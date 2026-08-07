La Hollywood se poartă nunțile secrete! Ce cupluri celebre au spus „Da!” pe ascuns?

În showbiz-ul american, discreția a ajuns să valoreze mai mult decât orice exclusivitate. Mai nou, celebritățile nu-și mai doresc să împărtășească cu toată lumea cea care frumoasă zi din viața lor și pășesc spre altar… pe furiș. Cine a făcut jurăminte de dragoste, în fața altarului, fără să-și anunțe fanii în prealabil?

Tom și Zendaya, două ceremonii și zero fotografii oficiale

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Tom Holland și Zendaya s-ar fi căsătorit mai întâi într-o ceremonie discretă, organizată la începutul acestui an, iar ulterior ar fi celebrat evenimentul printr-o a doua petrecere exclusivistă în apropierea casei actorului din Kingston upon Thames. Cele două vedete n-au confirmat nimic în mod oficial, tocmai pentru a păstra prețiosul moment doar pentru ei.

Ceremonia ar fi avut loc la luxosul hotel Beaverbrook din Surrey, într-un decor spectaculos, iar invitații și angajații au fost rugați să nu folosească telefoanele mobile pe timpul evenimentului, pentru ca nunta lor să nu devină subiect de presă.

Zvonurile despre ceremonia nupțială au apărut încă din februarie, când stilistul actriței, Law Roach, a declarat într-un interviu că „nunta a avut deja loc”, fără ca cei doi actori să confirme sau să infirme informația. Zendaya a alimentat și ea speculațiile când a apărut, anul trecut, la Globurile de Aur purtând un impresionant inel de logodnă creat de bijutierul Jessica McCormack.

Iar Tom Holland a vorbit despre relația lor, într-un interviu acordat recent, referindu-se – fără să-și dea seama – la Zendaya ca la „soția mea”. Actorul a spus că și-a găsit „persoana potrivită”, pe care o consideră cea mai bună prietenă și alături de care se simte mai fericit ca niciodată. Le dorim ca fericirea lor să dureze o viață întreagă!

Bradley și Gigi, nuntă departe de ochii lumii?

Un alt cuplu despre care presa tabloidă susține că ar fi spus „Da!” în mare secret e cel format din Bradley Cooper și Gigi Hadid. Potrivit unor surse citate de publicația „The Sun”, actorul și supermodelul s-ar fi căsătorit luna trecută, în cadrul unei ceremonii private organizate la New York. Speculațiile au fost alimentate după ce vedetele au fost fotografiate la Paris purtând verighete identice din aur.

Sursele susțin că, înainte de apariția lor din Orașul Iubirii, Bradley Cooper și Gigi Hadid au organizat o cină restrânsă la New York, despre care apropiații spun că a avut ca scop celebrarea căsătoriei. Ulterior, cei doi au fost surprinși atât în fața unei săli de sport, cât și la restaurantul Loulou purtând aceleași inele „suspecte”.

Relația dintre Cooper și Hadid durează de aproximativ trei ani, iar modelul declara anul trecut că este extrem de important ca doi oameni să știe exact ce își doresc de la o relație. Ei bine, blondina pare că știe foarte bine ce-și dorește de la partenerul ei de viață – să-i fie alături până la adânci bătrâneți!

Alte cupluri VIP care s-au căsătorit în mare secret

De-a lungul anilor, numeroase perechi celebre și-au unit destinele departe de curiozitatea presei și a publicului. Printre cele mai discrete povești de dragoste de la Hollywood se numără și cea dintre Penélope Cruz și Javier Bardem. Cei doi s-au cunoscut în 1992, pe platourile de filmare ale peliculei „Jamón, Jamón”, însă relația lor de iubire a început abia după 15 ani.

În iulie 2010, actorii s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii extrem de intime, organizate în casa unui prieten din Bahamas. La eveniment au participat doar membrii familiei, iar vestea a fost confirmată ulterior de reprezentantul actriței. Chiar și astăzi, foarte puține detalii despre nuntă au fost făcute publice, însă presa spaniolă a relatat că Penélope a purtat o rochie creată de John Galliano.

Cameron Diaz și muzicianul Benji Madden au preferat și ei o ceremonie departe de lumina reflectoarelor. Cei doi s-au căsătorit în ianuarie 2015, la doar o lună după logodnă, în locuința lor din Los Angeles. Nunta a fost organizată în mare secret, într-un cort alb elegant, amenajat în grădina casei.

Deși evenimentul a fost unul privat, presa americană a relatat că printre cei aproximativ 100 de invitați s-au numărat nume importante de la Hollywood, precum Drew Barrymore, Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow și Nicole Richie. La scurt timp după ceremonie, singurul comentariu făcut de proaspeții căsătoriți a fost unul simplu: „Nici că puteam fi mai fericiți să începem această nouă etapă a vieții noastre decât înconjurați de familia și prietenii noștri apropiați!”

Blake Lively și Ryan Reynolds au reușit, de asemenea, să surprindă pe toată lumea atunci când s-au căsătorit în 2012, fără ca presa să afle din timp despre eveniment.

Ceremonia a avut loc în sudul Statelor Unite, iar detaliile au rămas, în mare parte, necunoscute până în prezent. Unul dintre puținele momente despre care actrița a vorbit ulterior a fost un incident petrecut în timpul petrecerii.

Într-un interviu acordat revistei „Vogue”, Blake Lively a povestit, cu regret, că și-a ars accidental rochia de mireasă cu artificiile folosie în timpul recitalului cântăreței Florence Welch. Acum, însă, actrița percepe acea mică imperfecțiune ca una dintre cele mai prețioase amintiri din timpul celei mai frumoase zi din viața ei.

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