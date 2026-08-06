Nici nu mai știe câte mașini are în garaj! Cristiano Ronaldo se laudă cu „jucăriile” lui, după eșecul de la Cupa Mondială

La Cupa Mondială, n-a făcut o figură prea bună, echipa lui fiind eliminată mai repede decât ne-am fi așteptat. Însă Cristiano Ronaldo compensează cu „jucăriile” lui, cu care se laudă pe rețelele sociale.

Celebrul fotbalist a încins internetul, de această dată nu prin performanțele de pe teren sau antrenamentele dure pe care le face, ci prin impresionanta sa colecție de automobile de lux. Sportivul portughez a publicat pe Instagram mai multe fotografii realizate în garajul său, unde apare înconjurat de unele dintre cele mai exclusiviste modele din lume.

În imagini, pot fi observate două modele Ferrari de culoare roșie și un Bugatti, doar o mică parte din colecția evaluată la aproximativ 22 de milioane de lire sterline.

De-a lungul anilor, Ronaldo și-a construit una dintre cele mai spectaculoase colecții auto din lumea sportului, cu modele produse de Ferrari, Bugatti, McLaren, Lamborghini, Mercedes, Bentley și Rolls-Royce. Și are atâtea mașini, încât nici măcar el nu mai știe câte deține.

„Sincer, am pierdut șirul. Dacă ar fi să ghicesc, aș spune că am 40 sau 41 de mașini. Îmi plac foarte mult Bugatti, sunt cu totul speciale!”, declara Ronaldo.

Printre cele mai valoroase automobile din garaj se numără un Bugatti Tourbillon, estimat la 3,2 milioane de lire sterline, dar și un Chiron (2 milioane), un Veyron (1,5 milioane) și exclusivistul Centodieci, evaluat la aproximativ 7 milioane de lire.

Colecția lui include și modele Ferrari precum Monza, Daytona SP3 și Purosangue, dar și un McLaren Senna, un Lamborghini Aventador, un Bentley Flying Spur, un Mercedes G-Wagon Brabus și nu mai puțin de trei modele Rolls-Royce. În plus, după transferul la Al-Nassr, portughezul a primit și un BMW din partea clubului, alături de ceilalți colegi.

Fotografiile au fost însoțite de un mesaj scurt, dar sugestiv: „Jucăriile mele”. Postarea a strâns rapid milioane de aprecieri, iar fanii au reacționat entuziasmați. „Incredibil!”, a scris unul dintre urmăritori, în timp ce alții au comentat: „Colecția GOAT-ului” și „Regele”.

În plan personal, presa internațională scrie că Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez se pregătesc să își unească destinele în acest weekend, în Madeira. Ceremonia ar urma să aibă loc într-o catedrală din Funchal, iar recepția la un hotel de lux din apropiere.

foto - Instagram