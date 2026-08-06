 Nici nu mai știe câte mașini are în garaj! Cristiano Ronaldo se laudă cu „jucăriile” lui, după eșecul de la Cupa Mondială
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Trucuri de frumusețeDragoste și SexEvenimenteHoroscopRețete culinareTravel
scroll right

Nici nu mai știe câte mașini are în garaj! Cristiano Ronaldo se laudă cu „jucăriile” lui, după eșecul de la Cupa Mondială

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

La Cupa Mondială, n-a făcut o figură prea bună, echipa lui fiind eliminată mai repede decât ne-am fi așteptat. Însă Cristiano Ronaldo compensează cu „jucăriile” lui, cu care se laudă pe rețelele sociale.

image

Celebrul fotbalist a încins internetul, de această dată nu prin performanțele de pe teren sau antrenamentele dure pe care le face, ci prin impresionanta sa colecție de automobile de lux. Sportivul portughez a publicat pe Instagram mai multe fotografii realizate în garajul său, unde apare înconjurat de unele dintre cele mai exclusiviste modele din lume.

În imagini, pot fi observate două modele Ferrari de culoare roșie și un Bugatti, doar o mică parte din colecția evaluată la aproximativ 22 de milioane de lire sterline.

De-a lungul anilor, Ronaldo și-a construit una dintre cele mai spectaculoase colecții auto din lumea sportului, cu modele produse de Ferrari, Bugatti, McLaren, Lamborghini, Mercedes, Bentley și Rolls-Royce. Și are atâtea mașini, încât nici măcar el nu mai știe câte deține.

„Sincer, am pierdut șirul. Dacă ar fi să ghicesc, aș spune că am 40 sau 41 de mașini. Îmi plac foarte mult Bugatti, sunt cu totul speciale!”, declara Ronaldo.

image

Printre cele mai valoroase automobile din garaj se numără un Bugatti Tourbillon, estimat la 3,2 milioane de lire sterline, dar și un Chiron (2 milioane), un Veyron (1,5 milioane) și exclusivistul Centodieci, evaluat la aproximativ 7 milioane de lire.

Colecția lui include și modele Ferrari precum Monza, Daytona SP3 și Purosangue, dar și un McLaren Senna, un Lamborghini Aventador, un Bentley Flying Spur, un Mercedes G-Wagon Brabus și nu mai puțin de trei modele Rolls-Royce. În plus, după transferul la Al-Nassr, portughezul a primit și un BMW din partea clubului, alături de ceilalți colegi.

Fotografiile au fost însoțite de un mesaj scurt, dar sugestiv: „Jucăriile mele”. Postarea a strâns rapid milioane de aprecieri, iar fanii au reacționat entuziasmați. „Incredibil!”, a scris unul dintre urmăritori, în timp ce alții au comentat: „Colecția GOAT-ului” și „Regele”.

image

În plan personal, presa internațională scrie că Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez se pregătesc să își unească destinele în acest weekend, în Madeira. Ceremonia ar urma să aibă loc într-o catedrală din Funchal, iar recepția la un hotel de lux din apropiere.

foto - Instagram

Ghid de cumpărături

banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
Monica Anghel și fiul ei , Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea
#Exclusiv Click!
Monica Anghel și fiul ei, Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea Vedete românești
image
#Analize Adevărul
Țara în care românii au cele mai mari salarii. Aproape jumătate câștigă peste 3.000 de euro pe lună adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Scandal înainte de lansarea „Casa Verde Baterii”. Cum ar fi fost umflate prețurile bateriilor prin REPowerEU. Ce spun firmele autorizate adevarul.ro

Parteneri

image
Daniel Bîrligea, ultimele detalii despre ofertele primite de FCSB. „Am vorbit cu impresarul lui”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Se caută de urgenţă electricieni şi zidari. Ţara în care se plătesc salarii şi de 7.000 de euro observatornews.ro
image
"Dacă Rusia ocupă statele baltice, a doua zi venim aici". Unde este Wamani, locul unde miliardarii se pregătesc pentru apocalipsă www.antena3.ro
image
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce nu mănâncă niciodată David Popovici, pentru a se menţine într-o formă fizică perfectă as.ro
image
Noua rovinietă electronică intră în vigoare pe 31 august. Ce se schimbă pentru șoferi și cum va fi calculată taxa playtech.ro
image
Dezvăluiri incredibile de la CFR Cluj. „N-au una de-un leu în club!”. Câți bani a cerut demisul Folha. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ce a pățit un turist elvețian, cazat în pensiunea de 4 stele a lui Smiley și Radu Vâlcan, din Vama Veche: 'Jecmăneală totală!' www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
Horoscop, foto Shutterstock jpg
Horoscop marți, 11 august. Leii au o atitudine pozitivă, iar Balanțele își schimbă stilul de viață Horoscop
NIBIRU 2026 1 jpg
NIBIRU depășește pragul de 1.000.000 de vizite. Vizitatorul care a marcat momentul primește acces gratuit pe viață Advertoriale
extrasul de carte funciara veriga slaba a tranzac iilor imobiliare ce faci cand sistemul ancpi nu func ioneaza jpg
Extrasul de carte funciară, veriga slabă a tranzacțiilor imobiliare: ce faci când sistemul ANCPI nu funcționează Advertoriale
horoscop webp
Zodiile care au parte de surprize uriașe între 11 și 23 august. Divinitatea le deschide drumuri neașteptate Horoscop
horoscop webp
Horoscop luni, 10 august 2026. Sar scântei în cuplu și la serviciu. Ce zodie riscă să piardă bani Horoscop
shutterstock 2609131415 (1) 1024x684 jpg
Horoscop 8 august 2026. Fecioarele fac pasul spre schimbare, iar Taurii se apropie mai mult de familie Horoscop
Vizual Lidl 15 ani landscape png
SuperWeekend la Lidl: reduceri de până la 40% la produse proaspete și articole pentru întreaga familie Advertoriale
horoscop 13 19 iunie webp
3 zodii vor avea noroc la tot pasul între 10 și 16 august. Oportunități spectaculoase le vor apărea în cale Horoscop
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net