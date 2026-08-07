Diagnosticul grav primit de un copil la numai trei săptămâni. A petrecut cinci ani în spital și abia acum a fost externat

Gary și Sarah Chatham au crezut că urmează să înceapă cel mai frumos capitol din viața lor atunci când fiul lor, Theo, s-a născut. Însă, lucrurile au luat rapid o întorsătură dramatică. Theo a fost diagnosticat cu o boală teribilă și a fost nevoie de ani de zile până să poată ieși din spital.

Theo are acum 5 ani, iar la numai trei săptămâni, fiul cuplului din Scoția a fost diagnosticat cu o boală teribilă. Copilul suferea de enterocolită necrozantă (NEC), o afecțiune de natură gastrointestinală și considerată a fi foarte gravă, potrivit informațiilor de la People.

Copilul a petrecut primii cinci ani din viață în spitale, având nevoie de îngrijiri medicale intense. Theo se confrunta cu probleme precum leziuni cerebrale, epilepsie și deficiență vizuală cerebrală.

A petrecut primii cinci ani din viață la spital

În această vară, pe data de 23 iunie, Theo a fost, în sfârșit, externat din spital. De-a lungul ultimilor cinci ani, tânărul a trecut prin nu mai puțin de 200 de intervenții medicale, dintre care nu mai puțin de 48 au fost necesare pentru a-i salva viața.

„La cea de-a treia operație din viața lui, medicii ne-au spus că s-ar putea să fim nevoiți să semnăm pentru a renunța la viața lui”, a povestit Sarah Chatham, mama copilului. La acel moment, părinții lui Theo au refuzat și au făcut tot posibilul pentru a-l ajuta pe cel mic să supraviețuiască.

A primit un diagnostic foarte dur

Acum, Theo a fost externat pentru prima oară în viața lui. În trecut, el a mai părăsit spitalele vreme de o zi, dar trebuia să revină seara. Părinților lui Theo nu le-a venit să creadă atunci când li s-a spus că fiul lor poate să meargă, în sfârșit, acasă.

Enterocolita necrozantă, boala de care suferea copilul, apare atunci când peretele intestinului se inflamează și se deteriorează. În timp, se poate ajunge la necroză, această afecțiune fiind una foarte gravă.