totul e blocat, nici la Doba nu se vinde, nici cei din Sibiu nu mai cumpără. Au scăzut comenzile cam cu 60-70%”, spune legumicultorul.

Acesta afirmă că dificultăți sunt și la depozitele care preiau legume din zonă. Cantitățile cumpărate sunt reduse, în timp ce producția fermierilor este mult mai mare.

„Ce să vă zic, depozitele iau 2.000 – 3.000 de kilograme pe săptămână, de la toți cei care le livrează lor, iar eu pot să livrez singur 5.000 – 6.000 de kilograme. O soluție eu nu văd. Pur și simplu lumea nu mai cumpără, nu-și mai permite, economisește. Cumpără două roșii, doi castraveți...”, a explicat acesta.

Costurile rămân mari, iar datoriile se adună

Deși recolta este bună, fermierul spune că nu și-a putut achita încă datoriile către furnizorii de semințe și produse fitosanitare. Potrivit acestuia, inputurile agricole sunt foarte scumpe, iar plata urma să fie făcută după valorificarea producției.

„Vă dați seama că la prețurile acelea, având în vedere că e vorba de hibrizi buni, nu mi-am permis să cumpăr semințe doar cu banii jos, inputurile sunt foarte scumpe. Înțelegerea a fost să dau banii la recoltare. Și recoltă facem, dar dacă prețurile s-au prăbușit și nu se vinde nici măcar la aceste prețuri de nimic...”, a spus agricultorul.

În plus, temperaturile foarte ridicate din ultimele zile au început să afecteze și culturile. Gabriel Vanghelie spune că în cultura de ardei au apărut deja pete provocate de soare, iar aproximativ jumătate din recoltă este compromisă.

Nici livrarea către fabricile de procesare nu este o soluție

Legumicultorul spune că a luat în calcul și varianta de a livra legumele către fabricile de procesare, însă prețurile oferite sunt chiar mai mici decât cele din piețele en-gros.

Potrivit acestuia, fabricile plătesc între 60 și 70 de bani pe kilogram, fără să facă diferența între marfa de calitatea I și cea de calitatea a II-a. În același timp, costurile cu recoltarea și transportul rămân ridicate.

„Pot să duc acea cantitate mare, dar nu-mi convine pentru că eu, ca să culeg 10 tone, am nevoie de 10 oameni. Ca să iau 6.000 de lei pe marfă eu trebuie să dau 2.000 de lei numai la cules, plus transportul pentru 10 tone, că trebuie să fac trei drumuri până la Pitești. Acestea sunt doar ultimele cheltuieli”, a explicat fermierul.

Acesta spune că până acum nu a avut nevoie să caute alte piețe de desfacere, însă situația din acest an l-ar putea determina să analizeze inclusiv posibilitatea colaborării cu firme care exportă legume.

În prezent, Gabriel Vanghelie comercializează vinete, urmând ca în perioada următoare să recolteze ardeii, roșiile, conopida și varza. 

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