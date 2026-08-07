Cum îți organizezi bagajul ca să nu plătești extra la avion? Obiectul care nu trebuie să-ți lipsească la drum

Taxele pentru bagaje impuse de companiile aeriene pot transforma, de multe ori, o călătorie aparent ieftină într-una destul de costisitoare. Din fericire, există totuși numeroase trucuri inteligente de care vă puteți folosi ca să evitați aceste costuri suplimentare.

Stilista din Republica Moldova, care este și un cunoscut influencer travel fashion, Rusanda Cebotari a dezvăluit, într-un interviu video oferit în exclusivitate pentru Click!, câteva dintre aceste trucuri cât se poate de utile.

Iată cum trebuie să îți organizezi bagajul ca să nu ai surpriza neplăcută să plătești extra la avion:

Regula principală atunci când îți faci bagajul e aceea să avem mai multă îmbrăcăminte pentru partea de sus, adică puneți în valiză cât mai multe topuri. Apoi, luăm vreo trei perechi de pantaloni și fuste pentru partea de jos, dar dublăm numărul topurilor, cât mai multe. Astfel putem adapta ținuta și pentru zi (când e mai cald) și pentru seară (când e mai răcoare), și pentru diferite ocazii.

Dacă e să menționez un lucru pe care trebuie să-l avem neapărat în bagaje acelea sunt accesoriile! Acelea sunt importante, nu hainele propriu-zise.

Vă dau un exemplu, aveți o pereche de pantaloni negri ca să-i puteți transforma într-o ținută cocktail sau pentru o ieșire de seară puneți o pereche de cercei auriți și ținuta se transformă imediat. Accesoriile sunt de multe ori trecute cu vederea.

Pentru cinci zile de vacanță, trebuie să vă luați 2-3 perechi de pantaloni, 4-6 topuri, tricouri, aș adăuga neapărat și o cămașă sau un cardigan pe care-l putem îmbrăca deasupra topului.

Obiectul care n-ar trebui să ne lipsească din bagaj sunt accesoriile mici, dar cu putere de stilizare foarte mare și luăm și o geantă mică pentru ieșirile noastre la cafea sau la restaurant într-o geantă mai mare, pe care o luăm cu noi în avion. Pe avion, luăm geanta mare în care încape încă o geantă mică.

Lenjeria intimă, ciorapi, șosete, rămân la discreția fiecăruia în funcția de câte zile stăm.

Cum e ideal să ne îmbrăcăm pe avion?

În primul rând, alegeți ceva comod, nu neapărat trening. Aș evita totuși blugii , aș alege o pereche de colanți, iar deasupra o geacă voluminoasă care nu-mi încape în bagaj. Vă recomand și ciorapii compresivi, pentru cei care aveți probleme cu circulația și ca şi încălțăminte adecvată de preferință adidași, teneși, balerini, în nici un caz nu purtați pantofi cu toc.