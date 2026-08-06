 Unde sunt cele mai spectaculoase plaje din lume? Locurile în care apa are cele mai frumoase nuanțe de albastru
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Unde sunt cele mai spectaculoase plaje din lume? Locurile în care apa are cele mai frumoase nuanțe de albastru

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Unele plaje atrag datorită nisipului alb și fin, altele prin apele incredibil de limpezi sau peisajele spectaculoase care le înconjoară. Dacă visezi la o vacanță memorabilă, aceste destinații sunt printre cele mai frumoase locuri în care te poți bucura de mare, soare și natură.

Fie că îți dorești zile liniștite pe un șezlong sau plimbări pe malul mării la apus, fie că visezi la sesiuni de snorkeling printre pești colorați, alegerea plajei potrivite poate transforma orice concediu într-o experiență de neuitat. Din Europa până în Oceanul Indian și Pacific, există locuri care impresionează prin culorile spectaculoase ale apei, peisajele exotice și atmosfera relaxată. Iată câteva dintre cele mai frumoase plaje din lume, aflate constant în topurile internaționale ale destinațiilor de vacanță!

Spiaggia dei Conigli din Lampedusa, Italia

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Considerată una dintre cele mai frumoase plaje din lume, Spiaggia dei Conigli de pe insula Lampedusa, în Marea Mediterană, este renumită pentru nisipul său alb, fin și pentru apele cristaline de un albastru turcoaz. Plaja este adesea descrisă ca un loc paradiziac datorită peisajului natural uimitor și a faptului că este un loc în care vin să-și depună ouăle țestoasele marine din specia Caretta caretta. Accesul la plajă se face pe un traseu care oferă o priveliște deosebită asupra mării și insulei.

Grace Bay Beach din Grace Bay, Turks și Caicos

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În topul celor mai frumoase plaje din lume intră și Grace Bay Beach din insulele Turks și Caicos, pentru nisipul extrem de fin și alb și apele apele incredibil de limpezi și albastre. Apa este calmă datorită recifului de corali care protejează plaja, făcând-o ideală pentru înot, snorkeling și alte activități acvatice. De asemenea, zona este bine dezvoltată, cu numeroase resorturi de lux, restaurante și facilități turistice, toate integrate armonios în peisajul natural.

Anse Lazio din insula Praslin, Seychelles

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Anse Lazio își merită cu prisosință locul printre cele mai frumoase plaje ale lumii: pe lângă nisipul fin și alb și apele cristaline, plaja își mai întâmpină vizitatorii și cu priveliștea memorabilă a unor stânci de granit care se ridică din ocean. Plaja este înconjurată de vegetație luxuriantă și cocotieri, care creează o atmosferă exotică și liniștită. Datorită apelor calme și limpezi, Anse Lazio este ideală pentru înot, snorkeling și relaxare. Nealterată de dezvoltarea turistică, plaja păstrează un farmec natural autentic.

La Concha din San Sebastián, Spania

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La Concha din San Sebastián este considerată una dintre cele mai frumoase plaje urbane din Europa. Această plajă are o formă distinctivă de scoică (de unde provine și numele „La Concha‟), și este înconjurată de dealuri verzi și clădiri elegante, ceea ce contribuie la farmecul său unic. Plaja este cunoscută pentru nisipul său fin, apele calme și priveliștea minunată asupra Golfului La Concha și a insulei Santa Clara, situată chiar în mijlocul golfului. De asemenea, este o destinație populară pentru înot, plimbări pe promenadă și sporturi nautice.

Ka'anapali Beach din Lahaina, Hawaii

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Una dintre cele mai frumoase plaje din Hawaii, ba chiar din lume, se află pe insula Maui. Această plajă lungă și largă este renumită pentru nisipul său auriu, apele limpezi și peisajele care includ panorame impresionante către insulele Lanai și Molokai. Pe lângă snorkeling, scufundări și surf, o atracție faimoasă a plajei este ceremonia zilnică de sărituri de pe stâncile de la Pu’u Keka’a, un loc sacru pentru nativii hawaieni.

Praia da Falésia din Olhos de Agua, Portugalia

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Situată în regiunea Algarve, această plajă se remarcă prin falezele sale impresionante din gresie roșiatică, care se întind pe kilometri întregi. Contrastul dintre falezele roșii, nisipul fin și apele turcoaz creează un peisaj spectaculos, ideal pentru relaxare, înot și plimbări lungi pe plajă. De asemenea, plaja este apreciată pentru atmosfera sa liniștită și pentru faptul că nu este la fel de aglomerată ca alte plaje din Algarve.

@Shutterstock

Editor: Raluca Toma

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