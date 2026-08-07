Tragedie în Italia. Un bărbat din Republica Moldova a fost lăsat să moară pe șantier de 6 muncitori români

Un moldovean în vârstă de 35 de ani a decedat în urma unui atac de cord, provocat parțial de temperaturile ridicate înregistrate pe 4 august la Padova, Italia. Parchetul a pus deja sub acuzare șase cetățeni români pentru neacordarea de ajutor în circumstanțe agravante, care a dus la deces.

Cum s-a produs incidentul

Bărbatul din Republica Moldova ajunsese cu o zi înainte în Italia pentru muncă, iar în momentul în care i s-a făcut rău se afla pe șantierul din Padova, pe care lucra la negru, potrivit Corriere Della Serra.

Angajatorul și angajații săi au așteptat mai mult de două ore înainte de a-i acorda ajutor muncitorului, ceea ce ar fi putut duce la decesul acestuia, din cauza faptului că nu au sunat imediat la 118.

Parchetul a pus deja sub acuzare șase suspecți români pentru neacordarea de ajutor în circumstanțe agravante, care a dus la deces. Acuzarea se bazează în prezent pe mărturiile culese de către agenții în uniformă de la șantier, la câteva ore după decesul muncitorului.

Conform relatărilor, persoana care a petrecut ultimele clipe din viață alături de bărbatul din Moldova nu a solicitat ajutor atunci când și-a dat seama că tâmplarul era grav rănit. Autoritățile spun că muncitorii nu au făcut acest lucru din teama de a avea probleme cu legea, mai ales că victima nu avea încă un contract de muncă valabil.

Intervenția autorităților

Era ora 14:00, pe 4 august, când bărbatul în vârstă de 35 de ani a început să se simtă rău în timp ce lucra pe un șantier din Padova. A fost ajutat în cele din urmă de colegii săi care, la indicațiile proprietarului firmei de construcții, l-au dus la domiciliul său, situat la câțiva kilometri de orașul Santo.

Acolo au început încercările de resuscitare, dar situația s-a agravat, bărbatul de 35 de ani pierzându-și cunoștința. Având în vedere situația extrem de critică, antreprenorul a sunat-o pe mătușa sa și pe un văr, care, odată ajunși la casa bărbatului român, l-au urcat în mașină și l-au dus la spitalul din Padova.

Pe parcursul călătoriei, însă, cele două femei și-au dat seama că bărbatul de 35 de ani nu mai dădea semne de viață și, cuprinse de panică, au oprit în parcarea unui supermarket din Saonara, în zona Padovei, și au sunat în cele din urmă la 118. Carabinieri și paramedicii de la Suem au sosit imediat la fața locului, încercând să-l resusciteze pe bărbat timp de peste un sfert de oră, dar nu au reușit să-l salveze.

Martorii au relatat că, atunci când cele două femei și-au parcat mașina și au cerut ajutor, bărbatul de 35 de ani părea mort. Carabinieri au început imediat ancheta, iar chiar și verificările inițiale au scos la iveală prea multe anomalii. Parchetul a deschis astfel o anchetă care ar putea aduce noi piste sau suspecți de cercetat.