 Profesorii schimbă strategia! Cum vor fi prinși elevii care folosesc ChatGPT
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Profesorii schimbă strategia! Cum vor fi prinși elevii care folosesc ChatGPT

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Inteligența artificială a devenit un instrument folosit tot mai des de elevi pentru realizarea temelor, însă profesorii trag un semnal de alarmă. În Danemarca, autoritățile au decis să schimbe modul de evaluare, după ce au observat că mulți tineri apelează la ChatGPT în loc să își rezolve singuri sarcinile. Cadrele didactice spun că, în acest fel, elevii nu își mai exersează memoria, creativitatea și capacitatea de a aplica informațiile învățate.

Adio teme făcute de ChatGPT / foto: Pixabay
Adio teme făcute de ChatGPT / foto: Pixabay

Pentru că este din ce în ce mai greu să facă diferența între un text scris de un elev și unul generat de inteligența artificială, profesorii au venit cu o soluție. Elevii vor fi nevoiți să susțină oral anumite eseuri și teste importante, pentru a demonstra că stăpânesc materia.

În plus, calculatoarele vor fi monitorizate în timpul examenelor, iar tot mai multe teme vor fi realizate în clasă, sub supravegherea profesorilor. Noile măsuri îi vizează în special pe elevii cu vârste între 16 și 19 ani și vor intra în vigoare odată cu începerea noului an școlar, săptămâna viitoare.

Profesorii avertizează asupra efectelor inteligenței artificiale

Tot mai mulți profesori susțin că utilizarea excesivă a inteligenței artificiale schimbă radical modul în care elevii și studenții învață. Aceștia se tem că dependența de astfel de instrumente ar putea afecta dezvoltarea gândirii critice și a capacității de analiză.

În ultimii ani, criticile la adresa inteligenței artificiale s-au înmulțit în aproape toate domeniile. În ceea ce privește educația, unele studii preliminare indică faptul că folosirea excesivă a AI ar putea avea efecte negative asupra abilităților cognitive și asupra modului în care tinerii își formează propriile idei.

Profesorii spun că problema nu se rezumă doar la copiatul temelor. În opinia lor, riscurile sunt mult mai mari și ridică semne de întrebare cu privire la viitorul învățământului superior, într-o lume în care tehnologia și automatizarea au un rol tot mai important.

Cadrele didactice încearcă să găsească soluții pentru a-i determina pe elevi și studenți să se bazeze pe propriile cunoștințe și să nu lase inteligența artificială să gândească în locul lor. De asemenea, mulți avertizează că persoanele care nu își dezvoltă competențele și nu acumulează suficiente cunoștințe riscă să fie dezavantajate pe piața muncii.

Potrivit specialiștilor, printre profesiile cele mai expuse riscului de a fi înlocuite de inteligența artificială sau de procese de automatizare se numără cele din programare, IT, relații cu clienții, introducerea datelor și gestionarea documentelor. În schimb, meserii precum bucătar, salvamar sau spălător de vase sunt considerate, în prezent, mult mai puțin vulnerabile în fața dezvoltării AI.

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