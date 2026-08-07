 Gestul emoționant al unor medici în timpul unui cutremur din Japonia. Au făcut un scut uman în jurul unui pacient aflat pe masa de operație
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VideoGestul emoționant al unor medici în timpul unui cutremur din Japonia. Au făcut un scut uman în jurul unui pacient aflat pe masa de operație

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Cutremurul puternic care a lovit prefectura Kumamoto pe 28 iulie 2026 a scos la iveală un gest impresionant făcut de o echipă de medici.

Un cutremur a lovit Japonia/sursă foto: X
Un cutremur a lovit Japonia/sursă foto: X

Gest umanitar făcut de o echipă de chirurgi

Camerele de supraveghere de la Spitalul General Kumamoto din orașul Yatsushiro au surprins momentele terifiante în care s-a produs cutremurul, în timp ce se desfășurau operații chirurgicale.

În timp ce pământul se cutremura violent și echipamentele medicale zgâlțâiau în jurul lor, medicii și asistenții medicali au ales să rămână alături de pacienții lor, în loc să se grăbească să se pună la adăpost. Spitalul a suspendat temporar serviciile ambulatorii ca urmare a avariilor suferite de infrastructură, dar și-a reluat activitatea normală pe 5 august, potrivit News18.

Imaginile care au devenit virale arată cum sala de operații se zguduie atât de violent încât echipamentele grele par să se deplaseze prin încăpere. În ciuda haosului, chirurgul șef rămâne concentrat asupra pacientului, în timp ce restul echipei stabilizează instinctiv echipamentele, asigură câmpul operator și își continuă sarcinile cu un calm remarcabil.

Potrivit spitalului, în momentul în care s-a produs cutremurul erau în curs patru intervenții chirurgicale, iar toate au fost finalizate cu succes. Niciun pacient și niciun membru al personalului medical nu a fost rănit.

De atunci, acest incident a devenit un exemplu de pregătire pentru situații de urgență și de muncă în echipă în condiții de presiune extremă.

Secțiunea de comentarii a fost inundată de mesaje de admirație. „Simt o profundă recunoștință față de profesioniștii din domeniul medical care își protejează cu fermitate pacienții”, a scris un internaut. 

Un coleg chirurg a adăugat: „Am fost profund mișcat… Din poziția în care se afla, se pare că el era chirurgul principal. Dincolo de priceperea chirurgicală, ceea ce iese cu adevărat în evidență este o atitudine care pune pacientul pe primul loc – o reacție cu adevărat magnifică”.

Cutremurul care a lovit Japonia

Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter a zguduit sudul Japoniei în cursul zilei de marți. Experții de la serviciul geologic american USGS au precizat că seismul s-ar fi produs la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. În plus, JMA a emis și o avertizare de tsunami pentru un val de aproximativ un metru.

În urma seismului, guvernul japonez a emis alerte de urgență de cutremur pentru mai multe prefecturi din țară. Este vorba despre zone precum Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita și, nu în ultimul rând, Miyazaki.

Japonia este o țară care se confruntă constant cu problema cutremurelor. Un seism este înregistrat în acest loc la fiecare cinci minute, iar această activitate seismică intensă se datorează faptului că Japonia se află pe „Inelul de Foc” care înconjoară o bună parte din Oceanul Pacific.  

Nu este primul cutremur puternic din zonă

Multe companii importante, printre care și Sony, dețin fabrici în zona afectată acum de acest seism. Deja au fost începute verificările pentru a se afla precis dacă aceste fabrici au fost afectate de cutremurul de astăzi.

Aproximativ 20% dintre toate cutremurele de pe glob cu o magnitudine de peste 6 grade au loc în Japonia. Acum zece ani, un alt cutremur puternic în Kumamoto s-a soldat cu moartea a 275 de oameni. La acel moment, aproximativ 2.739 au fost răniți în urma seismului.

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