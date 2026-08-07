Orașele în care generația Z și-ar dori să trăiască: ce facilități au și de ce sunt preferate de tineri

Cele mai bune orașe de pe planetă nu sunt doar faruri ale artei inovatoare, ale gastronomiei de talie mondială și ale parcurilor, muzeelor, cluburilor de noapte și cafenelelor de cea mai bună calitate, gata să fie descoperite de vizitatori – ci sunt, de asemenea, locuri plăcute în care să trăiești.

Orașele în care GenZ vrea să trăiască

Tokyo

Când vine vorba de ceea ce face un oraș ideal pentru Generația Z, Tokyo îndeplinește multe dintre criteriile importante (cum ar fi posibilitatea de a te deplasa pe jos și un sistem de transport excelent). Totuși, oferă și acces facil la cultură (programul „Welcome Youth” al orașului asigură, în fiecare primăvară, intrare gratuită la cele mai recente expoziții pentru tinerii cu vârsta de până la 18 ani), precum și o ofertă decentă de cazare (capitala japoneză nu se confruntă cu aceeași criză a locuințelor ca alte metropole mondiale).

Porto

Atracția pe care o exercită Porto asupra tinerilor sub 30 de ani se datorează, fără îndoială, varietății sale incredibile. Veți găsi de toate, de la râu și mare până la grădini luxuriante și un centru urban frumos, încărcat de istorie (care nu este doar frumos, ci și inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO), precum și o multitudine de instituții culturale care nu sunt doar interesante și captivante, ci și accesibile.

De asemenea, este considerat un oraș accesibil din punct de vedere financiar de către Generația Z, 93% dintre persoanele cu care am discutat descriindu-l astfel, în special în ceea ce privește ieșirile la restaurant, ieșirile la un pahar și accesul la artă și cultură.

Melbourne

Cel mai bun oraș din lume pentru 2026, conform revistei Time Out, se mândrește cu o scenă artistică captivantă și diversificată, unde teatrul independent și muzica live (sau comedia, improvizația și chiar petrecerile rave secrete) pot fi găsite în majoritatea serilor săptămânii. Iar aceste oportunități de implicare vor crește cu siguranță odată cu anunțul recent al unei inițiative în valoare de 1 milion de dolari, menită să ajute creatorii locali să-și transforme ideile originale în producții scenice complete.

Nu este cel mai ieftin loc de trai dar tinerii de peste 20 de ani din Melbourne pot totuși să găsească oferte avantajoase la cafenele precum Heart of Carlton (unde totul costă 4 dolari) și restaurante precum Frenchie (unde întregul meniu francez costă 14 dolari – chiar și friptura cu cartofi prăjiți).

Edinburgh

Există numeroase motive pentru care Edinburgh este un oraș extrem de plăcut de locuit – spațiile verzi, accesibilitatea pietonală, restaurantele excelente și oferta culturală de talie mondială –, dar, în special pentru Generația Z, viața de noapte unică îl face să iasă în evidență.

Cowgate este presărat cu cluburi underground și localuri cu muzică live amenajate în arcade medievale boltite și cultivă o atmosferă comunitară plină de viață, cu seri dedicate tuturor genurilor muzicale. Sneaky Pete’s sau The Bongo Club sunt câteva localuri pentru ieșiri ieftine, dar pline de voie bună; în cealaltă parte a orașului, Leith Arches găzduiește evenimente eclectice, în timp ce clubul de noapte Why Not din New Town oferă o alternativă mai sofisticată.

Shangai

Orașul este prezentat ca un mediu în care siguranța rămâne criteriul esențial pentru Generația Z, iar Shanghai bifează acest aspect fără ezitare. Puține alte metropole oferă același nivel de confort în care tinerele să se poată întoarce singure acasă, pe jos sau cu bicicleta, după o noapte în club- un indicator important al climatului urban.

Dincolo de siguranță, Shanghai este considerat și un oraș relativ accesibil financiar, cu excepția chiriei. Autoritățile au introdus inițiativa „Decizia privind promovarea construirii unui oraș prietenos cu tinerii”, intrată în vigoare la 1 iunie, prin care se urmărește dezvoltarea a peste 250.000 de unități de locuințe la prețuri accesibile, amplasate în apropierea stațiilor de metrou și a zonelor unde lucrează tinerii.

New York

New York este descris ca un oraș cu o înclinație constantă spre nou, alimentat de energie proaspătă, ambiție și de fluxul continuu de tineri care îi dau senzația că orice este posibil. De-a lungul generațiilor, metropola a rămas un refugiu pentru cei foarte tineri: pentru Gen Z, la fel ca pentru cei dinaintea lor, viața de noapte vibrantă, ritmul neîntrerupt și walkability‑ul accesibil au compensat mereu inconvenientele și costurile ridicate ale traiului aici.

Copenhaga

Copenhaga este prezentată ca întruchiparea relaxării cool, un oraș în care tinerele cu sandale și ținute Ganni traversează zilnic, pe bicicletă, podul Dronning Louises Bro. Vara, metropola prinde cu adevărat viață: localnicii se adună în spațiile verzi din Kongens Have și pe plajele din Amager Strandpark, iar locurile populare de înot- Nordhavn Bassin, Islands Brygge și Refshaleøen- devin puncte de întâlnire pentru tineri.

Deși orașul este cunoscut pentru scena culinară New Nordic, localnicii păstrează o afecțiune aparte pentru bodegile tradiționale, așa-numitele brown bars, care rămân parte din identitatea socială a capitalei. Ieșirile nu sunt ieftine, însă accesul gratuit la educație, granturile pentru studenți și cultura puternică a mersului pe bicicletă echilibrează costurile.

