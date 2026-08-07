Ce spun călătorii despre noul tren PESA. De ce sunt dezamăgiți: „Groaznic, execrabil, să se desființeze”

Un tren mult așteptat a dezamăgit încă de la prima cursă. Garnitura electrică PESA, fabricată în Polonia, a plecat din București spre Brașov și a ajuns cu o întârziere de o oră, iar pasagerii au călătorit fără aer condiționat.

Nemulțumirile pasagerilor

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a prezentat însă introducerea trenului în circulație drept „un lucru bun și un alt pas înainte”. Într-un mesaj publicat joi seară pe Facebook, acesta a transmis că „astăzi am reușit să mai facem un lucru bun și un alt pas înainte”.

Cu toate acestea, călătorii au reclamat că în interior era „ca în cuptor”, deoarece aerul condiționat nu a funcționat pe parcursul călătoriei București-Brașov, potrivit Digi24.

Trenul care a parcurs ruta București–Brașov este unul dintre cele cinci trenuri PESA intrate recent în posesia CFR Călători. La prima cursă, garnitura a acumulat aproape o oră întârziere până la sosirea în Brașov. Pasagerii au avut mai multe nemulțumiri:

„Groaznic, execrabil, să se desființeze acest tip de tren”

„- Care au fost nemulțumirile? - Întârzieri, căldură... din stație în stație reparat la el... pentru ce ne ia banii?”

„- Tren nou acesta, e prima folosire... - Este, dar cu ce întârziere și câte complicații, că nici nu l-au anunțat... *

- Sperăm să fie așa de curat și pe viitor, că știm cu toții cum sunt garniturile de tren în ziua de azi”.

Noile trenuri PESA, abandonate la Obor

Primul tren PESA a fost introdus joi după-amiază în circulație cu pasageri de către CFR Călători, pe ruta București Nord–Brașov. Garnitura, una dintre cele cinci rame electrice preluate recent de operatorul feroviar de stat, oferă facilități moderne – aer condiționat, prize de 220 V și USB, toalete de ultimă generație – însă circulă fără asigurare în caz de accidente, situație comparată de specialiști cu plecarea la drum cu o mașină fără RCA sau CASCO, potrivit Clubul Feroviar.

Cele 21 de trenuri au fost găsite la Gara București Obor, acestea fiind atunci nefolosite. Explicațiile privind această situație țin, potrivit API, de lipsa infrastructurii de mentenanță necesare exploatării trenurilor.

Contractul prevedea existența unor facilități dedicate întreținerii, însă acestea nu au fost finalizate sau operaționalizate la timp. În absența lor, punerea în circulație a fost blocată procedural.

Radu Miruță, Ministrul Interimar al Transportului, a făcut declarații despre acest subiect.

„Am găsit când am ajuns la Ministerul Transporturilor trenuri noi care stăteau în gară la Obor. Recepționate de statul român, dar mi se spunea că nu pot fi puse în circulație. Am luat-o metodic. Am căutat soluții, i-am oprit banii firmei care nu își făcuse treaba, i-am pus pe responsabili la aceeași masă și, cu sprijinul colegilor, am reușit”, a specificat Radu Miruță.

CFR Călători a modificat în ultimul moment programul trenului, trimițându-l pe ruta București–Brașov, deși inițial era planificat să plece dimineața spre Constanța. Pasagerii care așteptau în Gara de Nord un tren regio au fost surprinși să vadă la peron o garnitură nouă, ultramodernă, în locul vagoanelor etajate tractate de o locomotivă electrică. Instalația de climatizare a funcționat impecabil, iar călătorii au avut la dispoziție prize pentru încărcarea telefoanelor și altor dispozitive.

Pentru cei care folosesc trenul doar până la Scroviștea, este recomandată achiziționarea biletelor metropolitane, care costă 7 lei, față de 11,5 lei dacă sunt cumpărate din aplicația CFR Călători sau de la casele de bilete. Biletele pot fi achiziționate selectând zona metropolitană București, ruta dorită și ora de valabilitate, cu plată direct cu cardul. Sunt disponibile și abonamente de 24 de ore (24,5 lei) sau abonamente pe 3 ore, 3, 7, 15 sau 30 de zile.

În ceea ce privește trenurile PESA interregionale, secretarul de stat Horațiu Cosma a precizat miercuri că primele cinci rame predate către CFR Călători vor circula pe rutele București Nord – Brașov și București Nord – Obor – Fetești – Constanța.