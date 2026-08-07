Horoscop săptămâna 7-13 august. Trei zodii fac alegeri importante și își schimbă destinul

Lorina, astrologul Click!, ne aduce horoscopul pentru perioada 7-13 august 2026. Trei nativi trec printr-un moment important. Vezi care sunt cele mai norocoase zodii.

Berbec

Primele 3 zile, vor avea succes nativii ale căror activități sunt legate de artă, de societate și generare de idei. Ei vor simți o simpatie sinceră și un sprijin puternic din partea colegilor, șefilor, partenerilor sau oamenilor care au aceleași idei. Poate că vor fi ceva întârzieri în cazurile prioritare, dar ele se vor datora mai curând incompetenței altora.

În a doua jumătate a săptămânii, perioada va fi strâns legată de circumstanțe misterioase, iluzii și fantezii, stări interne neobișnuite.Iar asta se poate solda pentru unii cu intrigi, secrete amoroase, întâlniri semnificative. Mai există posibilitatea unor întâlniri bruște cu oameni din trecut, iar în acest caz, doar voi o să decideți dacă merită să încercați să intrați de două ori în același râu.

Medical, ajutați-vă sistemul imunitar să reziste virușilor din jur! Dacă starea de rău se instalează totuși, nu ignorați o vizită la medic. Chiar și o răceală ușoară poate duce la complicații.

Taur

Ar fi bine să acordați atenție relațiilor cu prietenii și socializării, pentru că perioada vine cu multe cunoștințe și întâlniri, dar în același timp poate exista o nevoie urgentă de reorganizare a relațiilor existente. Această tendință va afecta nu numai viața personală, ci și spațiul exterior.

Începutul săptămânii este potrivit pentru extinderea unei afaceri sau pentru a lucra la creșterea carierei. O să aveți ocazia să demonstrați potențialul în fața conducerii, iar aceasta va aprecia contribuția la cauza comună. Din punct de vedere financiar, cel mai probabil va exista suficientă stabilitate încât să vă permită mici plăceri. Este mai bine să vă abțineți de la achiziții mari, deoarece banii pot fi necesari în viitorul apropiat.

A doua parte a perioadei, rămâneți vigilenți pentru a evita rănirile, accidentele și alte situații periculoase. Acest avertisment este valabil mai ales pentru șoferii și operatorii de utilaje, de a căror atenție depinde sănătatea și viața celorlalți. Tot atunci, vă puteți confrunta cu rivalitatea oamenilor, cu ostilitate ascunsă și intrigi. Trebuie să fiți extrem de atenți în relația cu concurenții și rivalii, deoarece o mică slăbiciune sau neglijență vă poate afecta negativ cariera, afacerile și reputația.

Gemeni

Rutina și predictibilitatea în relația actuală pot deveni o sursă de senzații dureroase care vă vor împinge către noi cunoștințe,noi aventuri și divertisment. Între timp,în vechea conviețuire se poate instala punctul de plecare pentru o transformare serioasă a relației existente, eventual un stadiu de criză.

Mulți își vor exprima în perioada următoare adevăratele sentimente și dorințe mai activ. Tot ceea ce a stat ascuns poate ieși la suprafață. Este posibil ca unele activități și hobby-uri preferate să fie brusc de interes pentru publicul larg, inclusiv pentru sponsori. În acest caz, un simplu hobby se poate dezvolta într-o afacere profesională, devenind fundamentul unei cariere înfloritoare. Unii pot alege să facă lucrări de caritate și voluntariat, alegând în cele din urmă această direcție ca munca a vieții lor.

Trebuie să fiți mai atenți la completarea documentelor. Există un risc mare de erori care sunt importante pentru rezultatul final. Situația financiară va fi stabilă, dar nu trebuie să vă așteptați la fluxuri minune.

Rac

Lipsa banilor bineînțeles că este un lucru neplăcut, dar asta nu înseamnă că banii alcătuiesc sensul vieții. Iar dacă veți recunoaște acest lucru, atunci săptămâna poate trece fără stres și fără probleme. Aceia care nu se simt mulțumiți cu viața lor,nu au decât să facă schimbări în familie, la locul de muncă ,în rutina de zi cu zi.