Berlin

Berlin rămâne un oraș în care tinerii își pot găsi cu ușurință comunitatea, indiferent cât de „în afara locului” se simt inițial. Pe măsură ce costurile cresc, ieșirile de seară devin mai atent planificate, iar evenimentele de nișă circulă mai ales prin recomandări și social media. Totuși, băncile improvizate din fața Spätis‑urilor continuă să fie locul în care mulți descoperă farmecul berilor ieftine.

Valencia

Valencia oferă o serie de avantaje pentru tinerii rezidenți: viață de noapte accesibilă, intrare gratuită la muzee în zilele de duminică și un abonament de transport care include metrou, tren și autobuz timp de 30 de zile pentru doar 14,90 euro. Totuși, componenta socială este cea care diferențiază cu adevărat orașul.

Bangkok

Bangkok este alimentat de minți creative și, la rândul său, le stimulează, cu designeri, artiști, bucătari și muzicieni care își împărtășesc ideile și le transformă în meniuri, colecții sau expoziții. Locuințele sunt accesibile, astfel că tinerii nu au nevoie de bugete mari pentru a se stabili aici.

Napoli

Deși Napoli a sărbătorit recent 250 de ani, orașul păstrează o energie tânără și vibrantă. Cultura accesibilă este omniprezentă, iar viața de noapte relaxată și calendarul plin de evenimente mențin orașul într‑un ritm constant. Calitatea vieții pentru tineri este ridicată, iar infrastructura publică s‑a îmbunătățit semnificativ în ultimul deceniu. Napoli are cel mai scăzut cost de trai dintre marile orașe italiene, un climat excelent și un puternic sentiment de comunitate

Cape Town

Cape Town este un oraș care nu pare să încetinească niciodată, indiferent de vreme sau oră. Totuși, printre zonele pline de energie se găsesc spații de liniște, exact ceea ce caută adesea Gen Z. Tinerii își încheie plimbările pe promenada Sea Point cu un matcha de la Ceremony, ies la un drink la AKJP- aflat pe una dintre cele mai cool străzi din lume- petrec zile întregi la podgoriile din apropiere, explorează arta și cultura sau pornesc pe numeroasele trasee de hiking din împrejurimi.

Kraków

Capitala culturală a Poloniei și unul dintre cele mai mari centre universitare din UE, este un oraș excelent pentru Gen Z. Centrul vechi, inclus în patrimoniul UNESCO, este mereu plin de viață. Legitimația de student aduce reduceri consistente la muzee- inclusiv Muzeul Național și MOCAK- cinematografe, atracții și restaurante. Orașul excelează și la capitolul viață de noapte, celebră pentru accesibilitate și ritmul non‑stop.

Seul

Seul este un oraș al contrastelor, vizibil în tot- de la pop‑up‑urile colorate din Seongsu la protestele pașnice și impecabil organizate din Gwanghwamun. Străzile sunt la fel de diverse: la Anguk, palatele regale coexistă cu galerii contemporane, iar la Jongno 3‑ga, cafenelele virale din hanokuri tradiționale sunt urmate, seara, de străzi transformate în pocha‑uri accesibile, tot mai populare în rândul tinerilor.

Paris

Paris nu este un oraș ieftin, însă există numeroase modalități accesibile de a‑l explora. Intrarea la muzee este gratuită pentru cetățenii francezi și europeni sub 26 de ani, iar pentru restul vizitatorilor, în prima duminică din lună- cu rezervare în avans. Viața de noapte nu se rezumă la cluburi, ci la barurile de jazz, unde taxele de intrare sunt rezonabile. La Caveau de la Huchette, clubul subteran din Cartierul Latin, rămâne o instituție a serilor pariziene.

Atena

Atena este orașul în care socializarea se întâmplă, aproape tot anul, în aer liber — și nu ai nevoie de un buget mare pentru a te bucura de el. Tinerii se întâlnesc în piețele din Exarcheia și Agias Irinis, se revarsă pe străzile din Psyrri sau merg în baruri accesibile, localuri cu muzică live și cluburi underground. Scena creativă prosperă, alimentată de galerii independente, magazine vintage și evenimente comunitare.

Mexico City

Orașul pulsează în ritm de reggaeton viejo și corridos tumbados, terasele precum Revuelta Queer House se animă până târziu, iar petrecerile exclusiviste au loc în apartamente ascunse. În ultima miercuri din lună, muzeele de top sunt gratuite datorită programului Noche de Museos, iar Art Week din februarie aduce o explozie de evenimente

Rio de Janeiro

Orașul este ideal pentru cei care preferă spontaneitatea și zilele fără planuri fixe. Cu un buget redus, o zi la plajă, o plimbare sau un curs în aer liber sunt suficiente pentru a experimenta spiritul carioca. Noaptea, cele mai populare locuri sunt listening bars- spații cu lumini difuze și DJ‑i care mixează house, rap, funk și R&B.

Vancouver

Vancouver își confirmă reputația: oamenii sunt prietenoși, natura este spectaculoasă, iar deși orașul este scump, reprezintă un loc bun pentru tinerii care vor să‑și pună bazele vieții. Chiriile sunt în scădere, iar activitățile accesibile abundă- munți, plaje, parcuri.

Viena

Viena dezvăluie numeroase straturi ale culturii sale tinere, ascunse sub fațada imperială. Tinerii pot să se bucure de oraș datorită transportului public redus, chiriilor plafonate și biletelor de 15–20 de euro la operă și teatre.

Cultura cafenelelor este însă elementul definitoriu: locuri precum Habakuk, Propeller și Espresso Bar sunt ideale pentru lectură după-amiaza, înainte de a se transforma în baruri animate. Spațiile queer-friendly, precum Café Roza și Marea Alta, sunt deosebit de primitoare.