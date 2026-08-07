Alertă în Padiș! Salvamontiștii avertizează asupra numărului mare de cuiburi de viespi

Turiștii care aleg să petreacă timp în zona Padiș, din județul Bihor, sunt avertizați să fie foarte atenți după ce pe mai multe trasee au fost observate cuiburi de viespi. Salvamontiștii spun că, în ultimele zile, au intervenit în mai multe cazuri în care persoane aflate pe trasee au fost înțepate de insecte, iar într-unul dintre incidente un copil a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.

Reprezentanții Serviciului Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor atrag atenția că temperaturile ridicate din această perioadă au favorizat prezența unui număr mare de viespi în zona montană și le recomandă turiștilor să manifeste prudență pe întreaga durată a drumețiilor.

Salvamont Bihor: „Au fost semnalate mai multe cuiburi pe traseele turistice”

Într-un mesaj transmis turiștilor, salvamontiștii avertizează că au fost identificate mai multe cuiburi de viespi în zona Padiș și îi sfătuiesc pe cei care ajung aici să fie atenți în special în locurile unde se aude un zumzet puternic.

„Pe perioada căldurilor excesive, vă atragem atenția în legătură cu viespile prezente în număr foarte mare pe traseele turistice. Au fost semnalate mai multe cuiburi pe traseele turistice din zona Padiș. Recomandăm atenție sporită pe trasee unde se aude zumzet puternic din zona unor rădăcini de copaci, copaci căzuți, găuri în pământ ce adăpostesc cuiburi de viespi”, au transmis reprezentanții Serviciului Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor.

Salvatorii montani recomandă turiștilor să evite apropierea de aceste zone și să își continue deplasarea cu prudență pentru a nu deranja insectele.

Atenție și la băuturile lăsate descoperite

Pe lângă avertismentul privind cuiburile de viespi, salvamontiștii atrag atenția și asupra unui alt risc întâlnit frecvent în această perioadă.

Potrivit acestora, insectele pot ajunge în recipientele cu băuturi lăsate deschise, existând riscul ca acestea să provoace înțepături în zona gurii sau a gâtului.

„Atenție la consumul de lichide din diferite recipiente lăsate deschise, au fost semnalate și cazuri de înțepături în zona gurii sau gâtului”, au mai transmis reprezentanții Salvamont Bihor citați de ProTV.

Recomandarea este ca sticlele, dozele sau paharele să fie verificate înainte de consum, mai ales în timpul pauzelor făcute pe traseele montane.

Un copil a făcut o reacție alergică severă

Salvamontiștii precizează că au intervenit în ultimele zile în mai multe situații în care turiștii au fost înțepați de viespi.

Cel mai grav caz a fost cel al unui copil care, în urma înțepăturilor, a dezvoltat o reacție alergică severă. A fost nevoie de intervenția rapidă a salvamontiștilor și a echipajului SMURD aflat în Padiș pentru acordarea îngrijirilor medicale.

În contextul numărului mare de viespi observate în zonă, reprezentanții Serviciului Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor le recomandă tuturor turiștilor să manifeste prudență pe traseele din Padiș, să evite locurile în care există indicii privind prezența cuiburilor și să solicite imediat ajutor în cazul în care apar reacții severe după o înțepătură.