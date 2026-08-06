 De ce își smulg unele persoane sprâncenele sau firele de păr din barbă? Tricotilomania este o afecțiune, nu doar un tic
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

De ce își smulg unele persoane sprâncenele sau firele de păr din barbă? Tricotilomania este o afecțiune, nu doar un tic

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Nevoia irezistibilă de a smulge fire de păr nu este un simplu tic nervos și nici un obicei pe care îl poți controla ușor. Tricotilomania este o tulburare psihică ce poate afecta atât copiii, cât și adulții, având un impact important asupra stimei de sine și a calității vieții.

image

Cunoscută și sub denumirea de tulburare de smulgere a părului, tricotilomania face parte din categoria tulburărilor obsesiv-compulsive și a comportamentelor repetitive centrate pe corp. Persoana simte un impuls puternic de a smulge fire de păr de pe scalp, sprâncene, gene sau din alte zone ale corpului și îi este foarte greu să îl controleze.

În multe cazuri, gestul apare automat, fără ca persoana să-și dea seama, în timp ce citește, lucrează, urmărește un film sau este copleșită de stres. Pentru unii, simptomele sunt ușoare și apar doar în perioade tensionate, însă pentru alții devin o problemă cronică ce necesită tratament de lungă durată.

Afecțiunea debutează frecvent în copilărie sau la începutul adolescenței, între 9 și 13 ani, însă poate apărea la orice vârstă.

De ce apare tricotilomania?

Nu există o singură cauză care explică apariția acestei tulburări. Specialiștii consideră că este rezultatul unei combinații de factori biologici, psihologici și de mediu.

Predispoziția genetică poate avea un rol important, mai ales dacă în familie există persoane diagnosticate cu tulburări obsesiv-compulsive, anxietate sau depresie. În același timp, modificările unor substanțe chimice din creier, precum serotonina și dopamina, pot influența controlul impulsurilor.

Pentru multe persoane, smulgerea părului devine o modalitate de a face față emoțiilor intense. Stresul, anxietatea, tristețea, plictiseala sau frustrările pot declanșa acest comportament, iar senzația de ușurare care apare imediat după îl transformă într-un cerc vicios. Ulterior, sunt frecvente sentimentele de vinovăție, rușine și regret.

Experiențele traumatice, lipsa sprijinului emoțional sau dificultățile de gestionare a emoțiilor pot contribui și ele la dezvoltarea tricotilomaniei.

Semnele care nu trebuie ignorate

Principalul simptom este smulgerea repetată a firelor de păr, însoțită de dificultatea de a opri acest comportament, chiar dacă persoana își dorește acest lucru.

Alte manifestări frecvente sunt:

  • apariția zonelor fără păr pe scalp, sprâncene sau gene;
  • senzația de tensiune înainte de smulgerea firelor și de ușurare imediat după;
  • încercări repetate, dar fără succes, de a controla impulsul;
  • ascunderea zonelor afectate cu machiaj, pălării sau coafuri speciale;
  • răsucirea, mestecarea sau mușcarea firelor de păr smulse;
  • asocierea cu alte comportamente repetitive, precum rosul unghiilor sau mușcatul buzelor.

În lipsa tratamentului, pot apărea leziuni ale pielii, infecții, căderea permanentă a părului și probleme emoționale importante.

Cum poate fi tratată

Deși este o tulburare dificilă, tricotilomania poate fi tratată cu succes atunci când este diagnosticată la timp.

Cea mai eficientă metodă este terapia cognitiv-comportamentală, care îi ajută pe pacienți să identifice situațiile care declanșează impulsul și să înlocuiască acest comportament cu reacții mai sănătoase. Una dintre tehnicile folosite este inversarea obiceiului, prin care persoana învață să recunoască momentul în care apare impulsul și să îl gestioneze diferit.

În anumite situații, medicul psihiatru poate recomanda tratament medicamentos, în special dacă tricotilomania este însoțită de anxietate sau depresie.

La fel de importante sunt grupurile de sprijin, consilierea psihologică și tehnicile de relaxare, precum respirația controlată, meditația sau mindfulness-ul, care contribuie la reducerea stresului.

@Freepik

Editor: Raluca Toma

Ghid de cumpărături

FotoJet (20) jpg
Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu cine s-a distrat fiecare Vedete românești
horoscop webp
Horoscop luni, 10 august 2026. Sar scântei în cuplu și la serviciu. Ce zodie riscă să piardă bani Horoscop
image
Un elicopter a aterizat fără permisiune în curtea unui centru de echitație pentru a prelua fiica unui afacerist. Pagubele produse adevarul.ro
image
Fost șef al Investigațiilor Criminale, dispărut de două zile! Poliția îl caută în Deva: „L-ați văzut?” Național

Parteneri

image
Tenismena română s-a căsătorit în mare secret. Cine este alesul inimii www.fanatik.ro
image
O echipă Observator a intrat în baza "vânătorilor" de drone. Cum arată misiunile piloţilor de F-16 observatornews.ro
image
Primele imagini cu tinerii care au atacat cu topoare și pietre o ambulanță. Au fost ridicați de mascați și reținuți www.antena3.ro
image
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia, Pakistan şi Arabia Saudită www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce nu mănâncă niciodată David Popovici, pentru a se menţine într-o formă fizică perfectă as.ro
image
Cum îți faci bagajul fără să plătești taxe suplimentare la avion. Trucurile folosite de călătorii experimentați playtech.ro
image
Marius Mitran, despre Odiseea Universității Craiova: „Noduri, semne și ratări” www.fanatik.ro
image
Marco Verratti, dezbrăcat de o dansatoare într-un club exclusivist din Mykonos. Campionul italian a cedat complet în fața ispitei! www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns okmagazine.ro
image
Cu metastază și 11 tumori în corp, Alina Pușcău vorbește, în lacrimi, despre ”cadoul” numit cancer okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
Minnie Driver foto Profimedia jpg
„Sunt în stare de șoc!” Actrița Minnie Driver a fost victima unui accident auto serios Pentru Femei
If people could take away the pain they caused you, they’d also take away the strength you gaine jpg
Cum a ajuns Mădălina Ghenea una dintre cele mai cunoscute românce din lume? Pentru Femei
full shot woman spending day alone beach jpg
Ce spun oamenii care au avut o copilărie grea? Aceste replici dezvăluie mai mult decât crezi Dezvoltare personală
Tort cu pepene galben Sursa foto shutterstock 1199497441 jpg
Tort cu pepene galben. Îți pune vara pe tavă Pentru Femei
masca de par cu banana jpg
Păr ars de soare? Trucuri simple și măști homemade care hidratează și întăresc podoaba capilară Îngrijire personală
Tarta rapida de vinete Sursa foto shutterstock 1741537424 jpg
Tartă rapidă cu vinete. Îți salvează seara! Pentru Femei
Meghan Markle, Martha Stewart foto Profimedia jpg
Meghan Markle, pusă la punct de „rivala” ei, Martha Stewart! Ce nu s-a putut abține să facă Ducesa de Sussex Pentru Femei
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Michelle Pfeiffer, la final de carieră? Actrița aruncă bomba la Hollywood: „Nu vreau să mai fac niciun film!” Pentru Femei
image
Selly și Smaranda, filmați într-un moment mai puțin obișnuit. Clipul cu ei a depășit 2 milioane de vizualizări pe TikTok VIDEO actualitate.net
image
VIDEO Un motociclist a oferit o adevărată lecție la Brașov. Ce a făcut un tânărul în mijlocul unei străzi inundate. Ploile au făcut ravagii în oraș actualitate.net