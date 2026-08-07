Crime în lanț în Thailanda. Un copil de 14 ani a ucis cinci profesori, după ce și-ar fi omorât bunicii

O tragedie a zguduit Thailanda, după ce un elev de 14 ani a deschis focul într-o școală aflată la periferia nordică a orașului Bangkok. Potrivit autorităților, adolescentul a ucis cinci profesori și a rănit alte cel puțin 22 de persoane, înainte de a-și pune capăt zilelor. Anchetatorii au anunțat că, înainte de a merge la școală, băiatul și-ar fi ucis și bunicii, cei care îl creșteau.

Motivul gestului este, deocamdată, necunoscut. Cei care îl cunoșteau spun că elevul era liniștit, avea rezultate bune la învățătură și era pasionat de jocurile video. Autoritățile au precizat că adolescentul a folosit un pistol de 9 mm care îi aparținea bunicului său și avea asupra sa cel puțin 34 de cartușe. Atacul ar fi durat aproximativ o oră, iar țintele principale au fost profesorii.

În cele din urmă, băiatul și-ar fi luat viața folosind aceeași armă. În urma atacului, cel puțin 22 de persoane au fost rănite, iar două dintre victime sunt în stare critică.

Martorii au trăit clipe de coșmar

O elevă de clasa a VIII-a a povestit momentele dramatice prin care a trecut în timpul atacului: „Stăteam în fața profesoarei când a fost împușcată. Vorbea cu mine când (atacatorul) a apărut și a tras în ea”, a spus ea pentru publicația BBC.

Fata a povestit că a reușit să scape fugind din școală: „Nu am văzut nimic altceva decât un [nor] de praf. Mergea dintr-o sală în alta. Biroul meu era foarte aproape de profesoară. A trebuit să sar gardul școlii ca să scap, împreună cu alți colegi”.

Mama adolescentei a declarat că fiica ei a sunat-o imediat după ce a reușit să iasă din clădire și i-a spus printre lacrimi: „Am crezut că nu o să te mai văd niciodată”.

Și apropiații victimelor sunt în stare de șoc. Partenerul uneia dintre profesoarele ucise a declarat: „Așa ceva nu ar fi trebuit să se întâmple”.

Problema armelor de foc revine în atenție

Atacul readuce în prim-plan problema accesului la arme de foc în Thailanda. Deși legislația este considerată destul de strictă, țara are una dintre cele mai ridicate rate de posesie a armelor în rândul civililor din Asia de Sud-Est, iar armele pot fi obținute atât pe căi legale, cât și ilegale.

Tragedia s-a petrecut la Debsirin Nonthaburi School, una dintre cele mai cunoscute școli din zona urbană aflată la nord de Bangkok, iar impactul asupra comunității este unul puternic.

Al doilea atac într-o școală, anul acesta

Nu este primul incident de acest fel din Thailanda. În februarie 2026, un tânăr de 18 ani a împușcat mortal un director de școală și o elevă în timpul unei luări de ostatici într-o unitate de învățământ din sudul țării.

Un alt atac de amploare a avut loc în 2022, în provincia Nong Bua Lamphu, unde un bărbat de 34 de ani a ucis 37 de persoane, majoritatea copii de grădiniță. Aceste tragedii au alimentat din nou apelurile pentru înăsprirea reglementărilor privind deținerea armelor de foc în Thailanda.