Puteți fi obligați la a vă apăra persistent pozițiile în fața unui grup de oameni asemănători sau a intereselor lor în fața prietenilor. Eforturile de a implementa un proiect serios pot fi zadarnice. Mai bine să nu participați la evenimente colective mari, la acțiuni și să nu încercați să rezolvați relația cu prietenii. Atenție la comunicare, la ce cuvinte folosiți, căci mai aveți de învățat!

Leu

Vă așteaptă o săptămână destul de reușită și stabilă, căci puteți pune lucruri, gânduri sau relații cu alții în ordine, iar în această privință, perioada este cea mai potrivită. Dovediți profesionalism atunci când vi se cere asta, iar ideile de altădată pot deveni relevante și numai bune de pus în practică. Unii pot consolida pozițiile la locul de muncă, alții în sfera publică ori pot urca pe scara carierei, mai ales că ajutorul altora se poate dovedi semnificativ. Aceasta este o perioadă bună pentru încheierea acordurilor, desfășurarea tranzacțiilor, pentru cooperare, căutare de parteneri și sponsori, pentru realizarea reformei, atât la locul de muncă, cât și în relațiile de familie și personale, iar multe dintre acțiuni vor funcționa în viitor.

Totuși, nu totul va decurge fără probleme în relațiile personale, iar multe dintre ele pot întâmpina nemulțumiri, reproșuri, pot stârni complexe din trecut și nesiguranță. În această situație, este mai bine să acordați atenție mai curând relațiilor externe decât celor personale.

Fecioara

Apar cheltuieli neprevăzute. Pot fi legate de cămin sau de starea de sănătate a unuia din părinți, oricum aveți de umblat la contul de economii sau la banii comuni din casă. De aici pot apărea discuții, va fi nevoie să munciți mai mult pentru a acoperi sumele care vă sunt necesare. Comunicarea vă ajută într-o mică măsură, nu prea aveți chef sau timp de dat explicații și vă bazați doar pe reputație referitor la corectitudine și la cum ați gestionat banii până acum.

La locul de muncă, lucrurile se precipită și e nevoie să faceți modificări de ultim moment sau să adaptați rapoarte, prezentări la noi cerințe și persoane. E important să nu vă dați voie să ajungeți la extenuare, să acordați atenție alimentației și să nu uitați că sunteți o singură persoană care nu le poate face pe toate simultan.

Planul financiar devine o sursă de stres mental, vă dă peste cap și unele din obiectivele pe termen scurt. Vi se cere o foarte bună organizare a timpului, să folosiți agende, planificatoare. Oboseala vă poate face să uitați anumite întâlniri deja programate, iar imaginea să aibă de suferit.

Balanța

Nu vă așteaptă o săptămână prea liniștită. Din contră, una agitată. Nu trebuie să forțați nimic, lăsați lucrurile să decurgă în ritmul lor, iar acolo unde se blochează, aveți răbdare. Modificările pot interveni în sfera profesională în mod special, iar voi aveți tendința să înotați împotriva curentului, ceea ce nu este o bună atitudine. Ar trebui să vă gândiți mai bine decât să faceți sau să spuneți lucruri pe care să le regretați.

Nu începeți afaceri și nu luați decizii sub influența unei dispoziții schimbătoare! Nu vă încăpățânați să ripostați la deciziile șefilor voștri, ci acceptați-le așa cum vin ele. Aceleași atenționări vi le fac și referitor la relația cu părinții voștri.

E cazul să învățați ce e calmul în dialog, întâi să vă informați și apoi să dați replica, să ascultați și opiniile altora, fără să insistați să vi le impuneți pe ale voastre. Iar referitor la bani, să îi gestionați responsabil.

Scorpion

Deși e o perioadă dinamică, asta nu înseamnă că vă merg toate din plin. Prima parte a săptămânii se poate dovedi a fi destul de dificilă. Veți traversa neînțelegeri și neîncredere, în special dacă sunteți născuți în al doilea decan de zodie. Deși porniți cu optimism proiecte, așteptați-vă ca lucrurile să se blocheze față de cum le-ați planificat! O să fie nevoie de investiții suplimentare de forțe sau mijloace materiale de care va fi greu să dispuneți la un simplu pocnit din degete. Prin urmare, stagnarea poate apărea în carieră și afaceri. Nu mai spun că unele vise pot rămâne doar la stadiul de vise, trebuind să le abandonați și să vă axați pe lucruri mai de rutină, cu multă muncă și profit mic.

