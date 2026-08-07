S-a aflat cine este bărbatul care a scris „Anna” pe o stâncă de pe Transfăgărășan. Anunțul polițiștilor

Un turist s-a transformat în protagonistul unui moment incredibil, după ce a fost surprins în timp ce folosea un spray de graffiti pentru a scrie o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan. Autoritățile au reușit să-l identifice pe bărbat, după mai multe cercetări.

Anunțul

IPJ Argeș a declarat într-un comunicat de presă că identitatea bărbatului care a lăsat un mesaj pe o stâncă de pe Transfăgărășan a fost descoperită, în urma mai multor cercetări. Este vorba de un cetățean din București, în vârstă de 55 de ani, care riscă o amendă cuprinsă între 3.000 și 6.000 lei, conform digi24.

„În continuarea verificărilor efectuate în cazul sesizat la data de 5 august 2026, privind intervenţia unui bărbat asupra unor formaţiuni stâncoase din zona Transfăgărăşan, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş au identificat persoana bănuită de comiterea faptei”, informează IPJ Argeş.

Gestul de iubire l-a costat

Incidentul s-a produs sub privirile altor turiști, iar imaginile au fost publicate în cele din urmă în mediul online chiar de către salvatorii montani. Bărbatul poate fi văzut în timp ce folosește un spray de graffiti pentru a scrie un mesaj de dragoste pe stânca muntelui.

Atunci când bărbatului i s-a atras atenția în mod calm asupra faptului că gestul lui nu era unul potrivit, turistul a oferit un răspuns sfidător.

„Pe Transfăgărășan, chiar lângă baza Salvamont Argeș de la Cota 2000, un turist a fost surprins în timp ce desena pe o stâncă. Un alt om, aflat în trecere, i-a atras atenția cu calm că nu e deloc în regulă ce face — că natura trebuie protejată și că un asemenea gest nu își are locul aici.

Răspunsul? Vizibil deranjat că i s-a spus ceva, a ridicat din umeri: „Este o stâncă.” Și și-a continuat „opera”, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, au transmis salvatorii montani.

Imaginile, publicate de reprezentanții Salvamont, au generat numeroase reacții pe rețelele de socializare, unde mulți internauți au cerut ca autorul să fie identificat și sancționat.

Pe lângă sancțiunea financiară, acesta poate fi obligat să îndepărteze inscripția și să suporte costurile pentru repararea pagubelor produse. Totodată, bunurile folosite la comiterea faptei, precum spray-urile sau vopselele, pot fi confiscate.

În funcție de concluziile anchetei, fapta poate atrage și răspundere penală pentru infracțiunea de distrugere, pedeapsa prevăzută de lege fiind închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amendă penală.

Dacă sunt afectate bunuri din patrimoniul cultural, sancțiunile pot ajunge la 1 până la 5 ani de închisoare, iar persoana vinovată este obligată să acopere integral prejudiciul produs.

Salvamont Argeș Cota 2000, cel mai înalt tip din țară

Refugiul Salvamont Cota 2000 este amplasat pe traseul celebrului drum montan Transfăgărășan, într-o curbă aflată înaintea intrării în tunelul Bâlea–Capra, la aproximativ trei kilometri de lacul Bâlea, potrivit Transfăgărășan Travel.

Construcția se remarcă prin poziționarea pe serpentine, amplasarea într-o curbă foarte îngustă, culoarea roșie specifică punctelor de prim ajutor, arhitectura distinctă și compartimentarea practică. Accesul este facil, refugiul fiind situat la baza DN 7 (km 115), în mijlocul unor trasee montane frecventate din zona Bâlea–Capra, iar peisajele din jur sunt spectaculoase în orice anotimp.

Construcția se remarcă prin poziționarea pe serpentine, amplasarea într-o curbă foarte îngustă, culoarea roșie specifică punctelor de prim ajutor, arhitectura distinctă și compartimentarea practică. Accesul este facil, refugiul fiind situat la baza DN 7 (km 115), în mijlocul unor trasee montane frecventate din zona Bâlea–Capra, iar peisajele din jur sunt spectaculoase în orice anotimp.

Refugiul este destinat salvamontiștilor și turiștilor care au nevoie de sprijin în caz de accident, vreme nefavorabilă sau alte situații de urgență. Nu funcționează ca unitate turistică de cazare. La parter se află bucătăria și camera de prim ajutor, etajele unu și doi includ câte șase camere, iar la etajul trei este amenajat dispeceratul bazei de salvare. Unitatea dispune și de SUV-uri și ATV-uri utilizate de Jandarmeria Montană pentru intervenții.

Construcția a început în 2003, iar inaugurarea a avut loc în 2007, prin Consiliul Județean Argeș și Serviciul Public Salvamont Argeș. Modernizările au continuat, iar în 2011 Asociația pentru Ecologie și Turism Montan Ecoextrem a instalat panouri fotovoltaice, o soluție eficientă pentru producerea energiei electrice.

Astăzi, Refugiul Salvamont Cota 2000 este considerat unul dintre cele mai moderne din țară și face parte din infrastructura zonei turistice a Munților Făgăraș, cunoscută pentru traseele sale montane.