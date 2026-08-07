Un cuplu proaspăt căsătorit a avut parte de o nuntă de coșmar. Ce compensații materiale au primit

Cea mai specială zi din viața unor tineri din Italia s-a transformat într-o experiență neplăcută, atât de mult încât mirii au mai organizat o petrecere separată. La aproape trei ani de la acea nuntă de uitat, instanța din Siena a dispus recent ca organizatorul de nunți să plătească cuplului aproximativ 30.000 de euro, incluzând despăgubiri și cheltuieli de judecată.

Ce s-a întâmplat la nuntă

Nunta a avut loc pe 16 septembrie 2023, cu o recepție la Villa Geggiano, în comuna Castelnuovo Berardenga, din provincia Siena. Cuplul încredințase organizarea evenimentului unei firme specializate, dar încă înainte ca oaspeții să sosească, lucrurile începuseră deja să meargă prost, potrivit cotidianului Today.

Conform reconstituirii făcute în cadrul procesului, mâncarea și băuturile erau insuficiente, iar în scurt timp, vinul se epuizase deja, după doar câteva toasturi.

Printre faptele dezvăluite în timpul procesului s-a numărat și mărturia proprietarului vilei, care a afirmat că organizatorii l-au întrebat dacă are vin de vânzare pentru a asigura aprovizionarea recepției.

Această circumstanță, împreună cu declarațiile invitaților la nuntă și ale martorilor, a contribuit la reconstituirea tuturor aspectelor esențiale ale evenimentului. În plus, în sala de judecată s-a aflat că barul cu consum nelimitat era gestionat de un singur angajat și că băuturile alcoolice erau servite din sticle de plastic fără etichetă.

Tortul de nuntă nu sosise încă la miezul nopții și se pare că a fost servit abia în jurul orei 2:00 dimineața. Conform hotărârii judecătorești, acesta consta din „două prăjituri mici preparate pe loc, cu cremă întinsă cu o spatulă, neatrăgătoare la vedere și de dimensiuni nepotrivite pentru numărul de invitați”.

Bufetul cu deserturi a fost, de asemenea, amenajat pe mese proaspăt curățate, cu fețe de masă murdare, în timp ce masa cu confeti și cadouri pentru invitați a fost, se pare, aranjată direct de părinții proaspăt căsătoriților.

Ce a hotărât judecătorul

Judecătorul Flavio Pieri Pavoni, de la Tribunalul din Siena, a apreciat că încălcările contractuale comise de agenție sunt grave. În motivarea despăgubirilor acordate cuplului, instanța a recunoscut și prejudiciul moral, invocând articolul 2 din Constituție.

„Reușita recepției a constituit pentru cuplu un interes care a depășit sfera strict economică”, se arată în hotărâre, subliniind că recepția de nuntă reprezintă „un moment de exprimare a personalității soților, a vieții lor emoționale, precum și a dimensiunii familiale și sociale”.

În aceste condiții, afectarea gravă a evenimentului poate constitui un prejudiciu despăgubibil atunci când, ca în acest caz, „depășește pragul simplei iritări, supărări sau neplăceri”.