Câți bani a investit Brigitte Pastramă în pasiunea ei: „Am cheltuit foarte mult”

Brigitte Pastramă își dezvoltă tot mai mult proiectele din domeniul modei. Vedeta și-a prezentat recent colecția la Roma, unde a reușit să impresioneze și să obțină un premiu important, devansând un designer din America.

După experiența din Italia, Brigitte are deja noi planuri. La sfârșitul lunii august, aceasta urmează să plece din nou în India, unde vrea să pună bazele unei afaceri în industria textilă.

Vedeta intenționează să colaboreze cu un partener din India pentru deschiderea unei fabrici de textile. De această dată, însă, Brigitte spune că va lua toate măsurile necesare pentru a evita problemele de sănătate cu care s-a confruntat în timpul călătoriei precedente.

Pe lângă proiectul din India, vedeta își dorește să deschidă și un showroom în România, unde să își prezinte și să își vândă creațiile.

Brigitte a investit deja sume importante în acest domeniu, însă spune că afacerea nu a ajuns încă în etapa în care să îi aducă profit.

„Am comenzi. Încă sunt la capitolul investiții. Încă nu câștig din modă… Am investit mult în modă, dar în clipa de față, veniturile mele provin din alte afaceri. Am o firmă de logistică și mai am afacerea cu evenimentele”, a spus vedeta pentru viva.ro.

Cât a cheltuit pentru a deveni designer

Pentru a se pregăti în domeniul modei, Brigitte Pastramă a urmat mai multe cursuri și școli de specializare. Investițiile au fost considerabile, iar unul dintre cursurile urmate de vedetă, cel dedicat realizării corsetelor, a costat 7.500 de dolari.

Un alt curs a ajuns la 20.000 de dolari. Chiar dacă sumele sunt importante, Brigitte spune că nu regretă banii investiți în pregătirea sa profesională.

„Am cheltuit foarte mult cu școlile pe care le-am urmat, dar a meritat și nu îmi pare rău. Doar cursul pentru a învăța să fac corsete a costat 7500 de dolari, iar altul 20 000 de dolari. Deci am investit foarte mult în afacerea cu haine”, a declarat Brigitte.

A avut probleme de sănătate în India

În această vară, Brigitte Pastramă a ajuns în India și pentru a căuta un partener de afaceri alături de care să deschidă o fabrică de confecții. Călătoria nu a fost însă lipsită de probleme.

Vedeta s-a confruntat cu o toxinfecție alimentară, iar după ce a revenit din India și-a făcut mai multe investigații medicale. În urma analizelor, a aflat că are boala celiacă și că organismul său nu tolerează glutenul.

Problemele provocate de toxinfecția alimentară au durat aproximativ o săptămână, iar în prezent Brigitte spune că se simte bine. În ultima perioadă, cei apropiați au observat că vedeta pare să fi slăbit, însă Brigitte susține că nu a remarcat o schimbare importantă în greutatea sa.