Dacă vă confruntați cu probleme financiare, nu este indicat să luați împrumuturi ori să participați la proiecte dubioase și să vă bazați și pe fonduri publice. Este posibil să întâmpinați probleme din cauza impozitelor neplătite, a facturilor restante.

Săgetător

Sectorul afectiv este activat, aducându-vă multă inspirație în descoperirea noilor relații sau în aprinderea focului în parteneriate deja formate. Și cei care aveți copii, o să vă mândriți cu ei și cu talentele lor.

Însă va fi nevoie de mai multă seriozitate și responsabilitate pentru realizarea planurilor și consolidarea bazei materiale. Va fi foarte important să mențineți o relație lungă și care s-a dovedit de încredere, să nu încercați să forțați și să accelerați punerea în aplicare a planurilor.

Munca în acest moment va necesita mult efort și nu va da rezultatele așteptate, iar energia vitală va fi într-o stare de declin. Succesul va depinde de capacitatea voastră de a acționa sistematic și consecvent, având nevoie să vă concentrați pe creativitate, pe intuiție care vă va ajuta să navigați corect printre situații.

Multe circumstanțe din aceste zile se vor dezvolta în cel mai bun mod. Cele mai bune rezultate vor fi obținute pe fundalul propriei profesii și calificări. În caz contrar, riscați să intrați în necazuri, iar rezultatul acțiunilor voastre nu se vor ridica la nivelul așteptărilor.

Capricorn

Veți putea găsi o nouă aplicație a talentelor și abilităților, opiniile se pot schimba, veți face multe cu scopul de a evita orice rutină. Financiar,prieteni puternici vor ajuta la rezolvarea problemelor și la consolidarea bazei materiale. Zona profesională va avea parte de atenția cuvenită, căci ambițiile vă vor pune la treabă. Iar ca să nu apară conflicte, va trebui să aveți simțul realității și să vă păstrați stabilitatea psiho-emoțională. Altfel, riscați să aveți pierderi.

În relațiile personale și sentimentale, ar trebui să petreceți mai mult timp înconjurați de oamenii apropiați. Timpul liber promite să treacă de neuitat, mai ales dacă îl planificați ținând cont de interesele fiecăruia. Cu persoana de sex opus apropiată, bine ar fi dacă v-ați lua inima în dinți și ați lămuri chestii care vă frământă. Partenerul poate trece printr-o situație complexă care să-l dezechilibreze psihic și emoțional. Are nevoie de suport.

Vărsător

Foarte preocupați veți fi de mediul de acasă,de domiciliu sau de relația cu mama. Puteți decide să faceți curățenie în casă și să aruncați materialele și lucrurile pe care nu le mai folosiți. O legătură cu părinții poate fi simțită, aducând sentimente și emoții la suprafață. Dragostea voastră vizavi de mediul de acasă devine evidentă, pentru că acolo o să vă simțiți cel mai bine, bucurându-vă de mâncare bună și dialog în jurul mesei de bucătărie.

Dragostea la prima vedere ar putea să bată la ușă, depinzând de voi dacă îi deschideți sau nu. Nu fiți timizi sau prea mult pe gânduri, pentru ca s-ar putea să pierdeți ocazia și să regretați. Chiar dacă ați hotărât cu ceva timp în urmă să închideți ușile inimii, vine acum șansa de a vă schimba ideile, fără avertisment! Însă dacă trăiți într-o relație, mai bine ați încerca să rămâneți credincioși partenerului de cuplu,p entru a nu se isca probleme mai târziu.

Pești

Opriți-vă și admirați natura, cât încă mai aveți vacanță! Ocupați-vă să organizați evenimente cu familia sau cu prietenii cu care aveți o relație îndelungată. Ați tot fost într-un fel de cursă permanentă, alergați de la un obiectiv la altul, iar acum trebuie să vă reîntoarceți la rădăcini, să vă luați pauze mai des, chiar și între două deplasări. Nu de alta, dar călătoriile rămân în continuare numeroase. Aveți timp să observați un copac sau modul aparte cum sunt îmbrăcați cei pe lângă care treceți.

Apelați la aromaterapie pentru a retrăi amintiri care v-au rămas în memorie și fiți prezent. Starea interioară e posibil să fie una tensionată, să trăiți o contradicție între ce vreți să faceți și ce aveți concret de făcut sau ce puteți înfăptui acum cu mijloacele disponibile. Pot apărea fustrări, se deschid răni mai vechi, dar aveți oportunitatea să le închideți.