Pisica în vârstă de 31 de ani care se simte mai bine ca oricând. Care este secretul din spatele longevității ei

În general, pisicile au o speranță de viață cuprinsă între 12 și 17 ani. Însă, această felină continuă să se bucure de o longevitate incredibilă. Stăpânii ei Millie vorbesc despre modul în care își ajută pisica să-și mențină sănătatea indiferent de vârstă.

În ciuda faptului că pisicile au o speranță de viață medie cuprinsă între 12 și 17 ani, Millie a reușit să ajungă deja la 31 de ani. Leslie Greenhough, stăpânul felinei, a spus că este foarte mândru de Millie. Soția lui Leslie, Paula, a adus acasă pisica tocmai în 1995, când Millie nu avea decât trei luni. De atunci, ea a rămas alături de aceiași stăpâni.

Iar, potrivit proprietarilor felinei, secretul din spatele longevității lui Millie este faptul că ea nu a băut decât apă minerală naturală, de-a lungul vieții.

„Are o dietă zilnică alcătuită din somon, creveți, carne de pui și ton”, a mai povestit proprietarul lui Millie, potrivit informațiilor de la marthastewart.com.

Millie a împlinit 31 de ani

Dieta și stilul de viață al felinei o ajută să-și mențină o stare bună de sănătate chiar și la vârste atât de înaintate. În ani omenești, Millie ar avea undeva în jur de 146 de ani.

„Millie are în jur de 146 de ani, dacă îi calculăm vârsta în ani omenești. Cred că asta spune totul, de fapt. Imaginați-vă să aveți 146 de ani, eu nu pot. A devenit mai precaută; este foarte timidă. Cred că acest lucru a ajutat-o să trăiască mai mult”, a mai spus proprietarul felinei.

Deține felina din anul 1995

Acum, Leslie încearcă să găsească dovezi scrise privind vârsta lui Millie. Din păcate, singura persoană care putea face rost ușor de astfel de acte a fost soția bărbatului, Paula. Însă, femeia a murit acum cinci ani, iar acum este mult mai greu de dovedit faptul că Millie este cea mai bătrână pisică din lume.

„Singura persoană care poate face asta este regretata mea soție, care, din păcate, a murit în urmă cu cinci ani. Cea mai mare dorință a mea este să o înscriu pe Millie în Cartea Recordurilor”, a mai spus Leslie.

În general, pisicile care își petrec viața în casă pot trăi între 12 și 18 ani. Însă, cele care se expun riscurilor de pe stradă au o speranță de viață mai mică, de numai 2-5 ani.